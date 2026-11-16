Datoria externă a României a depășit 234 de miliarde de euro. Investițiile străine au scăzut puternic
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Datoria externă totală a României a ajuns la 234,194 miliarde de euro la finalul lunii septembrie 2026. Aceasta a crescut cu peste 3,5 miliarde de euro de la începutul anului, potrivit datelor publicate luni de Banca Națională a României (BNR). În același timp, deficitul de cont curent s-a adâncit, iar investițiile străine directe au scăzut față de anul trecut.
Datoria externă a României a crescut cu peste 3,5 miliarde de euro
Banca Națională a României a publicat luni, 16 noiembrie, datele privind balanța de plăți și datoria externă aferente lunii septembrie 2026.
Potrivit BNR, datoria externă totală a ajuns la 234,194 miliarde de euro. Creșterea înregistrată în primele nouă luni ale anului a fost de 3,566 miliarde de euro.
La sfârșitul anului 2025, datoria externă totală se situa la 230,628 miliarde de euro.
Datoria externă pe termen lung a însumat 181,020 miliarde de euro la 30 septembrie. Aceasta reprezenta 77,3% din total și era cu 0,3% mai mică față de sfârșitul anului trecut.
În schimb, datoria externă pe termen scurt a crescut cu 8,2%, ajungând la 53,174 miliarde de euro. Aceasta reprezenta 22,7% din totalul datoriei externe.
Din datoria externă totală, administrației publice îi reveneau 125,391 miliarde de euro la finalul lunii septembrie.
Deficitul de cont curent a ajuns la aproape 22,9 miliarde de euro
Datele BNR arată și o creștere a deficitului de cont curent în primele nouă luni ale anului.
În perioada ianuarie-septembrie 2026, deficitul a ajuns la 22,880 miliarde de euro. În aceeași perioadă din 2025, acesta fusese de 22,005 miliarde de euro.
Diferența este de 875 de milioane de euro.
Deficitul balanței bunurilor a crescut cu 1,128 miliarde de euro. În schimb, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 740 de milioane de euro.
Deficitul veniturilor primare s-a redus cu 22 de milioane de euro.
Balanța veniturilor secundare a avut o contribuție negativă de 509 milioane de euro la modificarea soldului contului curent.
Investițiile străine directe au scăzut la 4,26 miliarde de euro
O altă evoluție importantă privește investițiile străine directe realizate în România.
Potrivit BNR, acestea au însumat 4,262 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026.
În perioada similară a anului trecut, investițiile străine directe totalizaseră 6,821 miliarde de euro.
Astfel, scăderea a fost de 2,559 miliarde de euro, echivalentul unei diminuări de aproximativ 37,5%.
Din totalul investițiilor înregistrate în 2026, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, au reprezentat 3,242 miliarde de euro.
Creditele intragrup au avut o valoare netă de 1,020 miliarde de euro.
Rezervele valutare acoperă 5,4 luni de importuri
BNR a publicat și indicatorii privind capacitatea României de a-și acoperi obligațiile externe.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 16,2% în perioada ianuarie-septembrie 2026. În anul 2025, aceasta fusese de 17%.
Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a ajuns la 5,4 luni, la finalul lunii septembrie.
La 31 decembrie 2025, rezervele internaționale acopereau echivalentul a șase luni de importuri.
Totodată, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare ale BNR a scăzut.
Indicatorul a ajuns la 87,8% la 30 septembrie 2026, comparativ cu 102,8% la sfârșitul anului trecut.
Datele prezentate de BNR sunt provizorii și pot fi revizuite lunar.
Următorul comunicat privind balanța de plăți și datoria externă este programat pentru 15 decembrie 2026.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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