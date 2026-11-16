Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că bugetul pentru 2027 trebuie să asigure finanțarea administrațiilor locale, fără a compromite reducerea deficitului bugetar. Oficialul a avertizat că abaterea de la obiectivele fiscale poate afecta ratingul României și poate crește costurile de împrumut. Totodată, Ministerul Finanțelor pregătește soluții pentru finalizarea investițiilor locale și continuarea proiectelor începute prin PNRR.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat luni, 16 noiembrie, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România (AMR). La reuniune au fost prezenți premierul Luca Niculescu și reprezentanți ai administrațiilor locale.

Discuțiile au vizat finanțarea serviciilor publice, investițiile aflate în derulare și pregătirea bugetelor pentru anul viitor. Un alt subiect a fost asigurarea energiei termice în sezonul rece.

Nazare a transmis că bugetul pentru 2027 trebuie construit pe venituri realiste și obligații evaluate corect. În același timp, autoritățile locale au nevoie de resurse predictibile pentru continuarea proiectelor.

Ministrul a avertizat că respectarea traiectoriei de reducere a deficitului va conta în evaluările agențiilor de rating din prima parte a anului viitor.

O eventuală abatere de la țintele fiscale ar putea determina creșterea costurilor de împrumut. În acest scenariu, statul ar aloca mai mulți bani pentru dobânzi și mai puțini pentru investiții și servicii publice.

„Nu ne putem permite să pierdem credibilitatea financiară a țării, câștigată cu eforturi importante în ultimul an. Bugetul pentru 2027 și respectarea traiectoriei de reducere a deficitului vor conta în evaluările agențiilor de rating din prima parte a anului viitor. Orice abatere de la țintele de consolidare poate crește riscul unei evaluări nefavorabile și al unor costuri mai mari de împrumut: mai mulți bani pentru dobânzi și mai puține resurse pentru investiții, servicii publice și dezvoltare locală”, a transmis Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului Finanțelor, autoritățile locale beneficiază în acest an de venituri totale programate de 171 de miliarde de lei. Suma este cu aproape 10 miliarde de lei mai mare decât cea din anul precedent.

Reforma taxării proprietății, asumată prin PNRR, a generat venituri suplimentare de 3 miliarde de lei în primele nouă luni.

De asemenea, rectificarea bugetară a majorat, per sold, veniturile bugetelor locale cu un miliard de lei.

În privința investițiilor publice, ministrul a prezentat un nivel de peste 125 de miliarde de lei pentru primele zece luni ale anului.

Din această sumă, peste 25 de miliarde de lei au fost direcționate către proiectele autorităților locale. Finanțarea a provenit din PNRR, programele regionale, Administrația Fondului pentru Mediu și programele Ministerului Dezvoltării.

Una dintre problemele discutate cu primarii a fost finalizarea investițiilor începute prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ministerul Finanțelor analizează posibilitatea prelungirii termenelor de finalizare până în primăvara sau la jumătatea anului 2027.

Totodată, autoritățile pregătesc un mecanism de împrumuturi prioritare, fără plafon, pentru susținerea acestor investiții.

Măsurile sunt încă în pregătire, potrivit ministrului. Scopul lor este evitarea blocării proiectelor și finalizarea lucrărilor începute.

În paralel, administrațiile locale au la dispoziție credite-punte cu dobândă zero, în limita a 10 miliarde de lei. Acestea sunt destinate finanțării temporare a proiectelor.

Există și posibilitatea accesării unor împrumuturi fără plafon pentru cofinanțarea proiectelor europene și acoperirea cheltuielilor neeligibile.

Pentru împrumuturile autorităților locale a fost stabilit un plafon de 3 miliarde de lei, cu un miliard peste nivelul anului trecut.

Alexandru Nazare a prezentat și mecanismul de compensare a datoriilor restante, în valoare de 2 miliarde de lei.

Potrivit ministrului, aproximativ 100 de milioane de lei au fost deja compensate în prima săptămână de funcționare.

Acesta le-a cerut primarilor să depună cererile până la 25 noiembrie.

Mecanismul permite administrațiilor locale să își stingă obligațiile către furnizori. La rândul lor, firmele pot utiliza compensarea pentru achitarea datoriilor fiscale.

Ministrul a amintit și posibilitatea accesării unor împrumuturi din Trezorerie pentru energia termică. Administrațiile pot contracta sau garanta credite pentru combustibilul necesar sistemelor de termoficare.

Ministerul Finanțelor pregătește noi măsuri pentru investițiile locale

Pentru perioada următoare, Ministerul Finanțelor are în vedere dezvoltarea unor parteneriate cu Agențiile de Dezvoltare Regională.

Printre măsurile analizate se numără sprijinirea parcurilor industriale și acordarea unui punctaj suplimentar în schemele de ajutor de stat pentru investițiile realizate în aceste structuri.

Sunt avute în vedere și măsuri pentru pregătirea parteneriatelor public-private la nivel local.

Nazare a precizat că România dispune în prezent de 12 miliarde de euro pentru Programele Regionale. Prin supracontractare, valoarea proiectelor contractate sau aflate în curs de contractare se apropie de 20 de miliarde de euro.

Ministrul a susținut creșterea resurselor destinate dezvoltării regionale în viitorul cadru financiar european 2028–2034.

În privința bugetului pentru 2027, acesta a reafirmat obiectivul aprobării într-un calendar predictibil. Astfel, primăriile ar urma să aibă suficient timp pentru pregătirea propriilor bugete.

„Nu le-am promis primarilor un an ușor. Le-am promis transparență asupra constrângerilor, decizii luate la timp și un parteneriat real cu Ministerul Finanțelor, pentru identificarea soluțiilor sustenabile”, a transmis Alexandru Nazare.