Traian Băsescu vorbește despre actuala scenă politică. Ce spune despre Bolojan și rolul lui Grindeanu în Guvern

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat măsurile fiscale adoptate în perioada guvernării lui Ilie Bolojan, susținând că majorarea taxelor a încetinit economia și a accentuat inflația. Acesta a cerut reducerea cheltuielilor publice și a avertizat asupra posibilității unor noi creșteri de impozite în 2027. Băsescu a analizat și raporturile de putere din actuala coaliție de guvernare. El consideră că Sorin Grindeanu ar putea exercita o influență importantă asupra miniștrilor PSD și asupra deciziilor Executivului condus de Luca Niculescu.

Traian Băsescu a criticat strategia fiscală aplicată în perioada în care Ilie Bolojan a condus Guvernul, susținând că majorarea taxelor și impozitelor nu a produs creșterea veniturilor bugetare așteptată de autorități, dar a afectat activitatea economică.

În cadrul unei intervenții la Digi24, fostul președinte a comparat măsurile adoptate cu politicile de ajustare fiscală asociate Fondului Monetar Internațional (FMI). În opinia sa, creșterea poverii fiscale a limitat dezvoltarea economiei, în loc să contribuie la corectarea dezechilibrelor bugetare.

„Bolojan n-a făcut ce a trebuit. A mers exact pe scheme de gen FMI. Mărim taxele, mărim taxele pe economie. Greșit. Pentru că mărind taxele, nu a reușit decât să frâneze economia și să frâneze creșterea economică”, a spus Băsescu.

Fostul șef al statului s-a referit și la posibilitatea introducerii unor noi majorări fiscale în 2027. Acesta consideră că rezultatele măsurilor aplicate până în prezent ar trebui să determine autoritățile să renunțe la această abordare și să identifice alte soluții pentru reducerea deficitului bugetar.

„Când aud dubii legate de creșterea taxelor, fie că vin de la ministrul de Finanțe, fie că vin de la altcineva din cei care sunt la guvernare, pur și simplu îmi dau seama că n-au înțeles nimic, nu le-a folosit la nimic eșecul”, a precizat fostul șef al statului.

Traian Băsescu susține că reducerea deficitului bugetar ar trebui realizată în primul rând prin diminuarea cheltuielilor statului, nu prin introducerea unor taxe suplimentare pentru populație și companii.

Pentru a-și argumenta poziția, fostul președinte a făcut referire la o perioadă anterioară în care România s-a confruntat cu un deficit bugetar ridicat și cu riscul deteriorării calificativului de creditare.

Acesta a afirmat că măsurile de reducere a cheltuielilor adoptate atunci au permis corectarea dezechilibrului bugetar, deși au presupus ajustări importante.

„Țara a mai fost adusă tot de ei în situație de deficit de 9,2% și în situație de junk și a fost scoasă nu prin creșterea taxelor, ci prin reducerea cheltuielilor. E adevărat, brutală, dar a trebuit făcută. Asta e rețeta”, a mai spus fostul președinte.

Traian Băsescu a atribuit politicilor fiscale aplicate în 2025 o serie de efecte negative asupra economiei românești, menționând creșterea inflației și diminuarea investițiilor străine.

Potrivit fostului șef al statului, majorarea fiscalității a afectat atât activitatea companiilor, cât și interesul investitorilor pentru piața românească. Acesta consideră că măsurile adoptate au amplificat presiunile asupra economiei, fără să genereze rezultatele bugetare urmărite.

„Efectul a fost inflație aproape insuportabilă, reducerea masivă a investițiilor străine din cauza creșterii fiscalității”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a indicat cheltuielile materiale și costurile cu personalul din sectorul public drept principalele categorii în care Guvernul ar trebui să intervină pentru reducerea deficitului bugetar.

Traian Băsescu a cerut diminuarea substanțială a acestor cheltuieli, eliminarea sporurilor și adoptarea unor reglementări distincte pentru salarizarea angajaților din sectorul public și pentru acordarea beneficiilor suplimentare.

El a criticat din nou posibilitatea unor majorări de taxe, susținând că autoritățile ar trebui să se concentreze asupra restructurării cheltuielilor bugetare.

„Faptul că ei încă mai gândesc că ar putea să mărească taxele, arată că aproape nu avem nicio șansă, dacă se gândesc că asta e soluția. În mod normal, trebuie să se ducă pe reducerea cheltuielilor, cheltuieli materiale reduse masiv, cheltuieli de personal reduse masiv, desființate sporurile, plătite salariile, făcută legea salarizării și legea sporurilor separat de legea salarizării”, a conchis acesta.

Propunerile prezentate de fostul președinte includ, astfel, reducerea costurilor administrative, diminuarea cheltuielilor salariale din sectorul public și stabilirea unui cadru legislativ separat pentru acordarea sporurilor.

În aceeași intervenție televizată, Traian Băsescu a analizat și modul în care ar putea funcționa relațiile de putere din interiorul Guvernului condus de Luca Niculescu, acordând o atenție deosebită influenței PSD asupra deciziilor Executivului.

Fostul președinte consideră că Sorin Grindeanu ar putea coordona activitatea miniștrilor social-democrați fără să intervină direct în procesul decizional guvernamental.

Potrivit scenariului prezentat de Băsescu, vicepremierul Marian Neacșu ar urma să aibă un rol central în transmiterea indicațiilor politice către reprezentanții PSD din Guvern, în condițiile în care partidul deține un număr important de portofolii ministeriale.

„Mecanismul va fi așa. Stăpânul guvernului va fi Grindeanu, dar nu direct. Ci prin vice-prim-ministrul Neacșu, care e experimentat. Prin Neacșu, Grindeanu le va transmite ministrilor ce e de făcut. Deci, șeful de facto al miniștrilor PSD va fi Neacșu în guvern”, susține Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a afirmat căVictor Ponta salută decizia CCR privind SAFE: Dă României posibilitatea să salveze 16 miliarde de euro. Mihai Jurca: Legea nu impactează măsurile luate până acum și nici pașii viitori Sorin Grindeanu ar putea menține controlul politic asupra miniștrilor social-democrați și prin organizarea unor întâlniri periodice la sediul partidului.

În interpretarea sa, aceste reuniuni ar permite conducerii PSD să stabilească direcțiile de acțiune ale reprezentanților partidului în Executiv.

„Din când în când, ca să se știe cine e jupânul, Grindeanu o să cheme ministrii la partid”, mai spune Traian Băsescu.

Traian Băsescu a avertizat că relația dintre premierul Luca Niculescu și conducerea PSD ar putea deveni tensionată în cazul apariției unor probleme economice sau al adoptării unor măsuri guvernamentale nepopulare.

Fostul președinte a făcut o comparație cu perioada în care Ilie Bolojan a condus Executivul și a fost criticat în mod repetat de reprezentanții social-democraților.

În opinia sa, un scenariu asemănător s-ar putea repeta dacă deciziile Guvernului ar provoca nemulțumiri în rândul populației. Băsescu consideră că Sorin Grindeanu ar putea folosi astfel de situații pentru a se delimita public de premier, chiar dacă PSD participă la guvernare.