România se numără printre țările UE cu regiuni în care rata mortalității rutiere depășește semnificativ media europeană. În 2024, regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat 111 decese la un milion de locuitori, una dintre cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat.

În 2024, pe teritoriul UE au avut loc 20 210 decese rutiere, ceea ce echivalează cu 45 de decese la un milion de locuitori, potrivit Eurostat.

Distribuția regională a fost relativ uniformă: dintre cele 244 de regiuni de nivel 2 din Nomenclatura unităților teritoriale pentru statistică (NUTS 2) pentru care există date disponibile, 129 au înregistrat o rată peste media UE, 113 sub această medie, iar 2 au avut aceeași valoare.

În 2024, 22 de regiuni din UE au înregistrat cel puțin 80 de decese la un milion de locuitori (nuanța cea mai închisă de pe hartă), cele mai ridicate rate fiind observate în:

Severozapaden (nord-vestul Bulgariei), care a înregistrat cea mai mare rată din UE, cu 148 de decese la un milion de locuitori;

regiunea Alentejo din sudul Portugaliei (137 de decese la un milion de locuitori);

regiunea Alentejo din sudul Portugaliei (137 de decese la un milion de locuitori); regiunile franceze ultraperiferice Guadelupa (131 de decese la un milion de locuitori) și Guyana Franceză (114 de decese la un milion de locuitori), precum și regiunea insulară Corsica (113 de decese la un milion de locuitori);

regiunea Sud-Vest Oltenia din sud-vestul României (111 de decese la un milion de locuitori).

În schimb, 15 regiuni au înregistrat mai puțin de 20 de decese la un milion de locuitori (nuanța cea mai deschisă de pe hartă), regiunea finlandeză Åland neînregistrând niciun deces. Printre regiunile cu cele mai scăzute rate de incidență s-au numărat: