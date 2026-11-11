Florin Cîțu critică Guvernul pentru situația economică din România: Inflația și dobânzile sunt mari, iar numărul insolvențelor crește lună de lună

Fostul premier Florin Cîțu a lansat un nou atac la adresa Guvernului, criticând modul în care este administrată economia României. Acesta susține că economia se află în recesiune, inflația și dobânzile sunt ridicate, iar numărul insolvențelor crește de la o lună la alta. În opinia sa, situația economică actuală este consecința majorărilor de taxe și a facturilor pe care statul nu le-a achitat.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Florin Cîțu a susținut că Executivul poate modifica sau prezenta diferit cifrele din bugetul pentru 2026, însă nu poate ascunde efectele facturilor neplătite și ale măsurilor fiscale pe care le consideră socialiste.

Fostul prim-ministru a atras atenția asupra mai multor probleme economice, printre care recesiunea, nivelul ridicat al inflației și al dobânzilor, precum și creșterea lunară a numărului de insolvențe. De asemenea, acesta a remarcat că Banca Națională a României (BNR) ratează încă o dată ținta de inflație.

Fostul premier consideră că actuala situație economică reflectă efectele politicilor fiscale adoptate de Guvern. Acesta susține că majorarea taxelor și neplata facturilor de către stat au contribuit la deteriorarea economiei.

Florin Cîțu a respins explicațiile prin care reprezentanții Executivului ar încerca să justifice situația sau să identifice vinovați în alte zone. În opinia sa, responsabilitatea aparține exclusiv măsurilor fiscale pe care le-a catalogat drept socialiste și care au fost adoptate în ultimii ani, cu un accent deosebit asupra celor din 2025.

Acesta a apreciat că eventualele explicații oferite de autorități reprezintă doar propagandă și nu schimbă responsabilitatea pentru efectele politicilor economice aplicate.

„Guvernul poate manipula cifrele din bugetul pe 2026, dar nu poate ascunde efectele facturilor neplătite și ale măsurilor fiscale socialiste. Economia e în recesiune. Inflația și dobânzile sunt mari, iar numărul insolvențelor crește lună de lună. Încă un an în care BNR ratează ținta de inflație. Exact așa arată o economie când guvernul mărește taxele și își lasă facturile neplătite”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.

În mesajul său, Florin Cîțu a criticat și capacitatea actualilor administratori ai economiei de a gestiona problemele cu care se confruntă România.

Fostul prim-ministru consideră că cei care conduc economia țării sunt depășiți de situație. Totodată, acesta a remarcat că, în ciuda problemelor economice, reprezentanții actualei conduceri nu intenționează să plece din funcții.

Florin Cîțu a încheiat mesajul cu o critică la adresa celor care administrează economia României, sugerând că evoluția situației ar putea deveni și mai nefavorabilă dacă actuala direcție este menținută.

„Oricât ar încerca ei să se justifice si sa caute vinovați in alta parte, de vină sunt DOAR măsurile socialiste adoptate în ultimii ani, mai ales în 2025. Restul e propagandă.

Este evident pentru toata lumea că cei care administrează economia României sunt depășiți de situație. Totuși, vad ca nu pleacă nicăieri si vor sa ne demonstreze ca se poate si mai rău”, a conchis fostul premier.

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