Românii care au lucrat în străinătate pot primi pensie pentru anii cotizați. Cum se stabilesc drepturile și cine plătește banii

Românii care au lucrat în străinătate pot beneficia de pensie pentru perioadele în care au contribuit la sistemele de asigurări sociale. Anii de cotizare realizați în alte state pot fi luați în calcul pentru stabilirea drepturilor de pensionare în România. Fiecare țară aplică propriile reguli privind calculul și plata pensiei. Recunoașterea perioadelor lucrate peste hotare depinde de legislația europeană sau de acordurile internaționale aplicabile.

Românii care au lucrat în străinătate pot utiliza perioadele de asigurare realizate în alte state pentru stabilirea dreptului la pensie. Această posibilitate este reglementată prin normele europene de coordonare a sistemelor de securitate socială.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), perioadele de asigurare realizate în România și în alte state membre ale Uniunii Europene pot fi cumulate. Condiția este ca acestea să fie confirmate de instituțiile competente.

Regulile europene permit totalizarea perioadelor de cotizare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de pensionare. Acest mecanism este important pentru persoanele care nu au acumulat suficient stagiu într-o singură țară.

De exemplu, un român care a lucrat 12 ani în România și 18 ani în Italia poate totaliza 30 de ani de asigurare. Calculul presupune recunoașterea perioadelor respective și absența suprapunerilor relevante.

Totuși, această totalizare nu înseamnă că România va calcula întreaga pensie pentru cei 30 de ani. Fiecare stat stabilește drepturile corespunzătoare perioadelor realizate în propriul sistem.

Regulile europene de coordonare se aplică și în relația cu alte state participante la acest mecanism, inclusiv Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Elveția.

Pentru țările din afara acestui cadru, situația trebuie verificată separat. Recunoașterea perioadelor de asigurare depinde de legislația aplicabilă și de eventualele acorduri internaționale încheiate cu România.

Calcularea unei pensii pentru perioade lucrate în mai multe state presupune verificarea contribuțiilor și a stagiilor de asigurare. Fiecare instituție aplică regulile prevăzute de legislația națională.

În sistemul european, autoritățile analizează perioadele realizate în toate statele implicate. Aceste informații sunt utilizate pentru stabilirea eligibilității și calcularea drepturilor.

Instituția competentă poate efectua două calcule distincte, în funcție de situația solicitantului.

Primul privește pensia națională, stabilită exclusiv pe baza perioadelor realizate în statul respectiv. Această variantă este posibilă atunci când persoana îndeplinește condițiile fără totalizarea perioadelor din alte țări.

Al doilea calcul privește pensia proporțională europeană. Autoritatea stabilește mai întâi un cuantum teoretic, luând în considerare totalul perioadelor de asigurare recunoscute.

Ulterior, cuantumul este ajustat proporțional cu perioada realizată în sistemul național respectiv.

Atunci când ambele calcule sunt aplicabile, instituția acordă cuantumul mai avantajos, potrivit regulilor europene.

De exemplu, o persoană care a lucrat 20 de ani în România și 10 ani în Spania poate avea drepturi în ambele state.

România stabilește pensia aferentă perioadelor asigurate în sistemul românesc. Spania efectuează propriul calcul pentru anii de asigurare realizați acolo.

Sumele rezultate nu sunt neapărat egale. Diferențele depind de contribuțiile individuale, formulele de calcul și legislația fiecărei țări.

Prin urmare, simpla adunare a anilor lucrați peste hotare nu permite stabilirea exactă a pensiei lunare.

Românii care au contribuit la sistemele de pensii din mai multe state europene pot primi plăți distincte de la instituțiile competente. Fiecare țară achită, în principiu, partea corespunzătoare perioadelor de asigurare realizate în sistemul său.

De exemplu, o persoană care a lucrat în România și Germania poate primi două componente ale pensiei. Una este stabilită de autoritățile române, iar cealaltă de instituția germană.

Contribuțiile achitate în Germania nu trebuie transferate în România pentru ca persoana să beneficieze de drepturile acumulate acolo.

Există însă reguli speciale pentru perioadele scurte de asigurare.

