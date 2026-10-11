Elena Udrea rupe tăcerea despre viitorul României. Ce spune despre alegerile anticipate și noul Guvern

Elena Udrea consideră că organizarea alegerilor anticipate ar complica și mai mult situația politică și economică a României. Fostul ministru susține că partidele ar trebui să ajungă la un acord pentru formarea unui guvern stabil, însă se declară sceptică în privința șanselor ca Executivul propus de Luca Niculescu să obțină votul Parlamentului. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, într-un dialog cu Ion Cristoiu, în cadrul emisiunii „Arhitectura Puterii”.

Elena Udrea nu consideră că organizarea unui nou scrutin parlamentar ar reprezenta o soluție pentru depășirea actualei crize politice. În opinia sa, alegerile anticipate nu ar rezolva problema formării unei majorități și ar putea prelungi perioada de instabilitate.

Fostul ministru susține că un asemenea scrutin ar confirma poziția AUR pe scena politică, fără ca formațiunea să obțină însă o majoritate absolută. Din acest motiv, Udrea consideră că partidele ar trebui să găsească o formulă de guvernare în actuala configurație parlamentară.

„Ar fi catastrofal să avem alegeri anticipate din acest punct de vedere. Nu, pentru că nu s-ar așeza lucrurile din nou. Am avea o confirmare că AUR este primul partid. Peste 50% nu va avea. Adică, mă gândesc: mai sunt doi ani. Mai bine să rămânem în situația aceasta, iar partidele să se înțeleagă și să facă un guvern, să reușim să mai îndreptăm ce se mai poate din situația economică dezastruoasă. Și vorbesc ca un om care activează în privat în momentul acesta. Mai bine să se pregătească pentru alegerile de peste doi ani, decât să pornim acum această nebunie a campaniei electorale, că eu cred că ne-am complica prea tare”, a declarat Elena Udrea.

Referindu-se la negocierile pentru formarea noului Executiv, Elena Udrea a afirmat că principalul obstacol nu îl reprezintă persoana premierului desemnat, ci divergențele dintre partidele parlamentare.

Fostul ministru are o impresie favorabilă despre Luca Niculescu, deși a precizat că nu îl cunoaște personal. În schimb, consideră că pozițiile adoptate de formațiunile politice îngreunează obținerea unui acord.

„Am urmărit să văd dacă sunt noutăți în seara aceasta. Nu sunt, pentru că, iarăși, interesele politice ale partidelor fac imposibilă sau, în orice caz, foarte grea coagularea acceptării acestui guvern. Pe domnul Luca Niculescu nu îl cunosc personal, îl știu de la televizor și, mă rog, din spațiul public. Impresia mea despre dânsul, necunoscându-l, este una OK, este bună. Am prieteni care îl cunosc personal și mi-au confirmat că este o persoană rezonabilă. Deci, din acest punct de vedere, nu cred că va fi o piedică, așa cum a fost Mureșan, care a pus tot felul de linii roșii și de bariere de la început și a avut o atitudine agresivă pentru cineva care voia să-și atragă susținerea din partea PSD sau AUR. Bine, domnul Luca Niculescu nu ține neapărat să aibă susținerea lor.”

Elena Udrea a explicat că diferențele dintre pozițiile partidelor reprezintă principala dificultate în negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare.

Potrivit acesteia, refuzul unor formațiuni de a participa împreună la guvernare limitează posibilitățile premierului desemnat de a obține cele 233 de voturi necesare învestirii Executivului.

„Deci, dânsul este o persoană care ar putea să aducă acordul partidelor, însă sunt interese politice care împiedică partidele să-și exprime acest acord comun. Și anume, PNL-ul, trebuie să spun, PNL-ul lui Bolojan, trebuie să spună în continuare: «Noi nu vrem cu PSD, pentru că a dat jos Guvernul». PSD spune în continuare: «Noi nu vrem cu USR» și, din punctul meu de vedere, bine fac, pentru că USR nu aduce decât dezastru într-un guvern. UDMR-ul, mă rog, este acolo. Dacă se înțeleg celelalte partide, vin. Dar, în felul acesta, cu o parte din PNL, fără USR, chiar și cu UDMR și cu PSD, cum faci Guvernul? Cu ce voturi? Că-ți trebuie 233 de voturi.”

Fostul ministru a comentat și decizia lui Luca Niculescu de a accepta nominalizarea pentru funcția de prim-ministru, în condițiile în care obținerea sprijinului parlamentar rămâne dificilă.

Elena Udrea consideră că desemnarea pentru această funcție reprezintă un moment important în cariera unei persoane care nu a mai ocupat o poziție atât de înaltă. Totodată, aceasta crede că premierul desemnat a pornit de la convingerea că va putea negocia cu partidele și obține voturile necesare.

„Este un moment important pentru oricine să rămână în istorie că a fost desemnat prim-ministru, mai ales când nu vii din poziția, nu știu, din care ar veni Grindeanu. A mai fost prim-ministru, o să fie desemnat prim-ministru, nu este așa un moment important în CV-ul lui. Dar, pentru cineva care nu a ajuns atât de sus în cariera politică, este important să fii un prim-ministru desemnat. Deci, de ce ai rata o astfel de ocazie? Doi, cred că fiecare își imaginează, știți cum sunt femeile care își iau un bărbat și cred că îl vor schimba. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Toate femeile își imaginează că îl schimbă. Pentru că nimeni nu se schimbă niciodată, mai ales adulții. Și cred că dânsul și ceilalți chiar și-au imaginat că au șanse să formeze acest guvern, că vor putea negocia și că vor putea obține sprijinul partidelor pentru votul în Parlament.”

În ciuda scepticismului privind învestirea noului Executiv, Elena Udrea consideră că Luca Niculescu se află într-o poziție mai favorabilă decât ceilalți candidați propuși până acum.

Fostul ministru a explicat că acesta nu a fost implicat în conflicte politice majore și nu a avut confruntări publice cu liderii partidelor, aspecte care, în opinia sa, ar putea facilita negocierile.

„Dintre toți, cred că cele mai mari șanse le are Luca Niculescu. De ce? Pentru că nu a deranjat pe nimeni. Adică nu este secretar de stat, a lucrat cu partidele, pentru că este în Guvern în momentul acesta, este cunoscut, nu a avut conflicte politice cu nimeni, nu a ieșit, nu știu, să îl critice pe unul sau pe altul până acum, că nu a avut activitate politică. Și atunci nu sunt lucruri din trecut care să creeze, nu știu, probleme de comunicare cu partidele și cu liderii politici. Nici nu poți spune că este un tehnocrat în totalitate, pentru că totuși a fost afiliat.”

Declarațiile Elenei Udrea evidențiază două aspecte ale actualei crize politice: dificultatea construirii unei majorități parlamentare și riscurile pe care fostul ministru le asociază organizării alegerilor anticipate.

În opinia sa, partidele ar trebui să prioritizeze formarea unui guvern și adoptarea unor măsuri economice, în locul declanșării unei noi campanii electorale.