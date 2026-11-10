Polițiștii au descoperit sute de autovehicule cu deficiențe tehnice. Aproape 400 de șoferi au rămas fără permis

Polițiștii rutieri au identificat peste 580 de autovehicule destinate transportului public de persoane care prezentau deficiențe tehnice, inclusiv vehicule utilizate pentru transportul elevilor. Verificările s-au desfășurat la nivel național, în perioada 1–8 noiembrie, și au vizat respectarea legislației rutiere, siguranța pasagerilor și starea tehnică a autovehiculelor. În urma controalelor, autoritățile au reținut 390 de permise de conducere și aproape 700 de certificate de înmatriculare.

Polițiștii rutieri au desfășurat, în perioada 1–8 noiembrie, o amplă acțiune de verificare a transportului public de persoane, inclusiv a vehiculelor folosite pentru deplasarea elevilor, urmărind atât respectarea condițiilor legale de funcționare, cât și identificarea problemelor tehnice care pot afecta siguranța circulației.

Controalele au urmărit și prevenirea comportamentelor periculoase la volan, în special în contextul condițiilor de circulație specifice sezonului rece. O atenție deosebită a fost acordată respectării limitelor de viteză și adaptării deplasării la starea carosabilului.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, echipajele rutiere au organizat 1.741 de filtre tematice la nivel național. În cadrul acestora au fost controlate 5.730 de vehicule destinate transportului public de persoane și 2.886 de autovehicule cu configurația de 8+1 locuri. Dintre vehiculele verificate, 919 erau utilizate pentru transportul elevilor.

Verificările au evidențiat inclusiv nereguli legate de autorizarea activităților de transport, documentele obligatorii și respectarea normelor privind timpul de conducere și perioadele de odihnă.

„Au fost constatate nereguli, iar dintre sancţiunile aplicate, 205 au fost pentru nerespectarea privind legalitatea, autorizarea sau documentele (4 pentru vehiculele cu transport elevi), 89 pentru nerespectarea prevederilor O.G. nr. 37/2007, privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi 22 pentru transport ilegal de persoane”, precizează sursa citată.

O componentă importantă a acțiunii a vizat identificarea deficiențelor tehnice ale autovehiculelor utilizate pentru transportul de persoane, verificările fiind efectuate inclusiv cu sprijinul specialiștilor Registrului Auto Român (RAR).

În cadrul controalelor comune, polițiștii rutieri și reprezentanții RAR au verificat 1.119 vehicule, urmărind respectarea cerințelor tehnice necesare circulației în condiții de siguranță.

Rezultatele au indicat probleme tehnice la sute de autovehicule, inclusiv la două vehicule destinate transportului elevilor. Inspectorii au identificat și abateri referitoare la starea anvelopelor, precum și alte deficiențe ale vehiculelor controlate.

„Au fost depistate 582 de autovehicule cu deficienţe tehnice, dintre care 2 de transport elevi, 90 de abateri privind starea anvelopelor şi 496 de alte abateri privind deficienţele tehnice, dintre care 4 la vehicule de transport elevi”, afirmă poliţiştii rutieri.

Pe lângă verificarea documentelor și a stării tehnice, polițiștii au urmărit respectarea regulilor de circulație de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului de persoane, cu accent pe viteza de deplasare și consumul de alcool sau substanțe psihoactive.

În cele opt zile de controale, echipajele rutiere au constatat 2.137 de abateri privind nerespectarea regimului legal de viteză. Două dintre aceste încălcări au fost înregistrate în cazul vehiculelor utilizate pentru transportul elevilor.

Totodată, polițiștii au efectuat 12.419 testări pentru depistarea consumului de alcool. Dintre acestea, 755 au vizat conducători auto care efectuau transportul elevilor.

În paralel, au fost realizate 74 de testări pentru identificarea consumului de substanțe psihoactive, în cadrul verificărilor desfășurate la nivel național.

Neregulile constatate în timpul acțiunii au determinat polițiștii rutieri să dispună măsuri de suspendare a dreptului de a conduce pentru sute de șoferi, inclusiv pentru conducători ai vehiculelor destinate transportului elevilor.

În total, au fost reținute 390 de permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Două dintre permisele reținute aparțineau unor conducători auto care efectuau transportul elevilor.

În ceea ce privește testările pentru alcool, polițiștii au înregistrat 194 de rezultate pozitive. Șase dintre acestea au fost constatate în cazul șoferilor vehiculelor utilizate pentru transportul elevilor.

De asemenea, opt testări pentru consumul de substanțe psihoactive au avut rezultate pozitive. Aceste rezultate sunt cele obținute în urma testărilor efectuate în timpul controalelor, fără ca informațiile comunicate să precizeze rezultatele unor eventuale analize de confirmare.

Acțiunea desfășurată la nivel național s-a încheiat și cu măsuri administrative aplicate vehiculelor care nu respectau cerințele legale, precum și cu sancțiuni contravenționale pentru încălcările constatate de echipajele de control.

Polițiștii au reținut 697 de certificate de înmatriculare, dintre care nouă aparțineau unor autovehicule folosite pentru transportul elevilor.

În același interval, autoritățile au constatat 78 de infracțiuni și au aplicat 4.566 de sancțiuni contravenționale. Dintre sancțiunile aplicate, 53 au vizat vehicule utilizate pentru transportul elevilor.

Poliția Română a anunțat că verificările privind legalitatea transportului public de persoane, starea tehnică a vehiculelor și respectarea normelor de siguranță rutieră vor continua și în perioada următoare.