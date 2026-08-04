Când începe școala în septembrie 2026. Calendarul complet al cursurilor și vacanțelor 2026-2027

Școala pentru elevii din România începe efectiv luni, 7 septembrie 2026, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Anul școlar 2026-2027 este organizat pe module și cuprinde 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. Structura include cinci vacanțe și perioade dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, iar unele clase terminale vor avea un calendar diferit pentru susținerea examenelor naționale.

Școala începe oficial, din punct de vedere administrativ, la 1 septembrie 2026, însă elevii vor reveni în bănci luni, 7 septembrie 2026. Data este valabilă pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, cu excepția programelor speciale prevăzute de Ministerul Educației.

Autoritățile au analizat inclusiv varianta începerii cursurilor în jurul datei de 15 septembrie, însă au decis păstrarea datei de 7 septembrie pentru a evita decalarea examenelor naționale și a procesului de admitere în învățământul superior.

Anul școlar este organizat pe module, iar fiecare unitate de învățământ va stabili perioada de desfășurare a programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Pentru majoritatea elevilor, cursurile se vor desfășura între 7 septembrie 2026 și 18 iunie 2027, însumând 36 de săptămâni de studiu.

Există însă câteva excepții:

elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă încheie cursurile pe 4 iunie 2027 ;

; elevii clasei a VIII-a termină cursurile pe 11 iunie 2027 , înainte de Evaluarea Națională;

, înainte de Evaluarea Națională; elevii din învățământul liceal tehnologic și profesional vor avea cursuri până la 25 iunie 2027, după un program de 37 de săptămâni.

Elevii vor avea cinci vacanțe în anul școlar 2026-2027, iar singura perioadă care diferă de la un județ la altul rămâne vacanța din luna februarie.

Prima vacanță începe la sfârșitul lunii octombrie:

Primul modul se încheie vineri, 23 octombrie 2026, iar vacanța de toamnă este programată în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026. Cursurile vor fi reluate luni, 2 noiembrie.

Vacanța de iarnă durează până la începutul lunii ianuarie:

Ultima zi de cursuri înaintea sărbătorilor de iarnă este 22 decembrie 2026.

Vacanța se desfășoară între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027, inclusiv, iar elevii revin la școală luni, 11 ianuarie 2027.

Vacanța de schi va fi stabilită de fiecare inspectorat școlar:

Perioada flexibilă din luna februarie va fi aleasă de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, după consultări cu părinții, elevii și profesorii.

Vacanța poate fi programată în una dintre următoarele perioade:

15 – 21 februarie 2027 ;

; 22 – 28 februarie 2027 ;

; 1 – 7 martie 2027.

Ministerul Educației a solicitat ca alegerea fiecărui județ să fie comunicată familiilor până la 1 aprilie 2026, pentru a permite planificarea din timp a programului și a eventualelor deplasări.

Vacanța de Paște este programată între 24 aprilie și 4 mai:

Vacanța de primăvară începe sâmbătă, 24 aprilie 2027, și se încheie marți, 4 mai 2027.

Structura anului școlar include astfel și perioada Paștelui ortodox, sărbătorit în 2027 la data de 2 mai. Cursurile vor fi reluate miercuri, 5 mai.

Pe lângă vacanțele prevăzute în structura anului școlar, activitatea didactică este suspendată și în zilele de sărbătoare legală care se suprapun peste perioada cursurilor.

Ordinul privind structura anului școlar stabilește că nu se organizează cursuri nici în 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației.

De asemenea, 5 iunie – Ziua Învățătorului este zi nelucrătoare pentru personalul din învățământ. În anul 2027, această dată cade într-o zi de sâmbătă și nu modifică programul elevilor.

În timpul anului școlar, cele mai importante zile libere care se suprapun peste cursuri sunt:

30 noiembrie – Sfântul Andrei;

– Sfântul Andrei; 1 decembrie – Ziua Națională a României;

– Ziua Națională a României; 1 iunie – Ziua Copilului.

În schimb, Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște, precum și prima și a doua zi de Rusalii nu aduc zile libere suplimentare pentru elevi, deoarece se suprapun cu vacanța de primăvară sau cu vacanța de vară.

Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de cursuri este vineri, 18 iunie 2027, iar vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027.

Clasele terminale încheie însă anul școlar mai devreme sau mai târziu, în funcție de organizarea examenelor naționale și a pregătirii practice. Elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral sau cu frecvență redusă termină cursurile pe 4 iunie 2027, cei din clasa a VIII-a pe 11 iunie 2027, iar elevii din învățământul liceal tehnologic și profesional pe 25 iunie 2027, după finalizarea celor 37 de săptămâni de studiu.