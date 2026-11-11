Prosumatorii vor putea folosi energia livrată în rețea pentru plata facturilor de la alte locuințe. ANRE introduce compensarea lunară și reguli noi de decontare

Prosumatorii din România vor beneficia de reguli noi pentru valorificarea energiei electrice produse și livrate în rețea, după ce Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat o metodologie care schimbă modul de compensare, facturare și decontare a energiei.

Printre principalele modificări se numără compensarea lunară, posibilitatea folosirii excedentului pentru plata facturilor aferente altor locuri de consum și introducerea unor termene clare pentru achitarea sumelor acumulate în trecut. Noile prevederi se aplică inclusiv contractelor aflate deja în derulare.

Noua metodologie aprobată în unanimitate de Comitetul de Reglementare al ANRE pune în aplicare prevederile Legii nr. 160/2026 și înlocuiește integral Ordinul ANRE nr. 15/2022. Reglementarea urmărește să stabilească reguli mai clare pentru prosumatorii care produc energie electrică și livrează surplusul în rețeaua publică.

Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că modificările urmăresc să asigure condiții corecte și predictibile pentru valorificarea energiei produse de consumatori.

El a subliniat că introducerea compensării lunare, utilizarea excedentului pentru achitarea facturilor aferente altor locuri de consum și clarificarea modalității de plată a sumelor restante reprezintă principalele schimbări aduse de noua reglementare.

Potrivit acestuia, furnizorii de energie electrică trebuie să își adapteze sistemele informatice până la 31 decembrie 2026.

„Prosumatorii au investit în producerea energiei electrice, contribuind la transformarea sistemului energetic românesc. Este firesc ca energia pe care o produc şi o livrează în reţea să fie valorificată în condiţii corecte, transparente şi predictibile. Prin reglementarea aprobată astăzi, facem un pas important în această direcţie. Introducem compensarea lunară, posibilitatea utilizării valorii excedentului pentru plata facturilor de la alte locuri de consum şi reguli clare pentru plata sumelor acumulate în trecut. Vreau să transmit şi un mesaj foarte clar furnizorilor: adaptarea sistemelor informatice este responsabilitatea lor, nu o problemă care trebuie transferată prosumatorilor. Termenul de 31 decembrie este stabilit pentru finalizarea acestor adaptări, nu pentru amânarea drepturilor prosumatorilor. ANRE va urmări modul în care noile reguli sunt aplicate. Obiectivul nostru este simplu: fiecare prosumator să poată beneficia efectiv de drepturile pe care legea i le recunoaşte”, a precizat Niculescu.

Una dintre cele mai importante modificări este introducerea compensării lunare pentru energia electrică livrată în rețea începând cu 26 iulie 2026. Mecanismul se aplică inclusiv contractelor existente, fără să fie necesară încheierea unor contracte complet noi pentru ca prosumatorii să beneficieze de prevederi.

Cantitatea de energie compensată se stabilește în fiecare lună și reprezintă valoarea minimă dintre energia electrică livrată în rețea și energia consumată din rețea la același loc de consum și de producere. Prin urmare, dacă un prosumator livrează mai multă energie decât consumă în luna respectivă, diferența reprezintă excedentul care poate fi valorificat ulterior.

O altă schimbare importantă este introducerea mecanismului de alocare valorică multi-loc. Acesta le permite prosumatorilor să folosească valoarea excedentului rămas după compensarea realizată la locul de producere pentru plata facturilor aferente altor locuri de consum.

Există însă o condiție: toate locurile de consum pentru care se dorește utilizarea valorii disponibile trebuie să se afle în portofoliul aceluiași furnizor de energie electrică.

Astfel, un prosumator care produce energie într-o locuință va putea folosi valoarea financiară rezultată din surplus pentru achitarea facturilor aferente altor proprietăți, dacă acestea sunt alimentate de același furnizor. Mecanismul extinde posibilitățile de utilizare a energiei produse și permite valorificarea mai eficientă a surplusului.

Noua metodologie introduce și posibilitatea rezervării valorilor disponibile pentru plata unor facturi de energie electrică deja emise, dar care nu au ajuns încă la scadență. Prin această opțiune, prosumatorii pot direcționa sumele acumulate către anumite obligații de plată, fără să fie necesar ca facturile respective să fie deja restante.

Reglementarea prevede și facilități suplimentare pentru anumite categorii de persoane fizice. Prosumatorii care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere instalată de cel mult 27 kW la fiecare loc de consum vor putea alege destinația valorilor disponibile pentru o perioadă de minimum 12 luni.

În condițiile stabilite de metodologie, aceste valori vor putea fi direcționate către plata facturilor de energie electrică sau către facturile de gaze naturale.

O altă simplificare vizează documentele pe care trebuie să le întocmească prosumatorii persoane fizice. ANRE precizează că persoanele care dețin instalații cu puteri instalate de maximum 27 kW pe loc de consum nu vor mai avea obligația să emită facturi pentru energia electrică livrată în rețea.

Documentele necesare pentru achiziție și decontare vor fi întocmite de furnizorii de energie electrică. Autoritatea consideră că această prevedere reduce obligațiile administrative ale prosumatorilor și simplifică relația contractuală dintre aceștia și companiile care cumpără energia livrată în rețea.

În același timp, noua metodologie stabilește reguli speciale pentru sumele acumulate înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi. Este vorba despre energia livrată în rețea până la 25 iulie 2026 inclusiv, pentru care cantitățile și valorile financiare au rămas în report.

