Prețuri carburanți sâmbătă, 4 iulie. Cât plătesc șoferii pentru combustibil în weekend. Cele mai mici tarife

SURSA FOTO: Dreamstime - Pompă de benzină la o stație de alimentare cu carburanți

Prețuri carburanți sâmbătă, 4 iulie. Platforma Peco Online a publicat date actualizate privind prețurile carburanților înregistrate în România în ziua de sâmbătă, 4 iulie 2026, evidențiind cele mai mici tarife la benzină și motorină, precum și cele mai avantajoase prețuri practicate în principalele orașe ale țării.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină din România poate fi găsită în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. Este vorba despre o stație RST, situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11, unde prețul benzinei a fost afișat la 8,49 lei pe litru.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din țară a fost identificat în localitatea Lungulețu, județul Dâmbovița. La stația Dacma, amplasată pe Strada Principală (DN7), nr. 172, un litru de motorină costa 8,98 lei.

Categorie Preț (lei/litru) Stație Localitate Adresă Cea mai ieftină benzină 8,49 RST Târgoviște Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11 Cea mai ieftină motorină 8,98 Dacma Lungulețu Strada Principală (DN7), nr. 172

De asemenea, platforma a prezentat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din primele cinci orașe ale României după numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț pentru benzină era de 8,62 lei pe litru, în timp ce motorina se vindea la 9,44 lei pe litru, iar GPL-ul la 4,52 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, șoferii puteau găsi benzină la prețul minim de 8,59 lei pe litru, motorină la 9,39 lei pe litru și GPL la 4,49 lei pe litru.

În Timișoara, prețurile minime afișate erau de 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,44 lei pe litru pentru motorină și 4,56 lei pe litru pentru GPL.

La Iași, cele mai mici prețuri identificate au fost de 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,44 lei pe litru pentru motorină și 4,56 lei pe litru pentru GPL.

În Constanța, benzina avea un preț minim de 8,62 lei pe litru, motorina costa 9,44 lei pe litru, iar GPL-ul era disponibil la 4,54 lei pe litru.

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l) București 8,62 9,44 4,52 Cluj-Napoca 8,59 9,39 4,49 Timișoara 8,62 9,44 4,56 Iași 8,62 9,44 4,56 Constanța 8,62 9,44 4,54

Valorile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, de regiunea în care aceasta este amplasată și de momentul actualizării datelor. În consecință, șoferilor le este recomandat să verifice prețurile înainte de alimentare, în special în perioadele în care tarifele la carburanți înregistrează fluctuații frecvente.