Economia României, în fața unor riscuri majore. Radu Georgescu avertizează că Europa fierbe: Fondurile europene vor dispărea

Economistul Radu Georgescu avertizează asupra unor posibile schimbări economice, politice și sociale în Europa, pe fondul pozițiilor unor partide din Franța și Germania privind Uniunea Europeană și plata datoriilor.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a analizat și vulnerabilitățile economiei României, susținând că actualul echilibru al cursului leului și al dobânzilor în moneda națională nu reflectă pe deplin situația economică a țării.

Radu Georgescu a atras atenția asupra pozițiilor exprimate de formațiuni politice din Franța și Germania în legătură cu datoriile, contribuțiile la bugetul Uniunii Europene și apartenența la blocul comunitar.

În Franța, Jean-Luc Mélenchon, candidatul de extremă stângă, pe care economistul îl prezintă drept ocupantul locului al doilea în sondaje, cere ca statul francez să nu își mai plătească datoriile către bănci.

Tot în Franța, Marine Le Pen, candidata de extremă dreaptă, prezentată de Georgescu drept prima clasată în sondaje, solicită reducerea cu 80% a contribuției țării la fondurile Uniunii Europene.

În Germania, partidul Alternativa pentru Germania (AfD), despre care economistul afirmă că se află pe primul loc în sondaje, cere ieșirea țării din Uniunea Europeană și revenirea la marca germană.

Georgescu consideră că aceste poziții ilustrează intensificarea tensiunilor politice și economice de pe continent și avertizează că Europa ar putea traversa schimbări fără precedent.

„Europa fierbe economic, politic și social. In curând vei vedea lucruri pe care nu le-ai văzut niciodată. În Franța, candidatul de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, aflat pe locul 2 în sondaje, cere ca Franța să nu-și mai plătească datoriile către bănci. Woow! Foarte tare, nu? Candidata de extremă dreapta, Marine Le Pen, aflată pe locul 1 în sondaje, cere ca Franța să-și reducă cu 80% contribuția la fondurile UE. Woow! Foarte tare, nu? Bonus. în Germania, AfD, partidul aflat pe locul 1 în sondaje, cere ca Germania să părăsească UE și să se întoarcă la marcă. Woow! Foarte tare, nu?”, a scris acesta pe Facebook.

În analiza sa, economistul critică situația României, pe care o consideră nepregătită pentru eventualitatea unor schimbări majore la nivel european. El susține că țara a beneficiat timp de 15 ani de fonduri europene și avertizează că acestea ar putea dispărea.

Georgescu consideră că România se află într-o poziție vulnerabilă în contextul posibilelor transformări ale Uniunii Europene. În opinia sa, dependența de finanțările europene reprezintă un motiv de îngrijorare în cazul în care actualul cadru comunitar se va schimba.

„Ca de obicei, România este în pom, iar pomul este în aer. România a trăit 15 ani din fondurile europene, iar acestea vor dispărea”, a subliniat acesta.

Economistul susține că economia României se bazează pe două elemente pe care le consideră artificiale: cursul leului și dobânzile la creditele în moneda națională.

În argumentația sa, Georgescu invocă deficitul de cont curent raportat la produsul intern brut, pe care îl descrie drept cel mai mare din lume, precum și inflația, despre care afirmă că este cea mai ridicată din Europa.

În ciuda acestor indicatori, economistul consideră că Banca Națională a României menține artificial cursul leului și nivelul dobânzilor în moneda națională.

Un alt element semnalat de acesta este evoluția costurilor de finanțare în diferite monede. Potrivit lui Georgescu, dobânzile plătite pentru împrumuturile în dolari și euro au ajuns la niveluri egale cu cele aferente împrumuturilor în lei.

Economistul apreciază că aceste diferențe și dezechilibre reprezintă anomalii economice care ar putea provoca probleme majore în viitor. El avertizează că actuala situație nu poate fi considerată lipsită de riscuri și că tensiunile acumulate ar putea ieși la suprafață.

„Economia României se sprijină pe două mari minciuni, cursul leului și dobânzile în lei. Avem cel mai mare deficit de cont curent raportat la PIB de pe planeta Pamant și cea mai mare inflație din Europa. Cu toate acestea, cursul si dobânzile în lei sunt ținute artificial de BNR. Dobânzile plătite în dolari și în euro au ajuns să fie egale cu cele în lei. Aceste anomalii economice vor exploda. Nu mă interesează deloc politica. Cred însă că vor apărea partide care vor spune că România nu își va mai plăti datoriile către bănci. Nu exclud ca ele să câștige alegerile”, a subliniat Radu Georgescu.

Radu Georgescu afirmă că nu este interesat de politică, însă anticipează apariția unor formațiuni politice care ar putea susține că România nu ar trebui să își mai plătească datoriile către bănci.

Mai mult, economistul nu exclude posibilitatea ca astfel de partide să câștige alegerile. În opinia sa, deteriorarea situației economice și nemulțumirile sociale ar putea favoriza apariția unor asemenea mesaje politice.

Această posibilitate este prezentată de Georgescu în contextul tendințelor observate în Franța, unde există solicitări privind neplata datoriilor către bănci, și al pozițiilor eurosceptice din Germania.

„Raportat la istoria civilizației umane, se pare că ideea de Uniune Europeană a fost o utopie. Nu pot conviețui ca frații națiuni care s-au bătut zeci de secole”, a explicat economistul.

În concluzia mesajului său, Radu Georgescu își exprimă îndoiala cu privire la viabilitatea ideii de Uniune Europeană.

„Uniunea Europeană a fost ca în desenele cu Tom și Jerry. Cât timp sunt sătui, Tom și Jerry fac contracte de parteneriat. Dar când văd o friptură și le este foame, rup contractele de parteneriat și se iau la bătaie”, a conchis Radu Georgescu.

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