Șantierul Naval Mangalia a fost salvat: Rheinmetall preia platforma și va construi patru nave militare pentru Armata Română
SURSA FOTO: Inquam Photos / Daniel Stoenciu - Șantierul Naval Damen Mangalia
Șantierul naval Damen Shipyards Mangalia a fost vândut către Rheinmetall Real Estate România pentru 138 de milioane de euro, asigurând reluarea producției industriale. Tranzacția permite construirea a patru nave militare până în 2030, prin programul SAFE. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că acest demers salvează de la dispariție cel mai mare șantier naval din NATO.
Rheinmetall preia activitatea de la Damen Shipyards Mangalia
CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia și liderul pieței de restructurare din România, a anunțat că a vândut șantierul naval vineri, 9 octombrie 2026. Tranzacția s-a realizat prin licitație publică, la prețul de 138.034.320,47 euro, fără TVA.
Câștigătorul procedurii este compania Rheinmetall Real Estate România SRL, parte a grupului german de apărare Rheinmetall.
Lichidatorul garantează continuitatea producției
Reprezentanții CITR au precizat că acest demers asigură posibilitatea reluării activității pe platforma de la Mangalia, considerată unul dintre cele mai importante active industriale din țară.
„Acest demers asigură posibilitatea reluării activităţii Şantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României.
Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activităţii şi o perspectivă de viitor încurajatoare”, a afirmat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.
Guvernul are deja un contract de aproape 1 miliard de euro cu Rheinmetall
Tranzacția are o miză strategică majoră, în condițiile în care Guvernul României a semnat deja un contract de 920 de milioane de euro cu colosul german Rheinmetall. Înțelegerea prevede construirea a patru nave militare la șantierul din Mangalia.
Finanțat prin programul european SAFE, proiectul are un termen de livrare extrem de strâns, fiind prevăzut pentru finalizare până în anul 2030. Compania germană nu participase la nicio licitație anterioară până în această zi de vineri.
Sindicatul așteaptă reangajarea salariaților
Înainte de anunțul oficial, liderul sindicatului Navalistul, Laurențiu Gobeajă, declarase pentru News.ro că orice amânare risca să îi descurajeze pe angajații care își doreau să revină pe platformă.
„Orice amânare descurajează salariaţii care ar mai dori să revină. Cei care nu mai vor să vină au deja au loc de muncă, dar cei care doresc să se întoarcă urmăresc cu interes ce se întâmplă”, a spus liderul sindical.
Potrivit liderului sindical, din cei o mie de oameni concediați în cursul acestei veri, câteva sute rămân direct interesați să se întoarcă la muncă.
CITR este principalul jucător pe piața de insolvență din România. Cu o experiență de peste 25 de ani și mai bine de 1.200 de proiecte gestionate, compania distribuie anual peste 100 de milioane de euro creditorilor, având misiunea de a salva valoarea companiilor românești de impact.
Reacția ministrului Radu Miruță
Radu Miruță, ministru interimar al Apărării, dar și al Transporturilor, a reacționat imediat după anunțul acestei tranzacții.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Radu Miruță a transmis că șantierul naval Mangalia–2 Mai a fost salvat oficial. Acesta a amintit că, pe 24 septembrie 2025, a ieșit în fața oamenilor care protestau în fața ministerului și le-a cerut, cu inima deschisă, să aibă încredere că șantierul va fi salvat, asigurându-i că nu îi minte așa cum au făcut-o alți reprezentanți ai statului în trecut.
Ministrul interimar a explicat că, în urma negocierilor purtate de predecesorii săi, se ofereau doar 10 milioane de euro pentru vânzare, sumă acoperită în mare parte prin scutiri de la plata unor impozite viitoare, ofertă pe care a refuzat-o.
Miruță a precizat că a ales să creadă în valoarea acestui obiectiv strategic pentru România, deși situația părea imposibilă din cauza unei valori de lichidare de 85 de milioane de euro și a unei datorii contestate de 190 de milioane de euro.