Dacă o persoană a fost asigurată mai puțin de un an într-un stat european, instituția respectivă poate să nu acorde o pensie separată. Această regulă se aplică numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația europeană.

Perioadele respective nu se pierd automat. Ele pot fi luate în considerare de celelalte state implicate în stabilirea drepturilor.

În general, pensiile acordate potrivit regulilor europene pot fi plătite și persoanelor care locuiesc într-un alt stat participant.

Astfel, un pensionar care primește pensie din România poate continua să încaseze drepturile dacă își stabilește domiciliul în altă țară europeană. Trebuie însă respectate procedurile administrative aplicabile.

Pentru statele din afara cadrului european, condițiile privind exportul pensiei și recunoașterea perioadelor de asigurare necesită verificări separate.

Persoanele care au lucrat în mai multe state trebuie să țină cont de diferențele dintre vârstele legale de pensionare. Fiecare țară stabilește propriile condiții pentru acordarea pensiei.

Prin urmare, îndeplinirea condițiilor în România nu garantează începerea simultană a plăților din celelalte state.

De exemplu, un român poate deveni eligibil pentru pensia din sistemul românesc înainte de a îndeplini condițiile din Germania.

În această situație, persoana poate începe să primească drepturile acordate de România. Componenta germană va fi plătită după îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația germană.

Diferențele dintre vârstele de pensionare pot influența veniturile disponibile în primii ani după retragerea din activitate.

De asemenea, momentul solicitării pensiei poate avea consecințe asupra calculului drepturilor în anumite sisteme naționale.

Din acest motiv, persoanele care au lucrat în mai multe țări trebuie să verifice din timp condițiile aplicabile fiecărui sistem.

Românii care au lucrat în mai multe state europene pot depune cererea de pensionare prin instituția competentă din țara de reședință. Procedura permite schimbul de informații între autoritățile implicate.

Dacă solicitantul locuiește în România, acesta se poate adresa casei teritoriale de pensii competente.

Instituția română va solicita informațiile necesare de la autoritățile statelor în care persoana a fost asigurată.

Există și situații în care solicitantul locuiește într-o țară unde nu a desfășurat activitate profesională.

În acest caz, instituția din țara de reședință poate transmite cererea către statul în care persoana a fost asigurată ultima dată. Procedura urmează regulile europene de coordonare.

În mod obișnuit, solicitantul nu trebuie să depună câte o cerere separată în fiecare stat european unde a lucrat.

Instituțiile competente comunică între ele pentru verificarea perioadelor de asigurare și stabilirea drepturilor.

Pentru persoanele care au lucrat în state din afara cadrului european, procedura poate fi diferită. Aceasta depinde de acordurile de securitate socială aplicabile.

Stabilirea dreptului la pensie pentru perioade lucrate în mai multe țări presupune identificarea corectă a stagiilor de asigurare. Documentele necesare diferă în funcție de situația profesională și de statele implicate.

Solicitantul trebuie să prezinte documentele de identitate și informațiile privind activitatea desfășurată în fiecare țară.

Pot fi necesare documente eliberate de angajatori, adeverințe privind perioadele lucrate și informații despre instituțiile de asigurări sociale.

Este important ca persoana să comunice perioadele exacte în care a desfășurat activitate profesională în străinătate.

Pentru anii lucrați în România înainte de 1 aprilie 2001, dovada stagiului se poate face prin carnetul de muncă. În anumite situații, sunt necesare adeverințe eliberate de foștii angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor.

Pentru perioadele realizate în alte state europene, instituțiile de pensii verifică informațiile prin mecanismele oficiale de cooperare.

Solicitantul poate fi nevoit să furnizeze documente suplimentare atunci când anumite perioade nu pot fi identificate în evidențele instituțiilor competente.

Demersurile pentru stabilirea pensiei internaționale ar trebui începute cu mai multe luni înaintea datei estimate a pensionării.

Verificarea perioadelor de asigurare din mai multe state poate necesita schimburi succesive de informații. Din acest motiv, soluționarea dosarului poate dura mai mult decât în cazul unei pensii calculate exclusiv pentru activitatea din România.