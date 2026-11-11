Pensionarii care primesc până la 500 de lei în plus în decembrie. Ce se întâmplă cu pensiile în 2027 și modificări propuse pentru voucherele de energie

Aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului acordat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt cuprinse între 300 și 500 de lei, în funcție de pensie. Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit și despre indexarea pensiilor cu 7,3% în 2027 și prelungirea voucherelor de energie pe perioada iernii.

Florin Manole a dat asigurări că plata pensiilor nu este pusă în pericol și că drepturile pensionarilor vor fi achitate atât în ultimele luni ale acestui an, cât și în 2027.

Oficialul a explicat că plata pensiilor a fost asigurată indiferent de persoanele care au ocupat funcțiile de conducere din Guvern și că aceeași regulă va fi respectată și în perioada următoare.

„Indiferent cum l-a chemat pe ministrul Muncii sau pe ministrul de Finanțe sau pe primul-ministru, pensiile s-au plătit. Asta se va întâmpla și anul acesta, și anul viitor, indiferent cine va fi ministru”, a declarat Florin Manole.

A doua tranșă a ajutorului financiar acordat pensionarilor cu venituri mici va fi distribuită în luna decembrie. Valoarea sprijinului diferă în funcție de pensia încasată, fiind stabilite trei categorii de beneficiari.

Astfel, pensionarii care au venituri lunare de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei. Pentru cei cu pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei, ajutorul va fi de 400 de lei, în timp ce persoanele care încasează între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei.

Ministrul Muncii a prezentat la Digi24 pragurile de venit și sumele aferente fiecărei categorii, precizând că măsura ajunge la aproximativ 2,8 milioane de persoane și reprezintă a doua parte a sprijinului prevăzut în pachetul de solidaritate.

„Sunt trei praguri de venit: pensii până în 1.500 de lei – acei oameni vor primi 500 de lei; cei care au pensiile între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar cei care au între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei. Este vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și reprezintă, de fapt, a doua jumătate a sprijinului pentru pensionari din pachetul de solidaritate”, a explicat ministrul.

Un alt subiect abordat de Florin Manole a fost indexarea pensiilor estimată la 7,3% pentru anul 2027. Ministrul a precizat că procentul nu reprezintă o estimare personală, ci rezultatul unui calcul realizat pe baza indicatorilor macroeconomici utilizați la aplicarea legislației privind pensiile.

Potrivit acestuia, Ministerul Muncii va discuta cu Ministerul Finanțelor și cu premierul despre aplicarea prevederilor legale, astfel încât indexarea să fie luată în considerare la stabilirea bugetului pentru anul viitor.

Florin Manole a explicat că majorarea trebuie analizată și în raport cu limitele bugetare asumate de România, însă a avertizat că pensionarii nu ar trebui să suporte din nou consecințele măsurilor de ajustare financiară.

Ministrul a susținut că respectarea țintelor bugetare trebuie realizată fără o nouă presiune asupra pensionarilor, mai ales după ce aceștia au fost afectați de măsurile din ultimii doi ani și de creșterea prețurilor.

„Nu este estimarea mea, este un calcul care ține cont de indicatorii macroeconomici folosiți în aplicarea legii. Asta înseamnă că vom merge către ministrul de Finanțe și către premier cu ceea ce înseamnă aplicarea legii”, a declarat Florin Manole.

În același context, oficialul a insistat asupra faptului că România trebuie să respecte angajamentele bugetare, dar fără să transfere din nou costurile ajustărilor asupra persoanelor care au venituri din pensii.

„Nevoia de a rămâne în limitele bugetare agreate și pe care le vom respecta trebuie să se facă fără a pune presiune o dată în plus pe pensionari, pentru că asta s-a întâmplat deja în doi ani. Și este mult prea mult, pentru că inflația apasă foarte mult”, a afirmat ministrul.

Florin Manole a recunoscut și că ajutoarele acordate punctual pensionarilor cu venituri mici pot crea nemulțumiri în rândul celor care au contribuit la sistemul public de pensii și consideră că ar trebui să beneficieze de drepturile stabilite prin lege.

Întrebat dacă majorarea estimată pentru 2027 se va aplica tuturor pensiilor, inclusiv celor din sistemele speciale, ministrul Muncii a explicat că indexarea are în vedere componenta contributivă a fiecărei pensii.

Florin Manole a argumentat că principiul contributivității presupune menținerea diferențelor dintre pensii în funcție de veniturile obținute de-a lungul carierei și de perioada în care o persoană a contribuit la sistem.

Acesta a oferit exemplul a doi angajați care au lucrat același număr de ani, dar au avut salarii diferite. Într-o asemenea situație, persoana care a avut venituri mai mari trebuie să beneficieze de o pensie proporțional mai mare, iar diferența trebuie păstrată și după aplicarea indexărilor.

