Tensiuni în PNL! Alin Tișe îl vrea plecat pe liderul liberal: Primul care trebuie să demisioneze este Ilie Bolojan

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, îi cere lui Ilie Bolojan să demisioneze de la conducerea Partidului Național Liberal (PNL), după ce liderul formațiunii le-a solicitat liberalilor numiți politic în funcții publice să renunțe la posturi. Tișe contestă această abordare și susține că responsabilitatea pentru situația partidului trebuie asumată mai întâi de conducerea centrală.

Într-o postare publicată luni pe Facebook, liderul administrației județene din Cluj a criticat modul în care sunt gestionate aceste demersuri și a afirmat că persoanele care ocupă funcții publice nu ar trebui să fie primele vizate de eventualele demisii. Potrivit acestuia, schimbările ar trebui să înceapă cu cei care conduc partidul și care, în opinia sa, au contribuit la situația actuală a formațiunii.

„Niciun penelist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile publice! Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru! Oamenii au muncit pentru funcțiile pe care le ocupă. Nu sunt vinovați pentru conducerea și managementul defectuos al celor care au dus partidul în această situație! Primul care trebuie să demisioneze este Ilie Bolojan, împreună cu toți cei incompetenți din conducere, care, luați la un loc, nu au voturile unui singur primar PNL!”, a scris Alin Tișe pe rețeaua de socializare.

Președintele Consiliului Județean Cluj consideră că membrii PNL care ocupă funcții politice nu ar trebui să plece din posturi înaintea celor aflați la conducerea partidului. El afirmă că o eventuală retragere din funcții trebuie să vizeze toate persoanele numite politic, nu doar o parte dintre acestea.

Tișe le-a cerut liderilor liberali să nu transfere responsabilitatea asupra membrilor care ocupă funcții publice și a susținut că decizia privind intrarea la guvernare sau trecerea în opoziție nu ar fi fost luată prin consultarea membrilor partidului din teritoriu.

„Lăsați oamenii în pace! Nu le decideți voi soarta, viața și viitorul familiilor lor! Nu i-ați întrebat, în țară, pe oameni, dacă vor să fie la putere sau opoziție, ați decis singuri. Acum voi trebuie să plecați primii. Și in regim de urgență! Plecați voi, cei care ați adus partidul aici prin incompetență!”, a transmis liderul CJ Cluj.

În aceeași postare, acesta a invocat rolul primarilor liberali, al președinților de consilii județene și al aleșilor locali și județeni în activitatea formațiunii. El susține că partidul nu aparține exclusiv conducerii centrale, ci tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea sa politică.

„Poate că primarii PNL din țară și președinții de Consilii Județene, consilieri locali și județeni, vă vor face să înțelegeți că acest partid nu este “pe persoană fizică”, ci aparține tuturor celor care am muncit, am luptat și ne-am dedicat total”, a mai afirmat Alin Tișe.

Liderul liberal din Cluj a extins criticile și asupra persoanelor numite în funcții de conducere din instituțiile publice, inclusiv asupra celor care ocupă poziții în consilii de administrație. El consideră că o eventuală plecare în masă ar trebui să includă toate aceste categorii, precum și persoanele ale căror mandate au fost prelungite înainte de termen.

În mesajul său, Tișe a enumerat mai multe tipuri de funcții pe care le consideră relevante pentru discuția despre demisiile din partid. Printre acestea se numără posturile de directori, funcțiile de consilieri și pozițiile de conducere ocupate prin numiri politice în diferite instituții și structuri ale statului.

„𝐂â𝐧𝐝 𝐯𝐨𝐫 𝐩𝐥𝐞𝐜𝐚 𝐭𝐨ț𝐢 𝐜𝐞𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐏𝐍𝐋: Toate funcțiile politice deținute de PNL – directori, consilieri, șefii de peste tot ajunși acolo indiferent de formulă, și cei care ocupă funcții în consilii de administrație bănoase, toți cei la care le-ați prelungit mandatele înainte de termen doar ca să rămână acolo și cei pe care vreți să îi înșurubați în funcții, atunci să vorbim despre plecări în masă! Abia când pleacă aceștia toți, dar absolut toți, atunci vorbim de corectitudine”, a scris acesta.

Alin Tișe susține că solicitarea demisiilor doar pentru anumite categorii de persoane ar crea un tratament diferit între membrii partidului. În opinia sa, o astfel de abordare ar afecta inclusiv liberalii care au contribuit la activitatea formațiunii și care ocupă în prezent funcții publice.

În continuarea mesajului, președintele CJ Cluj a criticat ceea ce consideră a fi o aplicare selectivă a măsurilor anunțate de conducerea PNL. El a afirmat că persoanele care ocupă funcții politice au ajuns acolo și prin activitatea celorlalți membri ai partidului și a cerut conducerii să renunțe la ceea ce a descris drept ipocrizie și manevre politice.

„Altfel rămâne un joc penibil de imagine care pedepsește și sacrifică doar pe o parte dintre cei din PNL, care au fost și sunt loiali acestui partid. Toți au ajuns acolo prin munca tuturor membrilor de partid! Lăsați ipocrizia și șmecheria politică deoparte! Pretindeți că vreți reformarea țării și continuați cu combinațiile într-un partid profund nereformat. Deci, nu puteți voi cei incompetenți politic, să decideți care PNL-ist pleacă și care rămâne în funcțiile politice, pentru că toți au muncit politic”, a punctat Alin Tișe.

Acesta a contestat și posibilitatea ca procedurile de numire sau promovare să fie invocate pentru a justifica menținerea unor persoane în funcții ori pentru a evita asumarea responsabilității politice. Tișe consideră că aceste proceduri nu ar trebui să reprezinte un argument pentru aplicarea diferențiată a demisiilor solicitate.

În finalul postării, liderul Consiliului Județean Cluj a reluat cererea ca eventualele plecări să îi vizeze pe toți cei numiți politic, începând cu persoanele din conducerea partidului. El a susținut că responsabilitatea pentru situația PNL trebuie asumată de liderii formațiunii și a respins ideea că deciziile privind funcțiile politice ar trebui să fie stabilite exclusiv de actuala conducere.