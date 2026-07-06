Donald Trump include oficial Trump Tower Cluj în declarația de avere. Investiția de peste 500 de milioane de dolari intră în portofoliul global al Trump Organization
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Donald Trump a inclus pentru prima dată proiectul Trump Tower din Cluj-Napoca în declarația sa oficială de avere depusă în Statele Unite. Documentele financiare arată că dezvoltarea imobiliară din Transilvania face parte din portofoliul internațional al Trump Organization. Investiția estimată depășește 500 de milioane de dolari și vizează construirea unui amplu complex rezidențial și hotelier în estul municipiului Cluj-Napoca.
Donald Trump a declarat oficial proiectul Trump Tower din Cluj în documentele financiare depuse în Statele Unite
Donald Trump a inclus în declarația sa de avere proiectul Trump Tower care urmează să fie dezvoltat în Cluj-Napoca, marcând astfel prima apariție oficială a investiției în documente depuse la o agenție guvernamentală americană. Informația este prezentată de publicația ungară mandiner.hu și confirmă că proiectul din Transilvania a devenit parte a portofoliului internațional al Trump Organization.
Raportul financiar al președintelui american, care însumează peste 900 de pagini, evidențiază existența a două acorduri legate de investiția din Cluj. Este vorba despre un contract de licență și un contract privind administrarea viitorului hotel, derulate prin companiile americane DT Marks Cluj LLC și DT Cluj Hotel Manager LLC.
Partenerul local al dezvoltării este SDC Imobiliare SRL, compania care gestionează proiectele realizate sub brandul Trump în România. Documentele arată că, în timp ce drepturile aferente proiectului planificat la București sunt evaluate între 5 și 25 de milioane de dolari, valoarea contractuală a proiectului din Cluj este, în acest moment, încadrată la categoria „nedeterminabilă”.
Proiectul din Cluj depășește 500 de milioane de dolari și va include un turn de aproximativ 30 de etaje
Investiția este programată să fie dezvoltată în partea de est a municipiului Cluj-Napoca, pe Dealul Borzaș, pe terenul destinat anterior proiectului Transylvania Smart City. Dezvoltarea este considerată una dintre cele mai ample investiții imobiliare anunțate în România în ultimii ani.
În primăvara acestui an, Comisia locală de urbanism a acordat avizul de principiu pentru prima etapă a proiectului. Această fază nu cuprinde însă construcția zgârie-norului de aproximativ 30 de etaje, care este prevăzut să reprezinte elementul central al întregului ansamblu.
Conform planurilor prezentate până în prezent, complexul va include un cartier rezidențial de mari dimensiuni, având în centru o clădire-turn de aproximativ 30 de etaje. În aceasta vor fi amenajate locuințe premium, un hotel, spații comerciale, restaurante și facilități dedicate serviciilor de wellness.
Valoarea totală estimată a investiției depășește 500 de milioane de dolari, iar includerea proiectului în declarația de avere a lui Donald Trump confirmă oficial că dezvoltarea din Cluj-Napoca face parte din portofoliul internațional al Trump Organization.
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