România, printre regiunile UE cu cele mai multe decese rutiere. Sud-Vest Oltenia a înregistrat 111 victime la un milion de locuitori
SURSA FOTO: Dreamstime - accident de mașină
România se numără printre țările UE cu regiuni în care rata mortalității rutiere depășește semnificativ media europeană. În 2024, regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat 111 decese la un milion de locuitori, una dintre cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat.
România, printre regiunile UE cu cele mai multe decese rutiere. Sud-Vest Oltenia a înregistrat 111 victime la un milion de locuitori
În 2024, pe teritoriul UE au avut loc 20 210 decese rutiere, ceea ce echivalează cu 45 de decese la un milion de locuitori, potrivit Eurostat.
Distribuția regională a fost relativ uniformă: dintre cele 244 de regiuni de nivel 2 din Nomenclatura unităților teritoriale pentru statistică (NUTS 2) pentru care există date disponibile, 129 au înregistrat o rată peste media UE, 113 sub această medie, iar 2 au avut aceeași valoare.
În 2024, 22 de regiuni din UE au înregistrat cel puțin 80 de decese la un milion de locuitori (nuanța cea mai închisă de pe hartă), cele mai ridicate rate fiind observate în:
- Severozapaden (nord-vestul Bulgariei), care a înregistrat cea mai mare rată din UE, cu 148 de decese la un milion de locuitori;
regiunea Alentejo din sudul Portugaliei (137 de decese la un milion de locuitori);
- regiunile franceze ultraperiferice Guadelupa (131 de decese la un milion de locuitori) și Guyana Franceză (114 de decese la un milion de locuitori), precum și regiunea insulară Corsica (113 de decese la un milion de locuitori);
- regiunea Sud-Vest Oltenia din sud-vestul României (111 de decese la un milion de locuitori).
15 regiuni din UE au avut sub 20 de decese rutiere la un milion de locuitori
În schimb, 15 regiuni au înregistrat mai puțin de 20 de decese la un milion de locuitori (nuanța cea mai deschisă de pe hartă), regiunea finlandeză Åland neînregistrând niciun deces. Printre regiunile cu cele mai scăzute rate de incidență s-au numărat:
- Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Regiunea Capitalei Bruxelles) din Belgia, cu 9 decese rutiere la un milion de locuitori;
- Stockholm (Suedia) și Viena (Austria), fiecare cu 10 decese la un milion de locuitori;
- precum și regiunile spaniole Ciudad de Melilla și Ciudad de Ceuta, cu 11, respectiv 12 decese la un milion de locuitori.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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