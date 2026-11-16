România se numără printre țările UE cu cele mai mici ponderi ale cifrei de afaceri și ale angajaților în filialele controlate de companii europene din afara blocului comunitar. În 2024, doar 15,7% din cifra de afaceri și 17,9% din personal proveneau din aceste întreprinderi.

În 2024, aproape jumătate (49,7 %) dintre filialele străine controlate de unități instituționale din țările UE erau situate în afara Uniunii Europene. Filialele străine sunt întreprinderi rezidente într-o țară, care sunt controlate de o unitate instituțională rezidentă într-o altă țară.

Cele mai mari ponderi ale filialelor străine active în afara UE au fost înregistrate în cazul celor controlate de unități instituționale din Croația (65,0 %), Irlanda (58,5 %) și Portugalia (58,2 %). În schimb, Slovacia (6,2 %), Grecia (8,9 %) și Slovenia (19,2 %) au înregistrat cele mai mici ponderi.

Aceste informații provin din datele privind filialele străine ale unităților instituționale din UE, publicate de Eurostat.

În 2024, majoritatea (60,2 %) din cifra de afaceri netă generată de filialele din străinătate ale entităților din UE a provenit din afara UE. Dintre țările UE, întreprinderile controlate de unități instituționale rezidente în Irlanda au înregistrat cea mai mare pondere a cifrei de afaceri nete generate în afara UE (77,6 %), fiind urmate de Țările de Jos (67,0 %) și Germania (63,3 %).

Întreprinderile controlate de unități instituționale din Slovacia (6,4 %), Letonia (12,3 %) și România (15,7 %) au înregistrat cele mai mici ponderi ale cifrei de afaceri nete generate în afara UE.

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 61,1 % dintre salariați și persoanele care desfășoară o activitate independentă, lucrând în cadrul unor filiale străine controlate de unități instituționale din UE, își desfășurau activitatea în afara UE.

Întreprinderile controlate de unități instituționale rezidente în Irlanda au avut cea mai mare pondere a salariaților și a persoanelor care desfășoară o activitate independentă în cadrul întreprinderilor din afara UE (82,8 %), fiind urmate de Spania (75,4 %) și Bulgaria (67,3 %). Cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Slovacia (9,8 %), Letonia (14,0 %) și România (17,9 %).