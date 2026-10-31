Recuperarea permisului de conducere reținut de Poliție. De ce suspendarea pentru alcool nu se poate scurta și în câte zile poți depune contestație

Reținerea permisului de conducere nu înseamnă automat pierderea ireversibilă a dreptului de a conduce un autovehicul, însă procedurile depind de alcoolemie și gravitatea faptei. În timp ce suspendarea pentru alcool nu se poate scurta administrativ, contestarea în instanță redă temporar carnetul. Avocatul Adrian Cuculis a venit cu mai multe explicații despre capcanele dosarelor penale, dreptul la probe de sânge și riscurile pentru șoferii cu permise străine.

În legislația rutieră din România se aplică principiul toleranței zero față de consumul de alcool și substanțe psihoactive. Totuși, tratamentul juridic diferă radical în funcție de valorile înregistrate.

Zona de contravenție: Dacă valoarea indicată de aparatul etilotest este cuprinsă între aproximativ 0,01 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar analizele de sânge nu depășesc 0,80 g/l alcool pur, fapta rămâne contravenție. Șoferul este sancționat cu amendă și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, fără eliberarea unei dovezi înlocuitoare cu drept de circulație.

Zona de infracțiune: Depășirea pragului de 0,40 mg/l în aerul expirat trimite automat conducătorul auto la prelevarea de mostre biologice. Dacă îmbibația alcoolică depășește 0,80 g/l alcool pur în sânge, fapta intră sub incidența legii penale (art. 336 Cod Penal), deschizându-se dosar de urmărire penală. Permisul rămâne reținut pe toată durata anchetei și a procesului.

Avocatul Adrian Cuculis atrage atenția că refuzul de a recolta probe biologice constituie direct infracțiune de sine stătătoare, atrăgând consecințe penale grave.

Avocatul Adrian Cuculis evidențiază pârghiile pe care legea le oferă conducătorului auto chiar în momentul opririi și testării în trafic:

A doua testare la valori mici: Dacă aparatul etilotest indică o valoare de până la 0,10 mg/l inclusiv, șoferul are dreptul legal de a cere o a doua verificare după un interval de 15 minute (dar nu mai mult de 20 de minute). În fața legii, valoare juridică va avea rezultatul cel mai mic. Solicitarea recoltării de probe de sânge: Între 0,11 și 0,40 mg/l în aerul expirat, șoferul poate cere să fie condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de sânge. Dacă analiza de laborator relevă o alcoolemie de 0,00 g/l, măsura suspendării permisului nu se mai poate aplica. Concentrația relevantă în dreptul substanțial este cea din sânge.

O confuzie frecventă în rândul conducătorilor auto ține de reducerea perioadei de suspendare (faimoasa reducere cu o treime). Trebuie ținut cont de următoarele lucruri:

Interdicția reducerii administrative: Conducerea sub influența alcoolului este exceptată expres de la beneficiul scurtării perioadei de suspendare. Cele 90 de zile trebuie executate integral.

Singura cale de scăpare: Suspendarea contravențională pentru alcool nu poate fi micșorată pe cale administrativă; singura modalitate de a o înlătura este anularea procesului-verbal în instanță, prin formularea unei plângeri contravenționale.

Obligativitatea examenului 13 din 15: Până la expirarea celor 90 de zile, șoferul este obligat să susțină și să promoveze testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. Dacă nu se prezintă sau pică testul, perioada de suspendare se majorează automat cu încă 30 de zile.

Condiții de restituire: După executarea termenului, permisul se ridică personal de la Poliția Rutieră, pe baza dovezii înlocuitoare, a cărții de identitate, a dovezii promovării testului și a chitanței care atestă achitarea amenzii.

Pentru mulți șoferi profesioniști sau persoane dependente de mașină pentru deplasarea la serviciu, reținerea permisului pune în pericol locul de muncă și traiul zilnic. Procedura atacării procesului-verbal reprezintă instrumentul cheie de deblocare imediată:

Termenul legal: Plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție se formulează în termen strict de 15 zile de la data înmânării sau comunicării actului, la judecătoria în a cărei rază a fost săvârșită abaterea. Efectul suspensiv: Înregistrarea plângerii la instanță suspendă de drept atât executarea amenzii, cât și sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce. Mecanismul practic de redobândire temporară: După depunerea dosarului, contravenientul obține un certificat de grefă (sau utilizează un extras tipărit de pe portalul instanțelor de judecată – portal.just.ro) cu care se prezintă direct la serviciul de poliție rutieră care a reținut documentul. Poliția consemnează mențiunea în evidențe și restituie fizic permisul de conducere, șoferul având dreptul să circule nestingherit până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Avocatul Adrian Cuculis recomandă analizarea minuțioasă a actului de constatare împreună cu un avocat specializat, pentru a identifica motivele de nulitate absolută sau relativă.

