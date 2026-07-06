Prețurile la benzină și motorină rămân ridicate. Cât costă litrul de carburant luni, 6 iulie

După scăderile înregistrate la finalul săptămânii trecute, prețul motorinei s-a menținut luni, 6 iulie, în timp ce benzina continuă să fie comercializată la aceleași valori de aproximativ zece zile. Astfel, șoferii nu au avut parte de noi modificări la pompă la începutul săptămânii.

Potrivit datelor disponibile pe platformele de monitorizare a carburanților, benzina standard poate fi cumpărată de la 8,62 lei pe litru, iar motorina standard de la 9,44 lei pe litru.

În paralel cu evoluția pieței, autoritățile urmăresc îndeaproape nivelul prețurilor la pompă. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că Executivul ar putea analiza introducerea unei noi scheme de plafonare a prețului motorinei dacă reducerea tarifelor nu va continua în perioada următoare.

Șeful Guvernului a explicat că, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții companiilor petroliere, există așteptarea ca motorina să se ieftinească treptat, pe măsură ce vor fi epuizate stocurile cumpărate la prețuri mai ridicate.

În Capitală, cel mai redus preț pentru benzina standard rămâne 8,62 lei pe litru, tarif practicat de stațiile Petrom și Socar. Lukoil comercializează benzina standard cu 8,63 lei pe litru, în timp ce OMV, Rompetrol și MOL afișează un preț minim de 8,68 lei pe litru, potrivit datelor de pe site-ul peco-online.ro.

În cazul motorinei standard, cele mai mici prețuri sunt de 9,44 lei pe litru și pot fi găsite la Petrom și Socar. Rompetrol comercializează motorina cu 9,47 lei pe litru, Lukoil cu 9,49 lei, iar OMV și MOL au un preț de 9,50 lei pe litru.

Comparativ cu celelalte mari orașe, Cluj-Napoca continuă să ofere cele mai mici tarife pentru carburanți. Benzina standard poate fi cumpărată aici de la 8,59 lei pe litru, iar motorina standard de la 9,39 lei pe litru.

În București, Timișoara, Iași și Constanța, cele mai mici prețuri sunt similare, respectiv 8,62 lei pe litru pentru benzină și 9,44 lei pe litru pentru motorină.

La nivel național, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 8,49 lei pe litru și este practicat de o stație RST din municipiul Târgoviște.

Pentru motorină, cea mai avantajoasă ofertă este în comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, unde o stație Dacma comercializează carburantul cu 8,98 lei pe litru.

Specialiștii recomandă însă șoferilor să verifice prețurile înainte de alimentare, deoarece acestea pot varia în funcție de localitate, operator și momentul actualizării.

Cele mai recente date publicate de Eurostat arată că prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au fost, în luna mai, cu 20,7% mai mari la nivelul Uniunii Europene față de aceeași perioadă din 2025.

Statisticile evidențiază și faptul că România a fost singurul stat membru în care motorina s-a scumpit în luna mai comparativ cu aprilie. În același timp, țara noastră s-a situat printre statele cu cele mai accentuate creșteri anuale ale prețurilor la carburanți din Uniunea Europeană.