Oficialul a menționat că a elaborat un plan pentru aducerea de comenzi și creșterea atractivității șantierului pentru investitori, introducându-l în programul SAFE. Astfel, procedura de adjudecare s-a încheiat la suma de 138 de milioane de euro, mult peste valoarea inițială sau cea de lichidare.
Totodată, ministrul a subliniat că pe platformă se vor produce patru nave pentru Armata Română până în 2030, ceea ce va genera mai multe locuri de muncă și investițiile necesare pentru standardele militare, salvând de la dispariție cel mai mare șantier naval dintr-o țară europeană membră NATO.
„Șantierul naval Mangalia–2 Mai a fost astăzi salvat oficial. 𝐏𝐞 𝟐𝟒 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐢̂𝐧 𝐥𝐨𝐜 𝐬𝐚̆ 𝐬𝐭𝐚𝐮 𝐚𝐬𝐜𝐮𝐧𝐬 𝐢̂𝐧 𝐛𝐢𝐫𝐨𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐚𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚 𝐨𝐚𝐦𝐞𝐧𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮 𝐢̂𝐧 𝐟𝐚𝐭̦𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢, 𝐚𝐦 𝐢𝐞𝐬̦𝐢𝐭 𝐢̂𝐧 𝐟𝐚𝐭̦𝐚 𝐥𝐨𝐫 𝐬̦𝐢 𝐥𝐞-𝐚𝐦 𝐬𝐩𝐮𝐬, 𝐜𝐮 𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐬𝐚̆, 𝐬𝐚̆ 𝐚𝐢𝐛𝐚̆ 𝐢̂𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐚̆ 𝐯𝐨𝐦 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐬̦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥. 𝐂𝐚̆ 𝐞𝐮 𝐧𝐮 𝐢̂𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐭, așa cum au făcut-o cei care, reprezentând statul român, și-au bătut joc de acest șantier.
În urma negocierilor purtate de miniștrii de dinaintea mea, se ofereau 10 milioane de euro pentru vânzarea șantierului. Din această sumă, cea mai mare parte urma să fie acoperită prin scutiri de la plata unor impozite viitoare. Am refuzat. Zile întregi am fost atacat la televiziunile de casă pentru că am respins oferta și, spuneau ei, îi las astfel pe oameni fără locuri de muncă.
Părea imposibil să mai scoți la lumină un șantier cu o valoare de lichidare de 85 de milioane de euro și cu o datorie contestată de 190 de milioane de euro. Dar am ales să cred în valoarea acestui șantier strategic pentru România. Am făcut un plan prin care să-i aducem comenzi și să-l facem mai atractiv pentru investitori.
Și a funcționat!
L-am introdus în SAFE, iar astăzi procedura de adjudecare s-a încheiat. Nu pentru 10 milioane de euro, cât oferea inițial investitorul, și nici pentru 85 de milioane, cât era valoarea de lichidare, ci pentru 138 de milioane de euro.
Pentru Armata Română, aici se vor produce patru nave până în 2030. Oamenii vor avea chiar mai multe locuri de muncă, șantierul va beneficia de investițiile necesare pentru a produce la standardele cerute de Armată, iar România își salvează de la dispariție cel mai mare șantier naval dintr-o țară europeană membră NATO.
Da, când spuneam că se poate, iată că se poate!
În timp ce alții au închis fabrici în România, noi am reușit să redeschidem și să modernizăm capacități industriale strategice.
Îi mulțumesc colegului meu Irineu Darău, care s-a implicat activ pentru ca procedura încheiată astăzi să poată fi dusă la bun sfârșit. Le mulțumesc colegilor din minister și tuturor celor care au avut încredere în mine atunci când le-am promis seriozitate!
𝐀𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬 𝐜𝐚̆ 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚̆𝐦 𝐬̦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥. 𝐀𝐬𝐭𝐚̆𝐳𝐢, 𝐚𝐯𝐞𝐦 𝐫𝐞𝐳𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐮𝐥”, a scris Radu Miruță pe pagina sa de socializare.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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