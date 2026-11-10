Sute de mii de români, afectați de blocarea unei legi privind facturile la energie și gaze. FACIAS cere intervenția Ministerului Energiei

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită intervenția urgentă a Ministerului Energiei pentru deblocarea aplicării Legii nr. 160/2026, care introduce noi drepturi pentru prosumatori. Potrivit organizației, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nu a adoptat în termen reglementările necesare, astfel că persoanele care produc energie electrică nu pot utiliza valoarea surplusului livrat în rețea pentru plata facturilor la gaze naturale sau pentru energia consumată la alte proprietăți.

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a transmis o solicitare ministrului Energiei, cerând măsuri urgente pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 160/2026. Organizația susține că întârzierea adoptării reglementărilor de către ANRE îi împiedică pe prosumatori să beneficieze de noile mecanisme de compensare.

Legea, intrată în vigoare la 26 iulie 2026, prevede că persoanele fizice care dețin instalații de producere a energiei electrice cu o putere de cel mult 27 kW pot utiliza sumele rezultate din compensarea energiei livrate în rețea pentru achitarea facturilor la gaze naturale sau pentru energia electrică aferentă altor locuri proprii de consum, cu condiția să aibă același furnizor.

FACIAS consideră că neaplicarea acestor prevederi îi obligă pe cetățeni să achite în continuare facturile din propriile venituri, deși au livrat deja energie în rețeaua națională.

„Considerăm că această situație reprezintă un abuz grav la adresa cetățenilor, deoarece tocmai o autoritate a statului îi împiedică să beneficieze de drepturile recunoscute prin lege. Este profund incorect ca românii care contribuie la alimentarea rețelei naționale cu energia produsă de propriile panouri solare să fie forțați să scoată în continuare bani din buzunar pentru plata facturilor, în timp ce valoarea surplusului de energie deja livrat rămâne la furnizori”, se arată în solicitarea FACIAS.

Potrivit datelor ANRE citate de FACIAS, România avea, la 31 iulie 2026, un număr de 373.249 de prosumatori, dintre care 337.607 erau persoane fizice.

Organizația atrage atenția că termenul legal de 60 de zile pentru adoptarea reglementărilor necesare aplicării Legii nr. 160/2026 a expirat la 24 septembrie 2026. Cu toate acestea, susține FACIAS, normele nu au fost publicate.

Mai mult, potrivit fundației, ANRE propune amânarea aplicării mecanismului de compensare între mai multe locuri de consum până după 1 ianuarie 2027, invocând necesitatea adaptării sistemelor informatice și a procedurilor furnizorilor.

FACIAS consideră că aceste dificultăți administrative nu justifică depășirea termenului prevăzut de lege, mai ales în contextul începerii sezonului rece, când consumul de energie electrică și gaze naturale crește.

„Nu putem accepta ca întârzierile instituțiilor statului să îi coste tot pe români, iar companiile din sectorul energetic să obțină avantaje financiare pe seama cetățenilor. Statul are obligația să apere în primul rând interesele cetățenilor, nu să tolereze situații care pot aduc beneficii suplimentare marilor companii din energie, în timp ce românii sunt privați de drepturile lor”, susține organizația.

În urma întârzierilor semnalate, FACIAS anunță că a inițiat procedura administrativă prealabilă împotriva Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Prin acest demers, fundația solicită adoptarea imediată a reglementărilor necesare pentru aplicarea Legii nr. 160/2026 și respectarea drepturilor recunoscute prosumatorilor.

În paralel, organizația cere Ministerului Energiei să solicite explicații oficiale din partea ANRE privind depășirea termenului legal și motivele pentru care autoritatea propune amânarea aplicării unor prevederi până în 2027.

FACIAS solicită și prezentarea unui calendar public, cu termene concrete pentru adoptarea reglementărilor, precum și identificarea unor soluții prin care prosumatorii să nu piardă beneficiile aferente energiei livrate în rețea după intrarea în vigoare a legii.

O altă solicitare adresată Ministerului Energiei vizează evaluarea impactului financiar al întârzierilor asupra cetățenilor.

FACIAS cere autorităților să analizeze inclusiv eventualele avantaje economice obținute de furnizorii de energie în urma neaplicării la termen a noilor mecanisme de compensare și să identifice măsuri legale pentru protejarea prosumatorilor.

De asemenea, fundația solicită comunicarea publică a demersurilor întreprinse de minister, a explicațiilor primite de la ANRE și a termenelor pentru deblocarea situației.

„Domnule ministru, românilor li se cere să își plătească facturile la timp, indiferent cât de mult au crescut prețurile sau cât s-a depreciat leul. În schimb, atunci când instituțiile statului nu își respectă propriile obligații legale, consecințele sunt suportate tot de cetățeni. Această nedreptate este cu atât mai gravă într-un domeniu critic pentru români în care facturile deja ridicate apasă tot mai greu asupra bugetelor familiilor”, se arată în document.

FACIAS solicită Ministerului Energiei să precizeze ce măsuri concrete intenționează să adopte și în ce termene, pentru ca prosumatorii să poată beneficia de mecanismele de compensare prevăzute de legislație.