România, printre țările cu cele mai mici ponderi ale afacerilor și angajaților în filialele din afara UE
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România se numără printre țările UE cu cele mai mici ponderi ale cifrei de afaceri și ale angajaților în filialele controlate de companii europene din afara blocului comunitar. În 2024, doar 15,7% din cifra de afaceri și 17,9% din personal proveneau din aceste întreprinderi.
Aproape jumătate dintre filialele străine controlate de companii din UE activează în afara blocului comunitar
În 2024, aproape jumătate (49,7 %) dintre filialele străine controlate de unități instituționale din țările UE erau situate în afara Uniunii Europene. Filialele străine sunt întreprinderi rezidente într-o țară, care sunt controlate de o unitate instituțională rezidentă într-o altă țară.
Cele mai mari ponderi ale filialelor străine active în afara UE au fost înregistrate în cazul celor controlate de unități instituționale din Croația (65,0 %), Irlanda (58,5 %) și Portugalia (58,2 %). În schimb, Slovacia (6,2 %), Grecia (8,9 %) și Slovenia (19,2 %) au înregistrat cele mai mici ponderi.
Aceste informații provin din datele privind filialele străine ale unităților instituționale din UE, publicate de Eurostat.
România, printre țările cu cele mai mici ponderi ale afacerilor și angajaților în filialele din afara UE
În 2024, majoritatea (60,2 %) din cifra de afaceri netă generată de filialele din străinătate ale entităților din UE a provenit din afara UE. Dintre țările UE, întreprinderile controlate de unități instituționale rezidente în Irlanda au înregistrat cea mai mare pondere a cifrei de afaceri nete generate în afara UE (77,6 %), fiind urmate de Țările de Jos (67,0 %) și Germania (63,3 %).
Întreprinderile controlate de unități instituționale din Slovacia (6,4 %), Letonia (12,3 %) și România (15,7 %) au înregistrat cele mai mici ponderi ale cifrei de afaceri nete generate în afara UE.
În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 61,1 % dintre salariați și persoanele care desfășoară o activitate independentă, lucrând în cadrul unor filiale străine controlate de unități instituționale din UE, își desfășurau activitatea în afara UE.
Întreprinderile controlate de unități instituționale rezidente în Irlanda au avut cea mai mare pondere a salariaților și a persoanelor care desfășoară o activitate independentă în cadrul întreprinderilor din afara UE (82,8 %), fiind urmate de Spania (75,4 %) și Bulgaria (67,3 %). Cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Slovacia (9,8 %), Letonia (14,0 %) și România (17,9 %).
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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