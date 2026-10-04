România, în fața unui nou val de insolvențe. Domeniul în care cazurile au explodat

Numărul firmelor și persoanelor fizice autorizate (PFA) care au intrat în insolvență a crescut în România în primele opt luni din 2026. Aproape 4.800 de cazuri au fost înregistrate de la începutul anului până la sfârșitul lunii august, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

În perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, în România au fost raportate 4.782 de insolvențe. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când au fost înregistrate 4.561 de cazuri, numărul insolvențelor a crescut cu 4,85%.

Cele mai multe situații de insolvență au fost consemnate în București, care ocupă primul loc după numărul cazurilor raportate în primele opt luni ale anului. Capitala a înregistrat 861 de insolvențe, cu 4,11% mai multe decât în perioada similară din 2025.

Pe următoarele poziții se află județele Bihor, Cluj, Ilfov și Timiș, cu sute de cazuri înregistrate de la începutul anului până la sfârșitul lunii august.

Bihorul a raportat 363 de insolvențe în primele opt luni din 2026, în timp ce în Cluj au fost înregistrate 263 de cazuri. În Ilfov, numărul insolvențelor a ajuns la 246, iar în Timiș au fost raportate 229 de cazuri.

La polul opus al clasamentului se află județele cu cele mai puține insolvențe. Covasna a înregistrat 20 de cazuri în perioada analizată, Harghita a raportat 24, iar în Botoșani au fost consemnate 27 de insolvențe.

Datele ONRC arată că insolvențele au continuat să fie raportate și în luna august. În această lună au intrat în insolvență 357 de firme și PFA din România.

Dintre acestea, 57 de cazuri au fost înregistrate în București. Bihorul a raportat 44 de insolvențe, în Ilfov au fost consemnate 29, iar județele Cluj și Timiș au înregistrat câte 16 cazuri fiecare.

Distribuția insolvențelor pe domenii de activitate indică majorări semnificative față de aceeași perioadă din 2025. În comerțul cu ridicata și cu amănuntul au fost înregistrate 308 insolvențe în primele opt luni din 2026.

Numărul reprezintă o creștere de 175% față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Construcțiile au raportat, la rândul lor, 271 de cazuri de insolvență.

În acest sector, creșterea față de primele opt luni din 2025 a fost de 256,58%. Datele indică astfel o majorare de peste două ori și jumătate a numărului de insolvențe raportate în construcții în perioada analizată.

Industria prelucrătoare a înregistrat 167 de insolvențe în primele opt luni ale anului. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, numărul cazurilor din acest domeniu a crescut cu 138,57%.