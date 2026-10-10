Majorări de pensii și o nouă lege a salarizării. Planul lui Luca Niculescu: Prioritate pentru pensionarii cu pensii mici

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a prezentat câteva dintre direcțiile principale ale noului program de guvernare, axat pe relansarea economică și sprijinirea cetățenilor afectați de scumpiri. Printre priorități se numără majorarea pensiilor mici, reluarea discuțiilor pentru o lege echitabilă a salarizării unitare și menținerea stabilității financiare prin consultări transparente cu sindicatele, patronatele și partenerii politici.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a prezentat principalele direcții ale viitorului program de guvernare, subliniind că pachetul de măsuri va fi orientat spre relansarea economică și protejarea puterii de cumpărare.

Executivul își propune să vină în sprijinul cetățenilor afectați de creșterea prețurilor și de ajustările fiscal-bugetare recente, a transmis Niculescu sâmbătă seară, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

În ceea ce privește sistemul de pensii, oficialul a precizat că se caută soluții prioritare pentru majorarea veniturilor celor cu pensii mici, categorie vulnerabilă în fața inflației. Niculescu a evidențiat că efortul de consolidare fiscală trebuie să fie dublat de măsuri de solidaritate socială.

Totodată, viitorul Guvern, dacă va fi învestit, va relua discuțiile pentru adoptarea unei noi legi a salarizării unitare, menită să ofere un sistem echitabil și predictibil. Calendarul de aplicare va fi adaptat posibilităților bugetare actuale.

Toate aceste reforme vor fi stabilite în urma consultărilor cu sindicatele, patronatele și partenerii politici. Obiectivul central rămâne echilibrul între protejarea veniturilor populației și menținerea stabilității financiare prin reducerea deficitului bugetar, a mai explicat Luca Niculescu.

„Lucrăm intens la definitivarea programului de guvernare, iar pachetul de măsuri va fi orientat spre relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare și susținerea celor care au fost cel mai mult afectați de creșterea prețurilor și de ajustarea fiscal-bugetară. În privința pensiilor, ne propunem să identificăm soluții pentru creșterea veniturilor, cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici, care resimt cel mai puternic efectele inflației și ale costului vieții. Ne dorim ca efortul de consolidare fiscală să fie însoțit de măsuri de solidaritate și sprijin pentru cei care au cea mai mare nevoie. În ceea ce privește salarizarea, vom relua discuțiile pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare, astfel încât să construim un sistem mai echitabil și predictibil, cu un calendar de aplicare adaptat posibilităților bugetare. Toate aceste măsuri vor fi construite prin dialog transparent cu sindicatele, patronatele și partenerii politici, având în vedere atât nevoia de a proteja veniturile românilor, cât și responsabilitatea de a continua reducerea deficitului și de a asigura stabilitatea financiară a țării”, a scris premierul desemnat, Luca Niculescu, pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că Niculescu a declarat joi, după discuțiile avute cu liderii PSD, că programul de guvernare pe care îl pregătește va include un capitol dedicat politicilor sociale.

Premierul desemnat a precizat că documentul nu este încă finalizat și că așteaptă propuneri din partea partidelor politice. Printre măsurile analizate se numără „o indexare prudentă a pensiilor” în 2027.

„Va exista un capitol despre politici sociale. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată, nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm la până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie. Sunt foarte deschis, ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor, tocmai pentru că, după cum ziceam, situația e complexă”, a declarat Luca Niculescu la finalul întâlnirii cu reprezentanții PSD.

Ulterior, social-democrații au anunțat că i-au prezentat premierului desemnat o listă cu 12 măsuri pe care le doresc incluse în programul viitorului guvern. Printre propunerile PSD se află și indexarea pensiilor.

Indexarea pensiilor este susținută și de președintele UDMR, Kelemen Hunor, care a cerut aplicarea măsurii de la începutul anului viitor, în conformitate cu prevederile legale.

„Indexarea pensiilor trebuie făcută cu inflația din 2025, că așa scrie legea, nu se poate amâna, trebuie făcută pentru tot anul 2027 și obligatoriu indexarea trebuie făcută de la 1 ianuarie”, a declarat Kelemen Hunor.

În schimb, liberalii susțin continuarea politicilor de reducere a cheltuielilor publice. Înaintea întâlnirii cu Luca Niculescu, președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis că partidul său dorește ca viitorul guvern să mențină această direcție și în 2027.

Pensiile din România nu au mai fost indexate de doi ani, ultima majorare de acest tip fiind aplicată la 1 septembrie 2024. Valoarea Punctului de Referință (VPR) a fost menținută la 81 de lei atât în 2025, cât și în 2026.