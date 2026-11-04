Cât valorează anii de muncă la calcularea pensiei. Diferențele dintre 15, 25 și 35 de ani de cotizare în 2026

Pensia pentru limită de vârstă depinde de numărul de puncte acumulate pe parcursul activității profesionale și de valoarea punctului de referință, menținută la 81 de lei în 2026. Prin urmare, vechimea în muncă nu garantează o pensie fixă: veniturile pentru care s-au plătit contribuții influențează punctajul, iar pentru perioadele contributive care depășesc 25 de ani se acordă și puncte de stabilitate, în condițiile legii.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Totuși, îndeplinirea acestei condiții nu permite automat pensionarea. Solicitantul trebuie să ajungă și la vârsta de pensionare prevăzută de lege, stabilită în funcție de luna și anul nașterii.

Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să îndeplinească două condiții: să fi realizat stagiul minim de cotizare contributiv și să fi ajuns la vârsta legală de pensionare. Stagiul contributiv cuprinde, în principal, perioadele pentru care au fost datorate contribuții la sistemul public de pensii.

Stagiul minim este de 15 ani, indiferent dacă solicitantul este femeie sau bărbat. Îndeplinirea acestuia permite obținerea pensiei pentru limită de vârstă numai după atingerea vârstei prevăzute de lege pentru situația respectivă. Cuantumul nu este identic pentru toate persoanele care au muncit același număr de ani, deoarece depinde de punctajul acumulat în funcție de veniturile valorificate.

Stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege este de 35 de ani. În cazul femeilor, atingerea acestuia se face eșalonat, în funcție de luna și anul nașterii, la fel ca majorarea vârstei standard de pensionare până la 65 de ani. Nici realizarea stagiului complet nu înseamnă că persoana se poate pensiona automat. Trebuie îndeplinite și condițiile de vârstă sau, după caz, cele aplicabile pensionării înainte de vârsta standard.

Un alt prag important este cel de 25 de ani de cotizare. Acesta are relevanță pentru acordarea punctelor de stabilitate, însă suplimentul nu se acordă pentru exact 25 de ani de contribuții, ci numai pentru perioada contributivă care depășește această durată.

Formula de calcul a pensiei pentru limită de vârstă presupune înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință. În 2026, aceasta este de 81 de lei, astfel că formula este:

Pensia brută = numărul total de puncte × 81 de lei.

Punctajul se stabilește mai întâi pentru fiecare lună, prin raportarea venitului valorificat la indicatorul salarial prevăzut de lege pentru perioada respectivă. În cazul general, se ia în calcul venitul brut care a reprezentat baza contribuției de asigurări sociale și câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 360/2023 se aplică reguli specifice. Veniturile valorificate se raportează la câștigurile salariale medii brute sau nete, după caz, comunicate de Institutul Național de Statistică și înscrise în anexa nr. 7 a legii.

Punctajele lunare dintr-un an calendaristic se adună, iar rezultatul se împarte la 12 pentru a se obține punctajul anual. De exemplu, dacă o persoană obține câte un punct în fiecare dintre cele 12 luni, totalul punctajelor lunare este 12. Împărțirea la 12 înseamnă un punct pentru întregul an.

Ulterior, punctajele anuale se însumează. La total se adaugă punctele de stabilitate și celelalte punctaje cuvenite potrivit legii, dacă este cazul. Rezultatul se înmulțește cu valoarea punctului de referință, iar eventualele fracțiuni de leu se întregesc în favoarea pensionarului.

Pentru a compara pensiile corespunzătoare celor trei stagii de cotizare, putem lua în calcul o situație ipotetică. Să presupunem că o persoană a avut, în fiecare lună a unui anumit an, un venit brut de 5.000 de lei, iar reperul salarial folosit în exemplu a fost tot de 5.000 de lei.

Prin împărțirea venitului la reperul salarial se obține un punct pentru fiecare lună: 5.000 ÷ 5.000 = 1. Cele 12 punctaje lunare însumează 12, iar împărțirea rezultatului la 12 conduce la un punct pentru întregul an.

În simulările de mai jos, presupunem că persoana a acumulat, în medie, un punct pe an. Astfel, punctajele anuale însumează 15, 25 sau 35 de puncte, în funcție de durata stagiului de cotizare, înainte de adăugarea eventualelor puncte de stabilitate. În realitate, salariile și punctajele pot varia de la un an la altul.

Exemplele se referă la pensia pentru limită de vârstă și presupun că solicitantul îndeplinește toate condițiile legale de pensionare. Stagiile analizate cuprind ani contributivi realizați înainte de pensionare, în condiții normale de muncă. Media de un punct pe an reprezintă punctajul valorificat în sistemul public după eventualele ajustări legale, inclusiv cea aplicabilă participanților la Pilonul II.

În cazul unei persoane care a acumulat 15 ani contributivi și are un punctaj anual mediu de un punct, punctajul total este de 15 puncte. Pentru această durată nu se acordă puncte de stabilitate.

Calculul pensiei este următorul: 15 × 81 = 1.215 lei. Prin urmare, pensia lunară brută rezultată în această simulare este de 1.215 lei.

