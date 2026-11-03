ANAF a rambursat firmelor 14 milioane de lei. Alexandru Nazare anunță cum vor fi evaluate serviciile de la ghișee

Administrația fiscală din Tulcea a rambursat companiilor TVA în valoare de 14 milioane de lei și respectă termenele procedurale pentru efectuarea plăților. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat marți rezultatele, după o vizită de lucru la sediul local al ANAF. Discuțiile cu angajații au vizat activitatea instituției și evaluarea serviciilor de la ghișee de către contribuabili. Deplasarea a inclus participarea la un eveniment care a marcat 170 de ani de cooperare europeană pe Dunăre.

ANAF Tulcea se numără printre administrațiile fiscale cu rezultate apreciate de ministrul Finanțelor, care a discutat cu echipa locală despre rambursările de TVA și dificultățile întâlnite în relația cu contribuabilii. Alexandru Nazare a relatat despre vizită într-o postare publicată marți pe Facebook.

Ministrul a arătat că întâlnirile cu personalul din teritoriu completează informațiile din documentele interne. Aceste discuții permit identificarea problemelor locale, verificarea stadiului proiectelor și stabilirea situațiilor în care este necesar sprijinul structurilor centrale.

„Este important să aflăm direct din teritoriu problemele specifice, direct de la cei care lucrează cu contribuabilii. Din raportările interne aflăm date şi parametri specifici, însă din discuțiile directe cu echipele din teren aflăm și informații concrete privind parcursul proiectelor, provocări locale specifice sau unde sunt zonele care au nevoie de îmbunățire sau suport central”, a transmis ministrul.

În privința rezultatelor administrației din Tulcea, Nazare a evidențiat atât suma restituită companiilor, cât și respectarea termenelor de rambursare.

El a asociat aceste plăți cu resursele de care firmele au nevoie pentru achitarea obligațiilor comerciale și continuarea investițiilor.

„Le-am mulțumit colegilor pentru rezultate. ANAF Tulcea se numără printre administrațiile fiscale performante. Echipa a rambursat firmelor 14 milioane de lei din TVA și este la zi cu rambursările, potrivit termenelor procedurale. Pentru o firmă, acești bani înseamnă furnizori plătiți la timp și resurse pentru următorul proiect”, a precizat Alexandru Nazare.

În cadrul întâlnirii, ministrul Finanțelor a discutat și despre introducerea unei modalități prin care contribuabilii să își poată exprima opiniile privind serviciile primite la ghișee. Sistemul utilizează coduri QR și urmărește colectarea evaluărilor persoanelor care interacționează direct cu administrația fiscală.

„Am întărit local mesajul ANAF de azi, privind lansarea evaluării serviciilor de la ghișee prin intermediul unui cod QR”, a transmis Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, răspunsurile contribuabililor trebuie să arate cum se desfășoară efectiv interacțiunea cu instituția. Evaluarea vizează durata așteptării, claritatea explicațiilor oferite de angajați și rezolvarea solicitărilor adresate administrației fiscale.

„Este important să utilizăm mijloacele actuale pentru a înțelege perspectiva utilizatorilor direcți ai serviciilor de la ghişeele ANAF: cât au așteptat, dacă au primit răspunsuri clare și dacă au reușit să îşi rezolve problemele specifice”, a subliniat ministrul.

Nazare a susținut că aprecierea activității structurilor fiscale trebuie să includă calitatea serviciilor oferite publicului, alături de îndeplinirea obiectivelor financiare și administrative.

„Astfel trebuie evaluată performanța ANAF în toată țara: după cât de bine îşi îndeplinesc obiectivele, dar și după modul în care interacționează şi deservesc contribuabilii”, a adăugat Nazare.

Deplasarea la Tulcea a avut loc în contextul unui eveniment dedicat împlinirii a 170 de ani de la înființarea Comisiei Europene a Dunării, la care ministrul Finanțelor a participat.

Alexandru Nazare a evocat constituirea, în 1856, a structurii prin care mai multe state au colaborat pentru stabilirea regulilor de navigație la gurile Dunării. În aprecierea sa, această experiență de cooperare are relevanță și pentru negocierile europene la care România participă în prezent.

„Experiența lor rămâne relevantă pentru România de astăzi: într-o negociere europeană, poți susține mai bine un interes național atunci când găsești parteneri care împărtășesc obiective similare”, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că identificarea unor parteneri cu obiective comune reprezintă o abordare folosită de România și în negocierile internaționale actuale privind finanțele publice.