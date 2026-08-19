Lovitură de la Bruxelles pentru noua lege a salarizării. Rogobete: „Oferta «de nerefuzat» a fost refuzată”

Alexandru Rogobete critică dur modul în care este pregătită noua lege a salarizării și avertizează asupra efectelor pe care eventualele reduceri de venituri, sporuri sau blocarea angajărilor le-ar putea avea în sistemul sanitar. Într-o postare publică, acesta susține că propunerea prezentată la Bruxelles de ministrul interimar al Muncii nu ar fi fost acceptată și acuză că proiectul a fost pregătit fără o consultare reală a celor afectați. Rogobete transmite că va susține personalul medical și insistă că reducerea deficitului nu trebuie făcută prin diminuarea resurselor din sănătate.

Reacția lui Alexandru Rogobete vine pe fondul discuțiilor privind noua lege a salarizării și al negocierilor referitoare la forma pe care ar urma să o aibă sistemul de remunerare a angajaților din sectorul public.

Acesta critică atât modul în care ar fi fost elaborată noua variantă, cât și negocierile purtate la nivel european.

„STOP! DE LA SĂNĂTATE NU SE TAIE! Oferta „de nerefuzat” a ministrului interimar al Muncii a fost refuzată la Bruxelles. Frumoasă „reformă” ați pregătit, reformiștilor închipuiți. Ați lucrat pe ascuns la o nouă formă a proiectului, ați plecat cu ea la Bruxelles fără o validare reală în România și fără să-i ascultați pe oamenii care vor suporta efectele. Și acum? Surpriză. Oferta „de nerefuzat” a fost refuzată. Dar problema nu este eșecul vostru politic și de negociere. Problema este că în spatele tabelelor sunt oameni.”

Rogobete mută apoi discuția de la cifrele din proiectul de salarizare la situația personalului din spitale. El invocă volumul de muncă al medicilor și atrage atenția că eventualele măsuri nu îi afectează doar pe aceștia, ci și pe asistenți, infirmieri, ambulanțieri și personalul TESA.

În opinia sa, problemele existente în sistem sunt deja accentuate de deficitul de personal și de dificultățile întâmpinate în asigurarea liniilor de gardă.

„Sunt medici care fac 10-12 gărzi pe lună. Sunt asistente, infirmieri, ambulanțieri, personal TESA și mii de profesioniști fără de care spitalele României nu pot funcționa. V-au spus că nu acceptă reducerea veniturilor. V-au explicat că spitalele au nevoie de personal, că liniile de gardă sunt tot mai greu de susținut și că blocarea angajărilor adâncește criza. Dar cu ei nu negociați.”

O altă critică formulată vizează politica de reducere a deficitului bugetar. Rogobete contestă măsurile care ar presupune diminuarea veniturilor sau a sporurilor personalului și menținerea restricțiilor privind angajările.

Acesta susține că asemenea decizii nu ar trebui prezentate drept reforme ale sistemului.

„În schimb, văd că obsesia reducerii deficitului cu orice preț continuă. Tăiați venituri. Tăiați sporuri. Blocați angajări. Și peste toate lipiți eticheta de „reformă”.”

În viziunea sa, schimbările necesare în sănătate ar trebui să urmărească alte direcții, printre care eliminarea risipei și recompensarea corespunzătoare a activității personalului.

„Reforma adevărată înseamnă performanță, eliminarea risipei, gărzi plătite corect, suficient personal și investiții care ajung la pacient.”

Rogobete transmite în mod direct că se poziționează de partea angajaților din sistemul sanitar și că va susține menținerea unor venituri pe care le consideră corespunzătoare muncii prestate.

Mesajul îi vizează atât pe medici și asistenți, cât și pe celelalte categorii fără de care unitățile sanitare nu pot funcționa.

„Medicilor, asistentelor, infirmierilor, ambulanțierilor și tuturor celor care țin sistemul în picioare le spun clar: vă susțin și voi continua să apăr respectul, demnitatea și plata corectă pentru munca voastră.”

„Când tăiați de la oamenii care salvează vieți, tăiați din siguranța pacientului”

Finalul mesajului este construit în jurul unei opoziții categorice față de reducerea veniturilor personalului medical.

„Iar reformiștilor închipuiți care încă n-au înțeles le transmit atât: STOP! DE LA SĂNĂTATE NU SE TAIE! Pentru că atunci când tăiați de la oamenii care salvează vieți, nu tăiați niște cifre dintr-un tabel. Tăiați din siguranța pacientului.”

Poziția exprimată de Rogobete intervine într-un moment în care forma noii legi a salarizării este încă negociată, iar impactul financiar al viitoarei grile reprezintă unul dintre punctele sensibile ale discuțiilor. Mesajul său este că eventualele măsuri de ajustare bugetară nu ar trebui să se traducă în diminuarea veniturilor și a resurselor umane din sistemul sanitar.