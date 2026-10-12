Reformele economice ale lui Ilie Bolojan, sub semnul întrebării. Marius Budăi avertizează că zeci de mii de români au rămas fără loc de muncă

Marius Budăi, deputat PSD și fost ministru al Muncii, a criticat măsurile economice asociate premierului Ilie Bolojan, după ce România a înregistrat o scădere de 73.200 de salariați în perioada mai 2025 – iulie 2026.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, social-democratul a făcut referire la datele Institutului Național de Statistică (INS), Eurostat și Băncii Naționale a României (BNR), contestând ideea că reducerea numărului de angajați ar putea conduce automat la venituri mai mari pentru cei care își păstrează locurile de muncă.

Fostul ministru al Muncii a atras atenția asupra reducerii numărului de salariați din România, înregistrată între mai 2025 și iulie 2026. Potrivit acestuia, datele instituțiilor statistice și ale BNR indică o scădere de 73.200 de angajați în această perioadă.

Budăi a criticat abordarea potrivit căreia, dacă dintr-un grup de trei angajați rămân doar doi, cei care își păstrează locurile de muncă ar putea câștiga mai bine, în timp ce persoana disponibilizată și-ar găsi un alt loc de muncă în sectorul privat.

Deputatul PSD a susținut că această perspectivă nu ține cont de dificultățile cu care se confruntă firmele în procesul de recrutare. În opinia sa, nici sectorul privat nu oferă neapărat alternative pentru persoanele care își pierd locurile de muncă.

„73.200 de salariați în minus. Felicitări, domnule Bolojan! Din mai 2025 până în iulie 2026, România a rămas fără 73.200 de salariați. Nu o spunem noi. O spun INS, Eurostat și BNR.

Ni s-a explicat cu tact și rece că, dacă din trei angajați rămân doi, cei doi vor câștiga mai bine, iar al treilea își va găsi liniștit ceva în privat. Am căutat privatul. Se pare că și el are probleme cu angajările”, a scris Marius Budăi pe Facebook.

Marius Budăi a pus dificultățile de angajare din sectorul privat în legătură cu majorarea taxelor și impozitelor, reducerea consumului și incertitudinea economică. El a susținut că aceste condiții afectează activitatea firmelor și capacitatea lor de a face angajări.

În mesajul său, fostul ministru al Muncii a criticat și modul în care este gestionată plata facturilor, făcând referire la situația în care acestea nu sunt achitate pentru a obține rezultate favorabile în ceea ce privește deficitul bugetar.

Budăi a contestat astfel ideea că reducerea cheltuielilor și a numărului de angajați ar trebui privită exclusiv prin prisma indicatorilor economici. El a atras atenția asupra consecințelor pe care pierderea locurilor de muncă le poate avea asupra veniturilor gospodăriilor.

„Undeva în țară, un părinte a aflat că „optimizarea” are numele lui pe listă. I s-a spus că piața îl așteaptă cu brațele deschise. Piața, din păcate, plătește și ea “reforma”. Domnule Bolojan, dacă firmele nu angajează, este pentru că le-ați dat taxe și impozite mai mari, consum mai mic și o incertitudine pe care o simt la fiecare factură. Știți dumneavoastră – facturile alea pe care nu le achitați pentru a da bine cu deficitul”, a completat acesta.

Deputatul PSD a descris impactul social al reducerii numărului de salariați, subliniind că pierderea unui loc de muncă poate însemna dispariția unui salariu din bugetul unei familii, în timp ce obligațiile financiare, precum ratele, rămân de achitat.

Budăi a criticat prezentarea reducerii personalului drept o măsură de optimizare, argumentând că, dincolo de cifrele statistice, există persoane care își pierd veniturile și trebuie să își găsească alte surse de câștig.

În acest context, fostul ministru al Muncii a pus sub semnul întrebării succesul reformelor și a cerut explicații cu privire la rezultatele acestora, raportându-se la cele 73.200 de persoane care, potrivit datelor invocate de el, au ieșit din rândul salariaților în perioada mai 2025 – iulie 2026.

„Din tabel, oamenii dispar foarte frumos. În realitate, dispare un salariu din fiecare casă, iar rata rămâne. Dacă asta este “reformă reușită”, vă rugăm să explicați “reușita” și celor 73.200 de familii! Sper să fiți convingător!”, a conchis deputatul PSD.

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