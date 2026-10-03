Nunțile din octombrie vin cu cheltuieli mari. Cât trebuie să pregătească mirii pentru 100 de invitați

O nuntă este unul dintre cele mai importante evenimente pentru un cuplu, însă organizarea acesteia presupune și un buget considerabil. În România, costurile pot varia semnificativ în funcție de alegerile făcute de miri și de caracteristicile evenimentului.

Mai exact, pentru o nuntă cu 100 de persoane, cheltuielile pot porni de la câteva zeci de mii de lei și pot depăși 100.000 de lei. Printre elementele care influențează cel mai mult bugetul se numără locația, meniul, muzica, serviciile foto și aranjamentele florale.

În medie, o nuntă cu 100 de invitați ajunge luna aceasata la un cost cuprins între 75.000 și 95.000 de lei. Raportat la numărul de participanți, acest lucru înseamnă aproximativ 750-950 de lei pentru fiecare invitat.

Suma estimată include principalele cheltuieli asociate unui astfel de eveniment: închirierea locației, meniul, băuturile, fotograful, muzica, florile, tortul și ținutele mirilor.

În orașe precum București și Cluj-Napoca, costurile pot fi cu 20-30% mai mari decât în localitățile mai mici sau în mediul rural. Diferențele sunt vizibile în special atunci când sunt comparate prețurile pentru închirierea sălii și tarifele meniurilor.

Locația reprezintă, de regulă, una dintre cele mai importante componente ale bugetului. Pentru o sală destinată unui eveniment cu aproximativ 100 de persoane, prețul închirierii poate varia între 10.000 și 25.000 de lei, în funcție de oraș, zonă și nivelul locației.

Restaurantele de lux situate în centrul Bucureștiului sau în zone turistice, precum Poiana Brașov, pot ajunge la tarifele cele mai ridicate. La polul opus, alegerea unei pensiuni sau a unui restaurant mai modest poate reduce semnificativ cheltuielile.

Un alt cost important este meniul. Prețul pentru o singură persoană poate fi cuprins între 250 și 500 de lei. Pentru 100 de invitați, meniurile ajung astfel la un total de aproximativ 25.000-50.000 de lei.

Băuturile nu sunt întotdeauna incluse în prețul meniului și pot fi facturate separat. Pentru o nuntă cu 100 de persoane, acestea pot adăuga între 10.000 și 20.000 de lei la bugetul total.

Multe locații pun la dispoziția mirilor pachete care includ mai multe servicii. Printre acestea se pot afla aranjamentele pentru mese, scaunele, masa de prezidiu și, în unele situații, cazarea pentru miri.

Pentru evitarea unor costuri neprevăzute, mirii sunt sfătuiți să solicite o ofertă detaliată, în scris. Documentul ar trebui să precizeze serviciile incluse, dar și eventualele taxe suplimentare care pot fi aplicate.

Unele locații pot percepe costuri în plus dacă petrecerea depășește ora stabilită pentru încheierea evenimentului. De asemenea, anumite servicii suplimentare, printre care parcarea cu pază, pot fi tarifate separat.

Negocierea prețurilor poate fi o variantă luată în calcul, mai ales atunci când nunta este programată în extrasezon. În aceste perioade, unele locații au tarife mai mici, ceea ce poate influența bugetul final al evenimentului.

Specialiștii recomandă viitorilor miri să stabilească de la început primele trei elemente pe care le consideră importante pentru nuntă. Pentru celelalte categorii de cheltuieli pot fi căutate variante mai accesibile.

Reducerea numărului de invitați este una dintre modalitățile prin care bugetul poate fi diminuat. O listă restrânsă, limitată la persoanele considerate strict necesare, poate reduce cheltuielile, deoarece fiecare invitat în minus înseamnă economii de câteva sute de lei.

O altă posibilitate este alegerea unei date în extrasezon sau organizarea evenimentului într-o zi din timpul săptămânii. În astfel de perioade, locațiile pot avea tarife mai mici decât cele practicate pentru datele și zilele cu cerere ridicată.