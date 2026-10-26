Deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din PIB după primele nouă luni. Alexandru Nazare: Bugetul pentru 2027 nu trebuie construit pe proiecții optimiste

Deficitul bugetar al României a scăzut la 3,81% din PIB în primele nouă luni din 2026, de la 5,31% în perioada similară a anului trecut. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță creșterea veniturilor și a investițiilor publice, dar avertizează că dobânzile, obligațiile financiare și incertitudinile privind fondurile europene vor pune presiune pe bugetul pentru 2027.

Deficitul bugetar al României a coborât la 3,81% din PIB în primele nouă luni din 2026, de la 5,31% în perioada similară a anului trecut, potrivit datelor prezentate luni, 26 octombrie, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Veniturile statului au crescut mai rapid decât cheltuielile, iar investițiile publice au depășit 107 miliarde de lei. Oficialul avertizează însă că dobânzile, obligațiile restante și incertitudinile privind fondurile europene limitează spațiul bugetar pentru următorii ani.

Execuția bugetară aferentă primelor nouă luni din 2026 s-a încheiat cu un deficit de 78,3 miliarde de lei, comparativ cu 102,47 miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025. Potrivit ministrului Finanțelor, evoluția reflectă efectele măsurilor de consolidare fiscală, dar și schimbarea bazei de comparație, septembrie fiind prima lună din acest an în care comparația anuală include măsurile intrate în vigoare în toamna anului trecut.

Veniturile bugetare au ajuns la 522,69 miliarde de lei, în creștere cu 11,9% față de perioada similară a anului trecut. În același timp, cheltuielile au avansat cu 5,5%, ceea ce a contribuit la reducerea deficitului.

Încasările din TVA au crescut cu 24,8%, iar cele din contribuțiile de asigurări sociale au înregistrat un avans de 6,8%. Pe partea cheltuielilor, ministrul a evidențiat reducerea cheltuielilor de personal cu 4,43 miliarde de lei.

Alexandru Nazare susține că aceste evoluții arată că disciplina bugetară poate fi menținută în paralel cu investițiile publice, dacă resursele sunt direcționate către priorități clare și cheltuielile sunt fundamentate pe rezultate.

Investițiile publice au ajuns la 107,77 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, cu 25,15 miliarde de lei peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Ministrul Finanțelor a subliniat că finanțările europene au avut un rol important în menținerea acestui ritm, acoperind peste 70% din investițiile publice realizate în acest an. Astfel, fondurile europene au contribuit la reducerea presiunii asupra bugetului național.

Veniturile provenite din fonduri europene au crescut cu 39,8%, în timp ce plățile pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și alte programe europene au avansat cu 48,8%.

România a încasat până în prezent 13,27 miliarde de euro prin PNRR și mai are de primit 6,43 miliarde de euro, aferente cererilor de plată numărul 5 și numărul 6. Validarea acestora de către Comisia Europeană este importantă pentru asigurarea finanțării aferente jaloanelor și țintelor îndeplinite.

Nazare atrage atenția că sumele alocate sau solicitate nu reprezintă automat bani încasați. Bugetul pentru 2026 a fost construit pornind de la ipoteza atragerii integrale a finanțărilor PNRR programate pentru acest an.

Dacă anumite sume nu vor fi validate, bugetul național ar putea suporta o presiune suplimentară, în funcție de cheltuielile deja efectuate și de obligațiile contractuale asumate. În cazul granturilor, neîncasarea fondurilor aferente ultimelor cereri de plată ar reduce veniturile disponibile în raport cu cheltuielile efectuate, cu un posibil impact direct asupra deficitului.

Ministrul a cerut ministerelor de resort clarificări privind stadiul proiectelor și analizează investițiile în funcție de lucrările realizate, obligațiile de plată rămase, posibilitatea finalizării și sursele certe de finanțare.

În ciuda reducerii deficitului, presiunile asupra finanțelor publice rămân ridicate. Cheltuielile statului cu dobânzile au ajuns la 50,63 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, cu 10,69 miliarde de lei peste nivelul din perioada similară a anului trecut.

Potrivit ministrului, această creștere limitează resursele disponibile pentru investiții și servicii publice. O parte tot mai mare din veniturile statului trebuie direcționată către plata dobânzilor aferente împrumuturilor contractate anterior.

În paralel, România trebuie să gestioneze titluri executorii de peste 13 miliarde de lei scadente în 2026, presiuni de finanțare în sistemul de sănătate și solicitări de decontare aferente schemelor de compensare a energiei.

Nazare a semnalat și probleme legate de programarea bugetelor pentru investiții, în condițiile în care angajamentele asumate au depășit constant creditele bugetare care pot fi asigurate în concordanță cu traiectoria de reducere a deficitului.

Aceste obligații au termene și cauze diferite, dar trebuie luate în calcul la stabilirea bugetelor viitoare. Ministrul consideră că noile cheltuieli trebuie asumate numai dacă există venituri certe care să le acopere.

Rectificarea bugetară și construcția bugetului pentru 2027 vor trebui să țină cont de veniturile estimate realist, cheltuielile permanente, eventualele indexări, contractele de investiții aflate în derulare și angajamentele de apărare prin SAFE.

În același timp, România trebuie să respecte traiectoria de reducere a deficitului convenită cu Comisia Europeană.

Alexandru Nazare avertizează că 2027 va fi un an important pentru ajustarea fiscală, nu pentru creșteri spectaculoase ale bugetelor. Potrivit acestuia, alocările trebuie stabilite pornind de la resursele care pot fi finanțate efectiv, iar proiectele trebuie evaluate atât prin prisma beneficiilor economice și sociale, cât și a costurilor pe termen scurt și lung.

Ministrul a atras atenția și asupra riscurilor pentru credibilitatea financiară a României. O eventuală deteriorare a ratingului de țară ar putea determina creșterea costurilor de împrumut pentru stat și companii, cu efecte indirecte asupra cetățenilor și asupra resurselor disponibile pentru dezvoltare.

În mesajul publicat pe Facebook, Alexandru Nazare a insistat asupra principiului care ar trebui să stea la baza viitoarelor decizii bugetare: cheltuielile permanente trebuie susținute de surse permanente de finanțare.

Oficialul a explicat că orice cheltuială suplimentară fără venituri care să o acopere presupune recurgerea la împrumuturi, ale căror costuri sunt suportate în timp prin taxe, inflație și dobânzi care afectează economiile și puterea de cumpărare a populației.

„Principiul care trebuie să ghideze toate deciziile bugetare din perioada următoare este clar: nicio cheltuială permanentă fără o sursă permanentă de finanțare”, a transmis ministrul.

Nazare susține că rectificarea bugetară și bugetul pentru 2027 trebuie fundamentate pe cifre realiste, obligații evaluate riguros și priorități sustenabile. În opinia sa, România trebuie să continue consolidarea fiscală fără să renunțe la investițiile eficiente, astfel încât reducerea dezechilibrelor să fie compatibilă cu dezvoltarea economică pe termen lung.