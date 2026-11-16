Ministerul Educației și Cercetării va suplimenta cu peste 1,2 milioane de lei finanțarea Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. Decizia vine după ce instituția a mutat aproape toate cursurile și seminariile online, pentru a reduce cheltuielile cu utilitățile. Ministerul avertizează însă că acordarea unor fonduri suplimentare ar putea presupune asumarea deficiențelor de management și monitorizarea universității timp de un an.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat suplimentarea finanțării Universității „Aurel Vlaicu” din Arad cu 1.261.534 de lei.

Banii provin din fondurile disponibile în urma recentei rectificări bugetare. Alocarea va fi realizată printr-un act adițional transmis universității.

Decizia vine după ce conducerea instituției a hotărât să desfășoare aproape toate cursurile și seminariile în format online, cel puțin până în ianuarie.

Măsura a fost justificată prin necesitatea reducerii cheltuielilor cu energia și celelalte utilități.

Rectorul universității, Ramona Lile, a explicat anterior că instituția încearcă să își reducă cheltuielile pentru a se încadra în buget.

„Având în vedere subfinanţarea de care universităţile din ţară se plâng, încercăm să reducem cât se poate cheltuielile”, a declarat aceasta.

În reacția transmisă luni, Ministerul Educației a precizat că toate universitățile de stat primesc lunar finanțarea stabilită prin metodologiile aprobate.

Instituția susține că aceste fonduri trebuie să acopere atât salariile angajaților, cât și cheltuielile necesare funcționării universităților.

Ministerul consideră că eventualele dificultăți financiare trebuie analizate și din perspectiva modului în care sunt administrate resursele.

„În situația în care sumele alocate de Ministerul Educației și Cercetării nu sunt suficiente la nivelul instituției, acest aspect ține de managementul financiar-contabil al universității și de politica de personal la nivel instituțional”, se arată în comunicat.

Poziția ministerului vine în contextul în care universitatea a invocat subfinanțarea pentru a justifica trecerea activităților didactice în mediul online.

Ministerul Educației precizează că Universitatea „Aurel Vlaicu” poate beneficia și de alte alocări, prin Fondul pentru Situații Speciale.

Acest sprijin ar urma să fie acordat numai dacă echipa de conducere își asumă în scris deficiențele de management invocate de minister.

„Ministerul Educației și Cercetării poate suplimenta sumele alocate Universității «Aurel Vlaicu» din Arad, din Fondul pentru Situații Speciale, dacă echipa de conducere a universității își asumă deficiențele de management care au dus la situația actuală”, precizează instituția.

În acest caz, universitatea ar intra într-o perioadă de monitorizare de un an.

Conducerea ar trebui să prezinte un plan de acțiuni, iar respectarea acestuia ar fi urmărită pe parcursul perioadei de monitorizare.

Condiția nu vizează suma de 1.261.534 de lei deja anunțată în urma rectificării bugetare, ci eventualele finanțări suplimentare din Fondul pentru Situații Speciale.

Situația financiară a Universității „Aurel Vlaicu” apare într-o perioadă marcată și de schimbări la nivelul conducerii instituției.

Ramona Lile a revenit în funcția de rector în martie 2026, în urma unei decizii a Înaltei Curți.

Aceasta l-a înlocuit pe Teodor Cilan, care condusese universitatea din primăvara anului 2024.

După îndepărtarea din funcție, Teodor Cilan a contestat decizia în instanță. Litigiile privind conducerea universității continuă.

Între timp, activitatea didactică a fost reorganizată pentru reducerea cheltuielilor, iar ministerul a anunțat suplimentarea finanțării instituției.