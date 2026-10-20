Uniunea Europeană ar putea fi reorganizată din temelii. Planul AfD pentru reducerea puterii Bruxelles-ului

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) pregătește un plan de reformare radicală a Uniunii Europene, care prevede eliminarea alegerilor directe pentru Parlamentul European, reducerea atribuțiilor Comisiei Europene și transferarea puterii de decizie către guvernele naționale. Lidera formațiunii, Alice Weidel, urmează să prezinte miercuri, 21 octombrie, propunerile în Parlamentul European. Potrivit unui document consultat de Politico, partidul nu urmărește retragerea imediată a Germaniei din UE, dar ia în calcul organizarea unui referendum privind apartenența la blocul comunitar dacă reformele propuse nu vor fi acceptate.

Partidul german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania intenționează să promoveze o reorganizare amplă a instituțiilor Uniunii Europene, prin diminuarea competențelor acestora și consolidarea autorității statelor membre.

Potrivit Politico, lidera AfD, Alice Weidel, va prezenta miercuri, în Parlamentul European, strategia formațiunii în cadrul unui eveniment intitulat „Noul nostru acord pentru Europa”.

Documentul politic obținut de publicația europeană arată că AfD nu intenționează, într-o primă etapă, să solicite retragerea Germaniei din Uniunea Europeană sau din zona euro.

În schimb, partidul propune renegocierea tratatelor europene și reducerea semnificativă a atribuțiilor, instituțiilor și bugetului comunitar.

Inițiativa apare într-un context în care partidele de extremă dreapta încearcă să își consolideze influența la nivel european.

AfD a câștigat recent alegerile regionale din Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania de Vest, rezultate care au oferit formațiunii un impuls politic pentru promovarea propriilor propuneri privind viitorul UE.

Una dintre cele mai importante modificări propuse de AfD vizează modul de constituire a Parlamentului European.

Formațiunea dorește eliminarea alegerilor directe pentru această instituție și înlocuirea actualului sistem cu unul în care reprezentanții europeni să fie desemnați de parlamentele naționale.

O asemenea schimbare ar modifica fundamental mecanismul de reprezentare democratică la nivelul Uniunii Europene, deoarece cetățenii nu și-ar mai alege direct europarlamentarii.

În același timp, AfD propune reducerea atribuțiilor Comisiei Europene, care ar urma să îndeplinească în principal funcții administrative.

Puterea de decizie ar fi transferată într-o măsură mult mai mare către capitalele statelor membre.

Planul include și înlocuirea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu un tribunal de arbitraj, ceea ce ar schimba actualul sistem judiciar european.

Aceste propuneri ar necesita modificări majore ale tratatelor UE și nu pot fi puse în aplicare printr-o simplă decizie a unui guvern național.

Documentul AfD prevede și diminuarea semnificativă a bugetului comunitar, prin introducerea unor limite stricte asupra cheltuielilor.

Partidul propune plafonarea bugetului Uniunii Europene, înghețarea numărului de angajați din instituțiile europene și desființarea unor agenții.

De asemenea, formațiunea intenționează să utilizeze dreptul de veto al Germaniei pentru a elimina anumite surse de venit ale bugetului european, inclusiv resursele bazate pe TVA și contribuțiile aferente deșeurilor de ambalaje din plastic nereciclate.

AfD ar urma să condiționeze aprobarea viitoarelor mecanisme de finanțare ale Uniunii de acceptarea reformelor propuse.

„Dacă Bruxelles-ul refuză calea reformei, acest veto va fi folosit pentru a bloca viitoarele legislații privind finanțarea UE și pentru a reduce drastic contribuțiile Germaniei”, se arată în documentul citat de Politico.

Prin această strategie, partidul urmărește să folosească influența financiară a Germaniei pentru a obține modificări instituționale la nivel european.

Planul formațiunii vizează și modificarea mecanismelor de decizie în cadrul Băncii Centrale Europene.

AfD propune ca economiile mai mari din zona euro să beneficieze de o pondere mai importantă a voturilor în procesul decizional.

O asemenea schimbare ar oferi Germaniei o influență mai mare asupra politicii monetare europene, potrivit obiectivelor prezentate în document.

În același timp, formațiunea se opune introducerii monedei euro digitale, proiect aflat în dezbatere la nivelul instituțiilor europene.

Propunerile reflectă intenția AfD de a acorda statelor cu economii puternice un rol mai important în deciziile monetare și de a limita dezvoltarea unor noi instrumente financiare comune.

AfD dorește ca Germania să poată renunța la aplicarea anumitor politici comune ale Uniunii Europene.

Documentul menționează explicit domenii precum migrația, impozitarea, politica socială, apărarea și împrumuturile comune.

Formațiunea propune ca Berlinul să poată solicita derogări de la regulile europene în aceste sectoare.

În plus, partidul condiționează participarea Germaniei la anumite politici comunitare de modificarea direcțiilor actuale ale Uniunii.

Dacă politicile climatice ale UE nu vor fi abandonate și nu vor exista schimbări substanțiale în domeniile industrial, agricol și financiar, AfD intenționează să solicite exceptarea Germaniei și de la aceste politici.

O asemenea abordare ar putea modifica semnificativ modul în care funcționează piața și politicile comune europene, în cazul în care ar fi acceptată de celelalte state membre.

Planul AfD vine la scurt timp după ce Marine Le Pen, lidera extremei drepte franceze, a prezentat la Bruxelles propriile propuneri privind viitorul Uniunii Europene.

Potrivit Politico, aceasta a declarat că, în eventualitatea în care ar ajunge la conducerea Franței, ar urmări reducerea la jumătate a contribuției Parisului la bugetul comunitar.

De asemenea, Le Pen dorește transformarea Comisiei Europene într-o structură administrativă aflată în serviciul statelor membre.

„Nu mă las păcălit de ceea ce vrea să facă Comisia Europeană. Comisia Europeană vrea să se transforme într-un stat; noi nu. Așa că îi vom sta în cale”, a declarat Marine Le Pen.

Propunerile celor două formațiuni au în comun obiectivul reducerii autorității instituțiilor europene și al consolidării controlului exercitat de guvernele naționale.

Documentul politic al AfD identifică anul 2029 drept momentul în care partidul ar putea începe să promoveze modificările propuse.

Atunci sunt programate următoarele alegeri pentru Parlamentul European, precum și alegerile federale din Germania.

Formațiunea consideră că aceste scrutinuri ar putea crea condițiile politice necesare pentru susținerea reformelor sale.

„În 2029, ceva la care abia am îndrăznit să sperăm ar putea deveni realitate: o majoritate patriotică, de dreapta, în Parlamentul European este aproape”, se arată în documentul AfD.

Această afirmație exprimă obiectivul politic al partidului, nu un rezultat electoral stabilit.

Deși documentul nu propune retragerea imediată a Germaniei din Uniunea Europeană, această variantă nu este exclusă pe termen lung.

AfD precizează că, în cazul în care reformele solicitate nu vor putea fi implementate, partidul ar susține organizarea unui referendum privind continuarea apartenenței Germaniei la blocul comunitar.

O astfel de consultare ar readuce în discuție relația Germaniei cu Uniunea Europeană și viitorul participării sale la structurile comunitare.

Deocamdată, măsurile prezentate reprezintă propuneri politice ale AfD și nu decizii adoptate de autoritățile germane sau de instituțiile europene.