„Sistemul de pensii, și nu doar în România, ci în Europa, este axat pe contributivitate. Dacă dumneavoastră ați avea un salariu timp de 30 sau 40 de ani, dublu față de al meu, în condițiile în care am lucrat aceeași perioadă, dar pe mai puțini bani, vă așteptați legitim, conform acestui sistem, să aveți o pensie dublă. Asta înseamnă că ea rămâne dublă la fiecare creștere, fiind bazată pe contributivitate. Așa funcționează și așa trebuie să funcționeze”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a atras atenția și asupra dificultăților întâmpinate de pensionarii cu venituri mici care locuiesc în marile orașe. Acesta a explicat că nivelul cheltuielilor este mai ridicat în mediul urban, iar o pensie redusă poate acoperi cu greu costurile lunare.

Florin Manole a dat exemplul Bucureștiului, unde aproape 200.000 de pensionari au venituri lunare sub 3.000 de lei. El a menționat că și părinții săi se află în această categorie, însă faptul că locuiesc în mediul rural îi ajută să facă față mai ușor cheltuielilor, deoarece pot produce o parte dintre alimentele de care au nevoie.

Oficialul a explicat că pensionarii din marile orașe au nevoie de forme suplimentare de sprijin, inclusiv pentru plata energiei electrice și pentru încălzirea locuințelor.

„Mi se pare extrem de presant pentru pensionarii din marile orașe să ai o pensie mică și cheltuieli mai mari, pentru că totul costă mai scump. Pentru oamenii aceștia trebuie să avem tichetul de energie, ajutorul pentru lemne. În mediul rural trebuie să avem alte beneficii”, a spus ministrul.

Pe lângă ajutoarele financiare acordate direct pensionarilor, Florin Manole a subliniat necesitatea dezvoltării serviciilor sociale, astfel încât persoanele în vârstă cu venituri reduse să poată beneficia de mai multe forme de sprijin.

Tichetele de energie ar putea fi acordate și în lunile de iarnă, după expirarea actualei scheme de sprijin, care este valabilă până la sfârșitul anului 2026. Ministrul Muncii a anunțat că va propune prelungirea programului, însă valoarea ajutorului și pragurile de eligibilitate nu au fost stabilite deocamdată.

În prezent, sprijinul este de 50 de lei pe lună pentru fiecare gospodărie, nu pentru fiecare membru al familiei. Ajutorul se acordă în funcție de contractul de electricitate.

Potrivit datelor prezentate de ministru, peste 700.000 de gospodării beneficiază de această măsură, numărul persoanelor sprijinite fiind estimat la aproximativ 2,2-2,3 milioane.

Florin Manole a precizat că propunerea de prelungire este analizată împreună cu instituțiile implicate, inclusiv Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor și Președinția. Oficialul a avertizat că viitoarea schemă trebuie construită cu atenție la resursele bugetare disponibile.

„Cu prudență față de buget și cu decență față de colaborarea cu ceilalți colegi, vă spun că voi propune să prelungim și pentru celelalte luni ale iernii. Nu vreau să anticipez valoarea și pragurile, pentru că am avut deja de două ori grup de lucru la Ministerul Muncii și la Ministerul Energiei. Ne consultăm și cu Președinția, vom avea consultări și cu Ministerul Finanțelor. Vom fi moderați, adică nu va fi un festival de cheltuieli, pentru că nu ne permitem”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că ajutorul de 50 de lei acoperă o parte importantă din facturile la electricitate pentru gospodăriile vulnerabile, în condițiile în care persoanele cu venituri reduse au, de regulă, un consum mai mic de energie.

În interviu a fost abordată și legătura dintre actualele măsuri de sprijin și angajamentele asumate de România în relația cu Banca Mondială.

Ministrul Muncii a amintit că România a primit la sfârșitul anului trecut un împrumut de aproximativ 500 de milioane de dolari de la instituția financiară internațională. Acordul include și condiționalități referitoare la adoptarea unei noi politici pentru protejarea consumatorilor vulnerabili.

Florin Manole a precizat că simpla prelungire a actualei scheme de tichete de energie nu reprezintă o politică publică nouă. Totuși, continuarea sprijinului este necesară, inclusiv în contextul întârzierilor administrative provocate de perioada în care România a avut un guvern interimar.

Ministrul a explicat că, timp de cinci luni, Guvernul nu a putut adopta politici publice noi, în limitele atribuțiilor constituționale ale unui Executiv interimar.

„Nu se puteau face politici publice noi, conform Constituției. Nu este vina nimănui, este pur și simplu situația în care ne-am aflat”, a explicat Florin Manole.

Ministrul a subliniat că indexarea pensiilor rămâne o obligație prevăzută de lege, în timp ce ajutoarele punctuale, precum tichetele de energie și sprijinul pentru încălzirea cu lemne, trebuie să completeze măsurile destinate pensionarilor cu venituri mici.