Acestea vor fi evidențiate separat, astfel încât prosumatorii să poată urmări proveniența sumelor și modul în care sunt utilizate. Situația transmisă de furnizori va cuprinde soldul inițial, documentul de origine, cantitatea de energie, prețul istoric, scadența, utilizările efectuate și valorile rămase disponibile.

Pentru achitarea sumelor acumulate în această perioadă, metodologia introduce un termen de cel mult 40 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului. De asemenea, pentru intervalul 26 iulie 2026 și până în ziua anterioară publicării ordinului, furnizorii trebuie să efectueze regularizarea în maximum 40 de zile lucrătoare de la publicare.

ANRE a stabilit mecanisme diferite în funcție de puterea instalată a capacităților de producere a energiei electrice.

Pentru instalațiile cu puteri de până la 200 kW se va aplica mecanismul de compensare cantitativă. În schimb, pentru instalațiile cu puteri cuprinse între 200 kW și 400 kW va fi utilizat mecanismul de regularizare financiară.

În acest al doilea caz, energia electrică livrată în rețea va fi valorificată la prețul mediu ponderat al Pieței pentru Ziua Următoare (PZU), corespunzător lunii în care a avut loc livrarea.

Prețul de referință folosit pentru regularizarea financiară va fi publicat lunar de OPCOM, operatorul pieței de energie electrică. Acesta va pune la dispoziție informațiile într-un format electronic reutilizabil, astfel încât valorile utilizate în calcule să poată fi consultate și verificate.

Autoritățile și instituțiile publice care dețin capacități de producere a energiei electrice finanțate din fonduri publice vor beneficia de mecanismul ales indiferent de puterea instalată.

Metodologia introduce și obligații suplimentare pentru operatorii de distribuție, în special în ceea ce privește măsurarea energiei electrice consumate și livrate în rețea.

Aceștia vor trebui să citească lunar atât cantitățile de energie preluate din rețea, cât și pe cele injectate de prosumatori. În cazul în care comunicația contorului inteligent se defectează, datele înregistrate vor trebui recuperate prin mijloace tehnice alternative.

Totodată, costurile grupurilor de măsurare necesare pentru producție și stocare vor fi suportate de operatorii de distribuție. În cazul contractelor cu preț variabil, furnizorii vor trebui să păstreze formula contractuală de determinare a prețului și să asigure posibilitatea verificării calculelor efectuate.

Noua metodologie stabilește mai multe termene pentru aplicarea efectivă a modificărilor. Furnizorii de energie electrică vor avea obligația să informeze prosumatorii despre opțiunile de alocare valorică multi-loc și plata programată în termen de șapte zile lucrătoare de la publicarea ordinului.

În același interval, companiile trebuie să pună la dispoziția clienților actele adiționale necesare pentru exercitarea acestor opțiuni.

Pentru titularii contractelor existente cărora li se aplică dispozițiile tranzitorii, furnizorii vor avea la dispoziție 10 zile lucrătoare de la publicare pentru a transmite informații despre continuarea contractelor și aplicarea noilor prevederi. În aceste situații, nu va fi necesară încheierea unui act adițional pentru continuarea relației contractuale în condițiile stabilite de metodologie.

Dacă un prosumator solicită încheierea unui contract de vânzare-cumpărare corespunzător mecanismului aplicabil, furnizorul va trebui să îl transmită semnat și întocmit conform contractului-cadru în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea documentației complete.

Un alt termen important este cel de 40 de zile lucrătoare de la publicarea ordinului. Până atunci, furnizorii trebuie să includă în calculul realizat cu ocazia primei facturări cantitățile de energie reportate și rămase necompensate.

Adaptarea sistemelor informatice și operaționale trebuie finalizată până la 31 decembrie 2026. Până la această dată, furnizorii sunt obligați să aplice noile reguli inclusiv prin intermediul sistemelor informatice existente și, acolo unde este necesar, prin soluții temporare documentate.

ANRE subliniază că termenul de la sfârșitul anului reprezintă exclusiv data-limită pentru finalizarea adaptărilor tehnice și nu suspendă drepturile acordate prosumatorilor prin noua metodologie.

Reglementarea a fost elaborată în urma unui proces de consultare publică desfășurat în două etape, în august și în perioada septembrie-octombrie 2026.

Potrivit autorității, în timpul consultărilor au fost primite peste 600 de observații și poziții, iar pentru discutarea propunerilor a fost organizată o dezbatere publică la care au participat peste 400 de persoane.

Documentele au fost prezentate și în cadrul Consiliului Consultativ al ANRE, în ședințele din 12 octombrie și 5 noiembrie 2026. Reprezentanții instituției au precizat că discuțiile au urmărit clarificarea mecanismelor de aplicare și identificarea unor soluții pentru problemele semnalate de prosumatori și de ceilalți participanți la piața energiei electrice.

Noua metodologie reglementează și situația prosumatorilor care devin membri ai comunităților de energie. În aceste cazuri, sunt stabilite procedurile pentru închiderea contractului de vânzare-cumpărare și întocmirea decontului final, care trebuie realizată în termen de 42 de zile.

O altă prevedere importantă vizează perioada de aplicare a mecanismului de compensare cantitativă. În conformitate cu Legea nr. 160/2026, acest mecanism pentru instalațiile cu puteri de cel mult 200 kW va înceta la 31 decembrie 2030.

Începând cu 1 ianuarie 2031, prosumatorii vor putea solicita valorificarea energiei electrice livrate în rețea la prețul mediu ponderat al Pieței pentru Ziua Următoare, în condițiile prevăzute de lege.

Ordinul ANRE privind comercializarea, facturarea, decontarea și alocarea valorică multi-loc intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.