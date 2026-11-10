Românii care ies la pensie anticipată trebuie să respecte anumite reguli. Ce trebuie să știe cei care vor să muncească în continuare

Românii care beneficiază de pensie anticipată trebuie să respecte anumite condiții dacă doresc să continue să lucreze înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Legislația din România interzice cumularea acestei pensii cu anumite venituri salariale, dar permite desfășurarea altor activități remunerate. Persoanele care se reangajează în condiții incompatibile cu încasarea pensiei riscă suspendarea plății acesteia. Regulile sunt stabilite prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Persoanele care aleg pensia anticipată pot ieși din activitate înainte de atingerea vârstei standard de pensionare, dacă îndeplinesc cerințele legale referitoare în principal la stagiul de cotizare. Această posibilitate presupune însă și respectarea unor restricții privind continuarea activității profesionale.

Una dintre cele mai importante condiții privește cumularea pensiei anticipate cu veniturile obținute din muncă. Potrivit Legii nr. 360/2023, beneficiarii acestei categorii de pensie nu pot încasa simultan drepturile de pensie și salariile realizate în baza unui contract individual de muncă, în situațiile reglementate de legislație.

Aceeași restricție se aplică și veniturilor obținute în baza unor raporturi de serviciu, pentru categoriile de persoane prevăzute de lege. Prin urmare, un pensionar anticipat care decide să revină în activitate trebuie să verifice dacă noua formă de angajare permite păstrarea pensiei în plată.

Reglementarea urmărește să stabilească o diferență între pensionarea înainte de termen și pensionarea pentru limită de vârstă. În primul caz, beneficiarul trebuie să respecte condițiile speciale privind cumulul veniturilor, în timp ce pensionarii pentru limită de vârstă pot, ca regulă generală, să încaseze atât pensia, cât și salariul.

Restricțiile aplicabile beneficiarilor de pensie anticipată nu echivalează cu interzicerea tuturor activităților care generează venituri, deoarece legislația diferențiază între formele de muncă și categoriile de câștiguri realizate.

Astfel, pensionarii anticipat pot obține venituri din activități independente desfășurate prin intermediul unei persoane fizice autorizate (PFA), în condițiile prevăzute de lege. Aceste venituri nu sunt tratate în același mod ca salariile încasate în baza unui contract individual de muncă.

De asemenea, sunt permise venituri provenite din drepturi de autor sau dividende, fără ca simpla încasare a acestora să determine suspendarea pensiei anticipate. Regimul juridic al veniturilor reprezintă, așadar, criteriul esențial pentru stabilirea compatibilității cu plata pensiei.

O altă posibilitate este desfășurarea activităților în calitate de prestator casnic, potrivit Legii nr. 111/2022. Această formă de activitate este reglementată distinct de contractul individual de muncă și permite obținerea unor venituri în condițiile stabilite de actul normativ.

Înainte de începerea unei activități remunerate, beneficiarii trebuie să verifice forma juridică a colaborării și categoria în care se încadrează veniturile, întrucât aceste elemente determină aplicarea restricțiilor privind cumulul.

Revenirea în activitate în baza unui raport de muncă incompatibil cu încasarea pensiei anticipate poate determina suspendarea drepturilor de pensie, chiar dacă persoana îndeplinește în continuare condițiile referitoare la stagiul de cotizare.

Conform articolului 101 din Legea nr. 360/2023, plata pensiei anticipate se suspendă începând cu luna următoare celei în care beneficiarul realizează venituri din categoriile pentru care legislația nu permite cumulul.

Această măsură privește plata efectivă a pensiei și intervine atunci când sunt îndeplinite condițiile legale de suspendare. Persoana care se reangajează nu poate continua să încaseze pensia anticipată în paralel cu salariul obținut printr-un contract individual de muncă.

În situația în care beneficiarul încasează drepturi de pensie pentru perioade în care plata trebuia suspendată, sumele respective pot fi considerate necuvenite. Casa teritorială de pensii poate dispune recuperarea acestora, potrivit procedurilor legale.

Regimul juridic al pensiei anticipate se modifică atunci când beneficiarul îndeplinește condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, moment din care nu se mai aplică restricțiile specifice pensionării anticipate.

Potrivit articolului 60 din Legea nr. 360/2023, transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă se realizează din oficiu, la îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislație.

Această schimbare presupune eliminarea diminuării aplicate pensiei anticipate și recalcularea drepturilor de pensie, conform regulilor stabilite prin lege.

La determinarea noului cuantum pot fi valorificate și stagiile de cotizare realizate în perioadele în care plata pensiei anticipate a fost suspendată. Totodată, sunt luate în considerare, după caz, perioadele de asigurare recunoscute de legislația sistemului public de pensii.

După transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, beneficiarul poate cumula veniturile salariale cu drepturile de pensie, cu respectarea condițiilor generale aplicabile.

Astfel, persoanele care doresc să continue activitatea profesională trebuie să țină cont de diferențele dintre cele două categorii de pensii. Pensionarea anticipată permite încasarea mai devreme a drepturilor de pensie, însă reangajarea în anumite condiții poate conduce la suspendarea plății până la încetarea situației de incompatibilitate.