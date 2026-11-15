Boabe de orez. Este unul dintre cele mai cunoscute alimente din lume, însă semnificația sa depășește, în anumite culturi asiatice, rolul de ingredient folosit zilnic în bucătărie. De-a lungul timpului, acest aliment a devenit și un simbol al belșugului, fertilității și siguranței materiale, fiind prezent în numeroase tradiții și obiceiuri populare. În filosofia Feng Shui, boabele de orez sunt asociate cu prosperitatea, iar anumite ritualuri presupun folosirea lor în diferite zone ale locuinței.

Unul dintre aceste obiceiuri recomandă așezarea câtorva boabe de orez în colțurile casei, gest despre care adepții practicii consideră că poate favoriza abundența și echilibrul energetic. Ritualul nu presupune obiecte costisitoare sau pregătiri complicate, ci doar folosirea unui aliment care se găsește în aproape orice gospodărie. Potrivit tradiției, orezul trebuie așezat în cantități mici, iar boabele înlocuite periodic.

Interesul pentru astfel de practici este legat de simbolistica pe care orezul o are în diferite comunități asiatice. Cercetările despre tradițiile agricole și culturale din Asia arată că planta și recolta de orez au fost asociate, de-a lungul generațiilor, cu fertilitatea, continuitatea vieții și prosperitatea gospodăriei.

Un studiu publicat în 2024 în revista Cogent Arts & Humanities, dedicat comunității Kasepuhan Sinarresmi din Indonezia, descrie rolul orezului ca simbol al fertilității și al prosperității, dar și importanța sa în ritualurile comunității.

Feng Shui este o practică tradițională chineză preocupată de organizarea spațiului și de relația dintre oameni și mediul în care locuiesc. Principiile sale urmăresc obținerea unui echilibru între diferitele elemente ale locuinței și sunt asociate, în tradiția populară, cu atragerea norocului și evitarea energiilor considerate nefavorabile. Conceptul central este cel de Qi, descris în vechile credințe chineze drept energia care susține viața.

Potrivit acestei filosofii, orezul reprezintă un simbol al resurselor necesare unei gospodării și al continuității bunăstării. Fiind un aliment de bază pentru numeroase populații asiatice, acesta a căpătat o semnificație aparte în obiceiurile legate de recoltă, familie și siguranța alimentară. Asocierea cu abundența se regăsește și în tradiții din afara Feng Shui, ceea ce explică prezența sa în diferite ritualuri domestice.

O analiză științifică publicată în 2023 în revista Heliyon, realizată de cercetători de la National Chin-Yi University of Technology din Taiwan, a evaluat 36 de studii despre Feng Shui. Autorii au identificat asocieri între această practică și anumite caracteristici ale mediului construit, precum lumina naturală și condițiile de confort, însă au precizat că dovezile privind influența sa asupra oamenilor sunt neconcludente. Prin urmare, ritualurile cu orez trebuie înțelese ca obiceiuri simbolice, nu ca metode demonstrate științific de atragere a banilor sau a norocului.

Una dintre cele mai simple variante ale ritualului presupune așezarea unei cantități mici de orez alb în colțurile casei. Potrivit obiceiului, se pune câte un pumn mic de boabe în fiecare zonă aleasă, iar ritualul se repetă lunar. Orezul vechi este îndepărtat și înlocuit cu boabe proaspete. Gestul simbolizează reînnoirea abundenței și dorința de a păstra prosperitatea în gospodărie.

O altă practică presupune folosirea apei rămase după fierberea orezului. În loc să fie aruncată, aceasta poate fi păstrată după răcire și utilizată pentru udarea plantelor sau pentru anumite activități de curățenie. În tradițiile populare asociate Feng Shui, folosirea apei la ștergerea podelelor este legată de ideea de purificare a spațiului și de îndepărtare simbolică a energiilor negative.

Potrivit ritualului, curățarea podelei trebuie făcută din interiorul locuinței spre exterior, direcția fiind interpretată simbolic drept o modalitate de eliminare a lucrurilor considerate nefavorabile. Dincolo de semnificația tradițională, apa în care a fiert orezul poate conține amidon, motiv pentru care este indicată folosirea ei cu atenție, în funcție de suprafața pe care urmează să fie aplicată.

Un alt ritual întâlnit în recomandările populare inspirate de Feng Shui presupune folosirea unui borcan de sticlă, a boabelor de orez uscat și a șapte monede. Recipientul se umple cu orez, iar monedele sunt introduse printre boabe. Ulterior, borcanul este așezat lângă intrarea în locuință, unde rămâne ca simbol al prosperității și al stabilității materiale.

Numărul șapte are o semnificație simbolică în numeroase tradiții, iar în această variantă a obiceiului este asociat cu ideea de noroc și împlinire. Valoarea financiară a monedelor nu reprezintă elementul principal al ritualului. Importanța este atribuită simbolului bogăției și intenției de a păstra belșugul în gospodărie. Orezul și monedele sunt înlocuite sau reîmprospătate periodic, potrivit obiceiului.

Există și o variantă care nu necesită borcane sau alte recipiente speciale. Aceasta presupune așezarea unei farfurii mici cu orez alb în centrul mesei. În interpretarea simbolică a ritualului, masa reprezintă un loc al familiei, al hranei și al întâlnirilor dintre membrii gospodăriei, iar orezul este asociat cu resursele și abundența. Practica este considerată un gest prin care se exprimă dorința de armonie și bunăstare în locuință.

Interesul pentru Feng Shui nu se limitează la ritualurile cu orez, ci include și modul în care sunt amenajate camerele, poziționarea mobilierului, lumina naturală și organizarea spațiului. O lucrare publicată în 2023 în revista Cultures of Science, semnată de Michael R. Matthews de la Universitatea din New South Wales, analizează istoria acestei practici și credințele legate de energia Qi. Studiul atrage atenția asupra dificultăților de verificare științifică a afirmațiilor referitoare la efectele acestei energii.

Astfel, ritualurile care folosesc orezul, apa rezultată din fierbere sau monedele fac parte dintr-un sistem de credințe și simboluri transmise prin tradiții. Ele nu trebuie confundate cu metode dovedite prin care pot fi obținute câștiguri financiare sau schimbări concrete ale situației materiale.