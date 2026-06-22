Evaluarea Națională 2026 la Limba română. Subiecte și barem. Ce au voie și ce le este interzis elevilor

Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a intră, începând de luni, în emoțiile Evaluării Naționale 2026. Prima probă este cea la Limba și literatura română, iar examenul se desfășoară în aproape 3.000 de centre de examen din întreaga țară. Ministerul Educației a publicat regulile pe care candidații trebuie să le respecte, precum și calendarul afișării rezultatelor și al contestațiilor.

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a debutează luni, 22 iunie, cu examenul scris la Limba și literatura română. La sesiunea din acest an sunt înscriși peste 148.000 de elevi, care vor susține probele în 2.956 de unități de învățământ și centre de examen din întreaga țară.

„Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a (EN VIII 2026) începe luni, 22 iunie, cu proba scrisă la limba şi literatura română. Au fost înscrişi pentru susţinerea acestui examen, organizat în 2.956 de unităţi de învăţământ/centre de examen, peste 148.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a (datele au fost transmise de către inspectoratele şcolare judeţene)”, anunţă Ministerul Educaţiei.

Accesul elevilor în centrele de examen este permis între orele 8:00 și 8:30. Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră. Pentru realizarea schemelor și desenelor este permis și creionul negru.

Examenul începe la ora 9:00, moment în care elevii vor primi broșura cu subiectele și, după caz, hârtie ștampilată pentru ciorne.

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate de Ministerul Educației în fiecare zi de examen, la ora 15:00. Imediat după afișarea oficială, acestea vor putea fi consultate și pe Capital.ro.

Durata fiecărei probe scrise este de 120 de minute, calculate după completarea casetei de identificare și verificarea datelor de către profesorii asistenți.

Ministerul Educației precizează că anumite categorii de candidați pot beneficia de timp suplimentar pentru rezolvarea subiectelor.

„Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale în anul 2026”, precizează oficialii ministerului.

Regulile privind desfășurarea examenului rămân stricte. Elevii nu au voie să introducă în sălile de examen manuale, dicționare, notițe, cărți, rezumate, culegeri sau orice alte materiale care ar putea fi folosite la rezolvarea subiectelor.

De asemenea, sunt interzise telefoanele mobile, dispozitivele electronice de calcul, de stocare a informațiilor sau de comunicare.

Ghiozdanele, rucsacurile, poșetele și alte obiecte personale trebuie lăsate în spațiile special amenajate de comisiile de examen. Candidații care refuză această procedură nu vor putea participa la probă.

În toate sălile de examen, desfășurarea probelor este monitorizată și înregistrată audio-video.

Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, până la ora 12:00, atât în centrele de examen, cât și online. Imediat după afișarea oficială a acestora de către Ministerul Educației, Capital.ro va publica rezultatele Evaluării Naționale 2026, astfel încât elevii și părinții să poată verifica rapid notele obținute și să afle toate informațiile importante despre contestații și admiterea la liceu.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor vor avea loc în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 2 și 3 iulie.

„Elevii pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Naţională. La momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, elevii trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor. În egală măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei/unor contestaţii”, precizează Ministerul Educaţiei.

Elevii care contestă notele vor completa și o declarație prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că, în urma recorectării, nota poate crește sau poate scădea. Documentul trebuie semnat și de părinți sau reprezentanții legali.

Rezultatele finale vor fi afișate în data de 8 iulie, iar Capital.ro le va publica imediat după comunicarea oficială, împreună cu toate informațiile relevante despre admiterea la liceu și etapele următoare ale repartizării.

Pentru sesizarea eventualelor probleme apărute în timpul desfășurării examenului, Ministerul Educației și Cercetării a pus la dispoziție numărul TELVERDE 0800.801.100. Linia telefonică va funcționa în zilele în care au loc probele scrise, între orele 8:00 și 16:30.

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate în fiecare zi de examen, la ora 15:00.

Rezultatele vor fi comunicate în mod anonimizat, pe baza unor coduri individuale distribuite candidaților la prima probă, atât în centrele de examen, cât și pe platforma dedicată Evaluării Naționale.

Media obținută la Evaluarea Națională reprezintă criteriul pe baza căruia se realizează admiterea în clasa a IX-a, fiind calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele susținute.