Elena Udrea vorbește despre o nouă „vânzare” a PDL. Acuzații la adresa lui Ilie Bolojan și a apropiaților săi

Elena Udrea lansează acuzații la adresa conducerii Partidului Național Liberal (PNL), susținând că formațiunea riscă să își piardă identitatea doctrinară sub conducerea lui Ilie Bolojan. Într-o postare publicată pe Facebook, fostul ministru al Turismului vorbește despre o a doua „vânzare” a fostului Partid Democrat Liberal (PDL), după fuziunea din 2014, și critică ceea ce consideră a fi apropierea PNL de politicile progresiste. Udrea susține că opoziția existentă în interiorul partidului reflectă nemulțumirea unor liberali față de actuala direcție politică.

Fostul ministru Elena Udrea a publicat un mesaj pe Facebook în care critică evoluția Partidului Național Liberal și face o paralelă între actualele tensiuni din formațiune și fuziunea dintre PDL și PNL din anul 2014.

Udrea consideră că deciziile luate în urmă cu 12 ani au dus la dispariția identității fostului Partid Democrat Liberal, iar în prezent ar avea loc un proces similar, care i-ar afecta atât pe foștii membri PDL, cât și pe liberalii care nu susțin actuala conducere.

„A doua vânzare a PDL-ului!”, și-a început Elena Udrea mesajul.

În interpretarea sa, fuziunea din 2014 nu a reprezentat o unificare echilibrată între două partide, ci absorbția PDL de către PNL.

Elena Udrea susține că decizia privind fuziunea dintre cele două formațiuni ar fi fost influențată de fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea.

Aceasta invocă afirmații atribuite lui Sebastian Ghiță, fără a prezenta în postare dovezi independente care să confirme acuzațiile.

„Prima vânzare a fost în 2014, când Vasile Blaga la ordinul lui Florian Coldea,(după cum a povestit chiar Ghiță, apropiatul la acea vreme, a adjunctului SRI)a decis fuziunea PDL cu PNL, care în realitate a fost absorbția partidului mai puternic, PDL, de către un partid mai slab la acel moment, PNL, ca să poată fi susținut candidatul sistemului securistic în alegerile prezidențiale din acel an, pe Klaus Johannis, parașutat de Coldea în fruntea liberalilor precum Bolojan în 2025.”

Fostul ministru susține că fuziunea ar fi urmărit și limitarea ascensiunii Partidului Mișcarea Populară (PMP), formațiune înființată de Traian Băsescu.

În opinia sa, după fuziune, foștii lideri ai PDL au acceptat poziții secundare în cadrul noului partid, în schimbul unor funcții politice.

„PDL a dispărut, fostii lideri pdl-iști acceptând să treacă în umbra liberalilor, pentru câteva posturi călduțe! Iar PNL s-a îndreptat ușor ușor către neoliberalismul progresist!”

Elena Udrea consideră că Partidul Național Liberal traversează în prezent o nouă etapă de transformare, pe care o compară cu evenimentele din 2014.

De această dată, criticile sale îl vizează direct pe Ilie Bolojan și pe persoanele apropiate acestuia.

„Astăzi are loc a doua vânzare, de data asta, nu doar a celor care au venit din PDL ci și a liberalilor care se opun transformării PNL intr-un partid progresist, sub conducerea lui Ilie Bolojan și apropiații lui.”

Fostul ministru susține că actuala orientare politică ar putea îndepărta partidul de valorile sale tradiționale și ar putea provoca pierderea unei părți a electoratului.

Udrea interpretează opoziția internă față de conducerea partidului drept un semnal că unii membri PNL sunt nemulțumiți de direcția doctrinară adoptată.

În mesajul său, Elena Udrea vorbește și despre necesitatea existenței unei formațiuni politice care să reprezinte electoratul de centru-dreapta, cu orientare conservatoare și creștin-democrată.

Aceasta consideră că o asemenea formațiune ar trebui să promoveze patriotismul economic și suveranismul democratic, fără să susțină izolarea României de Uniunea Europeană.

„Intre cele două extreme, de stanga și de dreapta, cât de important este să avem un partid de centru-dreapta, aplecat spre conservatorism liberal, creștin-democrație, cu o preocupare pentru suveranism democratic și patriotism economic. Un partid care să militeze pentru o României puternică în Europa, nu una izolată de Europa!”

În opinia fostului ministru, lipsa unei astfel de opțiuni politice ar putea determina o parte dintre alegători să se îndrepte către formațiuni considerate extremiste.

În finalul mesajului, Elena Udrea revine asupra tensiunilor din interiorul Partidului Național Liberal și susține că rezistența unor membri față de conducerea lui Ilie Bolojan arată existența unor preocupări legate de identitatea politică a formațiunii.