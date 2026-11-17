Fostul premier Florin Cîțu consideră că România are șanse reduse să evite recesiunea economică în 2026. Acesta avertizează că o creștere economică de aproximativ 2% în 2027 este greu de realizat în actualele condiții. Fostul ministru de Finanțe critică și Banca Națională a României, după majorarea prognozei de inflație la 7,4%.

Fostul premier Florin Cîțu este sceptic în privința perspectivelor economice ale României pentru finalul anului 2026.

Într-un interviu acordat RFI, acesta a atras atenția asupra scăderii consumului și a producției industriale.

Potrivit lui Cîțu, producția industrială a înregistrat un declin de 6%, pe care îl consideră cel mai mare din Uniunea Europeană.

Fostul premier se întreabă dacă eventualele rezultate economice pozitive reflectă o revenire reală sau doar accelerarea cheltuielilor prin PNRR.

„Dacă mă întrebați astăzi, nu cred că evităm recesiunea, consumul, producția industrială, sunt alți indicatori care îmi arată că economia nu și-a revenit”, a declarat acesta.

Cîțu admite că economia ar putea evita recesiunea dacă ultimul trimestru nu va înregistra o contracție față de trimestrul precedent.

Totuși, el consideră mai probabilă o scădere economică anuală de 0,1% sau 0,2%, dacă situația se îmbunătățește.

Florin Cîțu avertizează că perspectivele pentru 2027 sunt complicate de reducerea sprijinului financiar european și de evoluțiile economiei mondiale.

Printre riscurile menționate se numără creșterea dobânzilor, instabilitatea piețelor financiare și încetinirea economiei Chinei.

România trebuie, în același timp, să continue reducerea deficitului bugetar.

Fostul premier critică optimismul Guvernului privind revenirea economiei în anul următor.

„Trebuie să fim realiști, e complicat să vii cu o prognoză de 2% pentru 2027, când totul se prăbușește în jurul tău”, a declarat Cîțu.

Acesta susține că autoritățile au transmis mesaje similare și în trecut, fără ca evoluția economică să confirme așteptările.

Florin Cîțu a criticat și Banca Națională a României, după revizuirea în creștere a prognozei de inflație.

BNR estimează acum o inflație de 7,4% pentru 2026, față de nivelul de 6,1% anticipat anterior.

Fostul ministru de Finanțe consideră că banca centrală ar trebui să intervină mai ferm pentru stabilizarea prețurilor.

„Cred că este a 12-a oară când BNR nu ia nici o măsură, doar crește prognoza de inflație, ridică din umeri și ne spune asta e”, a afirmat acesta.

Cîțu susține că BNR nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe eventuale evoluții favorabile ale prețului petrolului.

Fostul premier consideră că banca centrală trebuie să acorde mai multă atenție cantității de bani disponibile în economie.

Acesta a remarcat că dobânzile din piață sunt mai mici decât dobânda de politică monetară.

În opinia sa, lichiditatea ridicată poate menține presiunile inflaționiste.

„Atât timp cât piața este inundată de bani de BNR și menține inflația, nu vom avea o inflație în scădere”, a declarat Cîțu.

El consideră că măsurile necesare pentru stabilizarea prețurilor pot avea costuri pentru imaginea și politica băncii centrale.

Totuși, fostul premier susține că aceste costuri nu ar trebui să împiedice instituția să își îndeplinească mandatul.

Cîțu a subliniat că BNR are responsabilitatea stabilității prețurilor și trebuie să acționeze pentru reducerea inflației.