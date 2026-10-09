Șantierul Naval Mangalia a fost salvat: Rheinmetall preia platforma și va construi patru nave militare pentru Armata Română

Șantierul naval Damen Shipyards Mangalia a fost vândut către Rheinmetall Real Estate România pentru 138 de milioane de euro, asigurând reluarea producției industriale. Tranzacția permite construirea a patru nave militare până în 2030, prin programul SAFE. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că acest demers salvează de la dispariție cel mai mare șantier naval din NATO.

CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia și liderul pieței de restructurare din România, a anunțat că a vândut șantierul naval vineri, 9 octombrie 2026. Tranzacția s-a realizat prin licitație publică, la prețul de 138.034.320,47 euro, fără TVA.

Câștigătorul procedurii este compania Rheinmetall Real Estate România SRL, parte a grupului german de apărare Rheinmetall.

Reprezentanții CITR au precizat că acest demers asigură posibilitatea reluării activității pe platforma de la Mangalia, considerată unul dintre cele mai importante active industriale din țară.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activităţii Şantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activităţii şi o perspectivă de viitor încurajatoare”, a afirmat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Tranzacția are o miză strategică majoră, în condițiile în care Guvernul României a semnat deja un contract de 920 de milioane de euro cu colosul german Rheinmetall. Înțelegerea prevede construirea a patru nave militare la șantierul din Mangalia.

Finanțat prin programul european SAFE, proiectul are un termen de livrare extrem de strâns, fiind prevăzut pentru finalizare până în anul 2030. Compania germană nu participase la nicio licitație anterioară până în această zi de vineri.

Înainte de anunțul oficial, liderul sindicatului Navalistul, Laurențiu Gobeajă, declarase pentru News.ro că orice amânare risca să îi descurajeze pe angajații care își doreau să revină pe platformă.

„Orice amânare descurajează salariaţii care ar mai dori să revină. Cei care nu mai vor să vină au deja au loc de muncă, dar cei care doresc să se întoarcă urmăresc cu interes ce se întâmplă”, a spus liderul sindical.

Potrivit liderului sindical, din cei o mie de oameni concediați în cursul acestei veri, câteva sute rămân direct interesați să se întoarcă la muncă.

CITR este principalul jucător pe piața de insolvență din România. Cu o experiență de peste 25 de ani și mai bine de 1.200 de proiecte gestionate, compania distribuie anual peste 100 de milioane de euro creditorilor, având misiunea de a salva valoarea companiilor românești de impact.

Radu Miruță, ministru interimar al Apărării, dar și al Transporturilor, a reacționat imediat după anunțul acestei tranzacții.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Radu Miruță a transmis că șantierul naval Mangalia–2 Mai a fost salvat oficial. Acesta a amintit că, pe 24 septembrie 2025, a ieșit în fața oamenilor care protestau în fața ministerului și le-a cerut, cu inima deschisă, să aibă încredere că șantierul va fi salvat, asigurându-i că nu îi minte așa cum au făcut-o alți reprezentanți ai statului în trecut.

Ministrul interimar a explicat că, în urma negocierilor purtate de predecesorii săi, se ofereau doar 10 milioane de euro pentru vânzare, sumă acoperită în mare parte prin scutiri de la plata unor impozite viitoare, ofertă pe care a refuzat-o.

Miruță a precizat că a ales să creadă în valoarea acestui obiectiv strategic pentru România, deși situația părea imposibilă din cauza unei valori de lichidare de 85 de milioane de euro și a unei datorii contestate de 190 de milioane de euro.

Oficialul a menționat că a elaborat un plan pentru aducerea de comenzi și creșterea atractivității șantierului pentru investitori, introducându-l în programul SAFE. Astfel, procedura de adjudecare s-a încheiat la suma de 138 de milioane de euro, mult peste valoarea inițială sau cea de lichidare.

Totodată, ministrul a subliniat că pe platformă se vor produce patru nave pentru Armata Română până în 2030, ceea ce va genera mai multe locuri de muncă și investițiile necesare pentru standardele militare, salvând de la dispariție cel mai mare șantier naval dintr-o țară europeană membră NATO.