Ghidul noilor permise auto și controalele medicale în UE. Cum își pot schimba șoferii pensionari permisul de conducere

Uniunea Europeană schimbă regulile privind permisul de conducere, iar noile măsuri îi vizează atât pe începători, cât și pe șoferii cu experiență. În timp ce valabilitatea permiselor va fi clar limitată, normele privind controalele medicale obligatorii pentru seniori rămân la alegerea fiecărui stat membru. Află ce se schimbă în UE și cum variază cerințele medicale în fiecare țară.

Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă în privința reglementării permisului de conducere, aducând modificări semnificative care îi vor afecta atât pe conducătorii auto începători, cât și pe cei cu o lungă experiență la volan.

Una dintre cele mai dezbătute teme legate de această reformă europeană vizează șoferii în vârstă și posibilitatea ca aceștia să fie obligați să treacă prin controale medicale periodice pentru reînnoirea documentului.

În timpul negocierilor pentru noua directivă europeană, s-a analizat intens opțiunea de a introduce examinări medicale obligatorii pentru toți conducătorii auto care au depășit vârsta de 70 de ani, în momentul în care permisul de conducere ajunge la expirare.

Totuși, cerință generală nu a fost inclusă definitiv în forma finală a reformei la nivelul întregului bloc comunitar, notează Autobild.

Prin urmare, faza actuală a reformei le oferă tuturor statelor membre flexibilitatea de a stabili măsuri naționale.

Fiecare țară poate decide independent dacă va impune verificări medicale stricte sau dacă va solicita doar o declarație pe propria răspundere referitoare la starea de sănătate a conducătorilor auto.

Spre exemplu, Germania a anunțat deja că nu intenționează să introducă examinări medicale obligatorii generalizate pentru seniori în baza acestei reforme.

În prezent, normele privind testarea medicală a șoferilor în vârstă variază semnificativ de la o țară la alta:

Danemarca nu solicită controale de la 50 de ani, oferă o verificare unică la vârsta de 75 de ani la reînnoire și cere un certificat medical nou în fiecare an de la vârsta de 80 de ani.

nu solicită controale de la 50 de ani, oferă o verificare unică la vârsta de 75 de ani la reînnoire și cere un certificat medical nou în fiecare an de la vârsta de 80 de ani. Germania nu impune controale medicale obligatorii la nicio categorie de vârstă menționată (50+, 65-75, 80+).

nu impune controale medicale obligatorii la nicio categorie de vârstă menționată (50+, 65-75, 80+). Marea Britanie impune reînnoirea permisului la fiecare trei ani începând de la vârsta de 70 de ani, sub rezerva unor restricții.

impune reînnoirea permisului la fiecare trei ani începând de la vârsta de 70 de ani, sub rezerva unor restricții. Olanda solicită controale medicale la reînnoire, în mod normal, începând cu vârsta de 75 de ani.

solicită controale medicale la reînnoire, în mod normal, începând cu vârsta de 75 de ani. Italia aplică un sistem progresiv: controale la fiecare cinci ani pentru cei peste 50 de ani, la fiecare trei ani de la 70 de ani și la fiecare doi ani de la vârsta de 80 de ani.

aplică un sistem progresiv: controale la fiecare cinci ani pentru cei peste 50 de ani, la fiecare trei ani de la 70 de ani și la fiecare doi ani de la vârsta de 80 de ani. Portugalia cere certificat medical din 5 în 5 ani de la vârsta de 50 de ani și la fiecare doi ani începând cu vârsta de 70 de ani.

cere certificat medical din 5 în 5 ani de la vârsta de 50 de ani și la fiecare doi ani începând cu vârsta de 70 de ani. Elveția impune controale din doi în doi ani de la vârsta de 75 de ani.

impune controale din doi în doi ani de la vârsta de 75 de ani. Spania solicită examinări la fiecare cinci ani începând cu vârsta de 65 de ani.

În ceea care privește durata de valabilitate a permiselor, noile reglementări europene stabilesc că documentele eliberate pentru autoturisme, scutere și motociclete vor avea o valabilitate de maximum 15 ani.

În situația în care permisul este utilizat și ca document național de identitate, perioada sa de valabilitate va fi limitată la cel mult 10 ani.

Pentru categoriile profesionale, precum permisele destinate conducerii camioanelor și autobuzelor, valabilitatea rămâne fixată la cinci ani.

De asemenea, toate noile permise, inclusiv variantele digitale, vor conține o dată clară de expirare pentru a facilita administrarea, schimburile și reînnoirea actelor în întreaga Uniune Europeană.