Elemente obligatorii lipsă: Lipsa datei, a orei sau a locului exact al faptei, nuanțarea eronată a circumstanțelor concrete, indicarea greșită a calității agentului constatator ori a normei legale încălcate atrag nulitatea documentului.

Dreptul la obiecțiuni: Agentul de poliție este obligat prin lege să îi aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a formula obiecțiuni. Nerespectarea acestei proceduri și neconsemnarea obiecțiunilor la rubrica specială „Alte mențiuni” din procesul-verbal se sancționează cu nulitatea actului.

Mijloacele tehnice utilizate: Aparatura de măsurare (cinemometru, etilotest) trebuie să fie omologată, atestată metrologic și operată conform normelor tehnice stricte; orice deficiență de calibrare sau documentație poate invalida proba poliției.

O situație aparte, semnalată cu insistență de avocat, îi privește pe șoferii români din diaspora sau cetățenii străini care conduc în România cu un permis eliberat în alt stat (Italia, Spania, Regatul Unit, Franța etc.):

Dacă permisul străin a fost reținut în România și șoferul nu contestă măsura în termenul legal de 15 zile, documentul fizic nu rămâne la poliția locală, ci este expediat pe cale diplomatică (prin intermediul ambasadelor și consulatelor) către autoritățile emitente din țara de origine.

Odată trimis pe cale diplomatică, recuperarea documentului poate dura între 6 luni și un an de zile, generând blocaje administrative uriașe.

Recomandarea avocatului: Persoanele aflate în această postură trebuie să consulte urgent un avocat pentru a promova acțiunea în instanță în termenul de 15 zile, blocând astfel trimiterea actului peste graniță și recuperând permisul pe baza certificatului de grefă.

În cazurile contravenționale generale (depășirea vitezei regulamentare, neacordare de prioritate, trecere pe roșu – abateri altele decât consumul de alcool), legislația permite reducerea termenului de suspendare cu o treime prin decizia șefului serviciului rutier.

Pentru a beneficia de această măsură (care poate coborî durata suspendării până la 30 de zile), solicitantul trebuie să îndeplinească simultan două cerințe:

Să promoveze testul teoretic de verificare a regulilor de circulație (13 răspunsuri corecte din 15 întrebări); Să fie posesor al permisului de conducere de cel puțin un an înainte de data comiterii faptei.

Atunci când fapta la volan întrunește elementele unei infracțiuni (accidente cu victime, alcoolemii peste pragul penal, substanțe psihoactive), plângerea contravențională nu mai este aplicabilă, iar procesul-verbal devine act de sesizare a organelor de urmărire penală.

Pedeapsa complementară și anularea: În nicio hotărâre penală de condamnare instanța nu scrie propriu-zis cuvântul „anulează permisul”. Poliția Rutieră dispune din oficiu măsura administrativă a anulării dacă prin sentință s-a stabilit o condamnare definitivă pentru infracțiuni rutiere grave (art. 334–339 Cod Penal, ucidere din culpă) sau dacă s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce.

Anularea permiselor obținute ilegal sau în timpul anchetei: Dacă un conducător auto își obține sau preschimbă permisul în timp ce este cercetat sau judecat penal pentru infracțiuni la regimul rutier și ulterior este condamnat definitiv, permisul astfel obținut se anulează automat.

Obținerea unui nou permis: După anulare, redobândirea dreptului de a conduce presupune refacerea școlii de șoferi și susținerea din nou a examenului auto complet. Șoferul se poate prezenta la examen doar după trecerea termenelor stabilite de lege: 6 luni de la executarea pedepsei în regim de detenție sau a amenzii penale; 1 an de la data grațierii, a rămânerii definitive a suspendării sub supraveghere sau a împlinirii prescripției; ori imediat după reabilitare, amnistie sau expirarea pedepsei complementare.

Un mecanism legal defavorabil șoferilor, evidențiat de avocatul Adrian Cuculis ca fiind o veritabilă capcană a Codului Rutier, intervine chiar și atunci când conducătorul scapă de răspunderea penală.

Chiar dacă procurorul sau judecătorul dispune clasarea cauzei, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei, permisul nu este restituit necondiționat.

Poliția Rutieră aplică automat o măsură administrativă de suspendare a dreptului de a conduce pe o perioadă de 180 de zile (6 luni), conform dispozițiilor art. 103 din OUG 195/2002.

Această suspendare automată vizează faptele cercetate inițial ca infracțiuni la siguranța circulației sau accidentele rutiere soldate cu vătămări corporale ori decese. Pentru a putea reintra în posesia permisului după această perioadă, conducătorul auto rămâne obligat să promoveze testul de verificare a cunoștințelor rutiere.