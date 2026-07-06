Bacalaureat 2026: când se afișează rezultatele, când se depun contestațiile și pașii pe care trebuie să îi urmeze elevii

Elevii de clasa a XII-a care au susținut examenul național de Bacalaureat 2026, sesiunea iunie–iulie, vor afla rezultatele inițiale pe 7 iulie, urmând ca notele finale să fie publicate pe 13 iulie. În aceeași perioadă este deschisă și procedura de depunere a contestațiilor, conform calendarului oficial stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

Potrivit procedurilor aprobate, candidații au posibilitatea de a solicita vizualizarea lucrărilor înainte de a decide dacă depun contestație. Cererile pot fi depuse exclusiv pe 7 iulie, iar programul este stabilit la nivelul fiecărui centru de examen. Documentele afișate la avizierul liceelor, precum și pe site-urile inspectoratelor școlare, indică intervalele orare și locațiile exacte pentru consultarea lucrărilor.

În prima zi, între orele 14:00 și 17:00, elevii pot depune cererile de vizualizare, iar ulterior, între 17:00 și 18:00, este programat intervalul în care lucrările pot fi consultate, existând și posibilitatea depunerii contestațiilor. Procesul administrativ este organizat astfel încât fiecare candidat să poată parcurge etapele în aceeași zi, conform programării stabilite.

Pentru zilele de 8 și 9 iulie, vizualizarea lucrărilor continuă între orele 09:00 și 17:00, în funcție de programul afișat de fiecare centru de examen, fără modificări ale cadrului general al procedurii.

Pentru sesiunea din august 2026, calendarul prevede depunerea cererilor pe 18 august, între orele 14:00 și 17:00. În aceeași zi, între 17:00 și 18:00, candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații, iar consultarea continuă pe 19 și 20 august, între 09:00 și 17:00.

Pentru promovarea examenului de bacalaureat, absolvenții trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții: echivalarea sau recunoașterea tuturor competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei minime 5 la fiecare probă, precum și o medie generală de minimum 6 la probele scrise.

După consultarea lucrării, fiecare candidat decide dacă depune sau nu contestație. În documentele oficiale se precizează că „Vizualizarea lucrării/lucrărilor nu obligă candidatul și la depunerea unei cereri de contestație a lucrării/lucrărilor”.

Depunerea contestațiilor presupune completarea și semnarea unei declarații prin care candidatul confirmă că a luat cunoștință de posibilitatea modificării notei, atât în sens ascendent, cât și descendent.

La proba scrisă de Limba și literatura română din 29 iunie, rata de participare a fost de 98,2%, fiind prezenți 120.119 candidați dintr-un total de 122.319 înscriși. 2.178 de elevi au absentat, iar 22 au fost eliminați pentru tentativă de fraudă.

La proba obligatorie a profilului, Istorie sau Matematică, nu s-au prezentat 3.187 de candidați, iar 18 absolvenți au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Totodată, 17 elevi au susținut examenul cu subiecte de rezervă, după ce au întârziat justificat în situații excepționale.

Autoritățile au transmis că, după fenomenele meteo severe din Capitală, au fost stabilite măsuri pentru candidații care nu au putut ajunge la timp la proba de Matematică sau Istorie, fiind organizată susținerea la o oră ulterioară cu subiect de rezervă.

Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, aproximativ 131.000 de elevi participă la probele scrise ale Bacalaureatului 2026. Luni, 29 iunie, a avut loc proba de Limba și literatura română, marcând începutul evaluărilor scrise din această sesiune.