Suma este mai mică decât indemnizația socială pentru pensionari, stabilită la 1.281 de lei în 2026. Persoana poate beneficia de o completare până la acest nivel dacă are domiciliul în România și îndeplinește condițiile legale referitoare la veniturile cumulate din pensii și din celelalte drepturi luate în considerare.

Dacă pensionarul din exemplu nu are alte venituri care intră în calculul plafonului, diferența dintre indemnizația socială și pensia calculată este de 66 de lei: 1.281 – 1.215 = 66. În această situație, suma lunară încasată ajunge la 1.281 de lei, din care 1.215 lei reprezintă pensia calculată pe baza punctajului, iar 66 de lei reprezintă completarea acordată prin indemnizația socială.

Această completare nu modifică punctajul obținut din contribuții. Indemnizația socială este un sprijin acordat în condițiile legii, nu o categorie distinctă de pensie și nici o sumă de 1.281 de lei care se adaugă integral pensiei deja calculate.

Pentru un stagiu de 25 de ani contributivi și aceeași medie de un punct pe an, punctajul acumulat este de 25 de puncte. La exact 25 de ani nu se acordă puncte de stabilitate, astfel că pensia se calculează numai pe baza punctajelor aferente veniturilor.

Rezultatul este de 2.025 de lei pe lună, calculat astfel: 25 × 81 = 2.025.

În acest exemplu, pensia depășește nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prin urmare nu este necesară o completare până la pragul de 1.281 de lei.

Comparativ cu scenariul în care persoana a cotizat 15 ani, diferența dintre pensiile calculate este de 810 lei: 2.025 – 1.215 = 810. Dacă se iau în considerare sumele efectiv încasate în cele două situații, respectiv pensia completată la 1.281 de lei pentru primul exemplu și pensia de 2.025 de lei pentru al doilea, diferența este de 744 de lei.

În cazul unui stagiu de 35 de ani contributivi și al unui punctaj anual mediu de un punct, punctajele aferente veniturilor însumează 35 de puncte. La acestea se adaugă punctele de stabilitate acordate pentru cei zece ani care depășesc pragul de 25 de ani.

Pentru primii cinci ani peste acest prag, până la împlinirea stagiului de 30 de ani, se acordă câte 0,50 puncte pe an. Suplimentul pentru această perioadă este de 2,50 puncte, calculat astfel: 5 × 0,50 = 2,50.

Pentru următorii cinci ani, până la împlinirea stagiului de 35 de ani, se acordă câte 0,75 puncte pe an. Rezultă încă 3,75 puncte, conform calculului 5 × 0,75 = 3,75.

În total, punctele de stabilitate acordate pentru cei zece ani care depășesc pragul de 25 de ani sunt de 6,25. Prin adăugarea acestora la cele 35 de puncte acumulate din venituri, punctajul total ajunge la 41,25.

Pensia brută se calculează prin înmulțirea acestui punctaj cu valoarea punctului de referință: 41,25 × 81 = 3.341,25 lei. După întregirea la leul următor, pensia brută rezultată este de 3.342 de lei lunar, înainte de reținerile fiscale.

Pensia brută nu este întotdeauna egală cu suma care ajunge efectiv la beneficiar. Pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei se aplică o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10%, calculată numai asupra părții care depășește acest prag.

Impozitul de 10% se calculează după scăderea din pensia brută a sumei neimpozabile de 3.000 de lei și a contribuției de sănătate datorate. În exemplele pentru 15 și 25 de ani de cotizare, pensiile sunt sub pragul de 3.000 de lei, astfel că nu se rețin CASS și impozit.

Pentru pensia brută de 3.342 de lei din exemplul cu 35 de ani de cotizare, diferența care depășește pragul neimpozabil este de 342 de lei. CASS reprezintă 10% din această sumă, respectiv 34,20 lei, rotunjită la 34 de lei.

Baza de calcul a impozitului se obține prin scăderea din pensia brută a pragului de 3.000 de lei și a contribuției de sănătate. Calculul este 3.342 – 3.000 – 34 = 308 lei. Impozitul de 10% aplicat acestei baze este de 30,80 lei, rotunjit la 31 de lei.

După reținerea contribuției de sănătate și a impozitului, pensia netă din exemplu ajunge la 3.277 de lei lunar: 3.342 – 34 – 31 = 3.277. Metoda de calcul și rotunjire este prezentată de Casa Națională de Pensii Publice.

Exemplele de calcul folosesc aceeași medie de un punct anual pentru a evidenția diferențele determinate de durata contribuțiilor. În realitate, veniturile unei persoane și raportul acestora cu indicatorii salariali aplicabili se pot modifica de la un an la altul. Din acest motiv, două persoane care au cotizat același număr de ani pot obține pensii diferite.

Calculul poate fi influențat și de perioadele asimilate recunoscute de lege, de activitatea desfășurată în grupe de muncă sau în condiții deosebite ori speciale, precum și de corecțiile aplicabile participanților la Pilonul II.

Prin urmare, sumele prezentate pentru 15, 25 și 35 de ani de cotizare sunt rezultate ale ipotezelor folosite în simulare. Ele nu reprezintă valori garantate pentru toate persoanele care au realizat aceste stagii de cotizare.