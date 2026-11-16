Președintele american Donald Trump a anunțat luni, la Casa Albă, înainte de plecarea într-un turneu în Asia, că s-ar putea întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Deplasarea include participarea la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), în Filipine. De asemenea, ar putea include și participarea la reuniunea APEC din China, unde liderul de la Washington urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin și cu liderul chinez Xi Jinping.

Trump a făcut anunțul înainte de a pleca spre Manila, unde urmează să participe, începând de marți, la summitul ASEAN. În cadrul acestei reuniuni, președintele american este așteptat să semneze un acord comercial cu Thailanda, să promoveze înțelegeri cu alte state și să încerce să convingă liderii regionali să favorizeze Statele Unite în domeniul inteligenței artificiale, în raport cu China.

Totodată, Trump va participa la prima reuniune la nivel de lideri a parteneriatului Quad de la revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie 2025. Din această structură fac parte Statele Unite, Japonia, India și Australia.

Potrivit informațiilor prezentate de Casa Albă, Donald Trump va fi însoțit la summit de Elon Musk. Turneul reprezintă prima deplasare externă a lui Trump după rezultatul slab obținut de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului. În acest context, vizita ar putea marca o orientare mai accentuată a președintelui american către politica externă în perioada rămasă din mandat.

Reuniunea din China are loc într-un context diplomatic complicat, inclusiv pe fondul controverselor legate de Nvidia. Scandalul a generat preocupări privind securitatea națională a SUA și a fost asociat cu demisia directorului executiv al companiei, Jensen Huang, după apariția unor dezvăluiri referitoare la o presupusă relație a acestuia cu o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei.

Donald Trump este supus presiunilor pentru a aborda subiectul în discuțiile bilaterale cu Xi Jinping. Președintele american a transmis însă că nu intenționează să ridice această problemă, iar oficialii administrației au susținut aceeași poziție. Întâlnirea dintre cei doi lideri ar urma să fie concentrată pe aplicarea acordului comercial dintre Statele Unite și China.

Controversa are legătură și cu decizia administrației Trump de a ridica restricțiile privind vânzarea cipurilor de inteligență artificială produse de Nvidia către China. Aceste restricții fuseseră introduse în timpul mandatului fostului președinte american Joe Biden, iar Jensen Huang a convins administrația actuală să le elimine.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a anunțat luni că reuniunea trilaterală va include discuții despre protejarea păcii mondiale și promovarea stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri, scrie The Guardian.

Unii analiști au comparat reuniunea celor trei lideri cu întâlnirea de la Ialta din 1945, la care au participat Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt și Iosif Stalin. Acel moment diplomatic a contribuit la împărțirea Europei postbelice între un Est aflat sub regimuri comuniste și un Vest democratic și capitalist.

O asemenea perspectivă a provocat îngrijorare în Ucraina, care se teme că Vladimir Putin, cel care a propus inițial organizarea reuniunii trilaterale, ar putea încerca să îi convingă pe Donald Trump și Xi Jinping să accepte o soluție pentru războiul cu Rusia în condițiile impuse de Moscova.

Trump a precizat însă că situația Ucrainei nu va fi discutată la întâlnirea celor trei lideri. Potrivit președintelui american, principalele teme vor fi încheierea războiului SUA cu Iranul și denuclearizarea.

O asemenea înțelegere ar putea fi dificil de obținut în condițiile în care China își extinde arsenalul nuclear și a transmis că nu este dispusă să participe la acorduri de reducere a armamentului până când nu se apropie de paritatea nucleară cu Statele Unite și Rusia.

Participarea sa la discuții pe picior de egalitate cu liderii american și chinez, ale căror țări sunt în realitate mult mai puternice, i-ar consolida statutul internațional. În schimb, așteptările privind încheierea unui acord substanțial în urma summitului sunt reduse.

Lyle Goldstein, specialist în relații internaționale și China la Universitatea Brown din Statele Unite, estimează că întâlnirea dintre Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin nu va produce rezultate importante. Acesta a respins posibilitatea ca reuniunea să devină un moment diplomatic comparabil cu cel de la Ialta.

La rândul său, Jonathan Czin, titularul catedrei Michael Armacost pentru studii de politică externă din cadrul Brookings Institution, consideră că statutul lui Trump de președinte aflat spre finalul mandatului îi va descuraja pe Xi și Putin să încerce să încheie acorduri pe termen lung cu administrația americană.

În opinia lui Czin, cei doi lideri știu că timpul rămas lui Trump la Casa Albă se scurge, iar influența sa politică este în scădere. Mandatul președintelui american se va încheia peste aproximativ 26 de luni, iar Xi Jinping și Vladimir Putin ar putea accepta o înțelegere numai dacă ar considera că pot obține mai multe avantaje diplomatice de la actualul lider american decât de la următorul președinte al SUA.

Chiar dacă perspectivele unui acord important la reuniunea trilaterală sunt reduse, Lyle Goldstein consideră că rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului ar putea determina administrația Trump să acorde o atenție mai mare politicii externe.

Democrații au obținut victorii în Camera Reprezentanților și în Senat, ceea ce ar putea limita influența președintelui american pe plan intern în următorii doi ani. În schimb, politica externă i-ar putea oferi mai mult spațiu de acțiune, întrucât în acest domeniu s-ar confrunta cu mai puține constrângeri.

Goldstein, care a discutat despre așteptările Chinei privind summitul în timpul unei vizite la Shenzhen, a estimat că Trump ar putea încerca să obțină un rezultat diplomatic spectaculos în Asia. Printre posibilități se numără inclusiv un acord cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, cu care președintele american a afirmat în repetate rânduri că are o relație apropiată.

În acest context se înscrie și anunțul făcut de Trump la Casa Albă privind posibilitatea unei întâlniri cu Kim Jong Un în timpul turneului asiatic. O asemenea întrevedere nu este însă confirmată.

Liderul din Coreea de Nord nu este așteptat să participe la reuniunea APEC, deși au existat zvonuri privind o posibilă apariție a sa la eveniment.

Posibilitatea unui nou demers diplomatic cu Phenianul apare într-un moment în care riscurile reluării războiului cu Iranul sunt ridicate, iar conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă să reziste eforturilor diplomatice ale Casei Albe.

În aceste condiții, o eventuală înțelegere cu Kim Jong Un ar putea reprezenta unul dintre rezultatele importante pe care Trump ar încerca să le obțină în cadrul turneului.