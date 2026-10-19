Demnitarii susținuți de PNL trebuie să demisioneze până la ora 10:00. Decizia conducerii liberale

Toți demnitarii numiți în funcții publice cu sprijinul Partidului Național Liberal trebuie să își depună demisiile până luni, 19 octombrie, la ora 10:00, potrivit unei decizii luate de conducerea formațiunii.

Măsura vine în contextul trecerii oficiale a liberalilor în opoziție, înaintea votului parlamentar pentru învestirea noului Guvern, condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Instrucțiunile au fost transmise duminică seară, iar termenul stabilit pentru depunerea documentelor este luni dimineață. Demisiile trebuie înaintate cabinetului premierului interimar Ilie Bolojan, fie în format fizic, fie prin e-mail.

Hotărârea vizează persoanele care ocupă funcții publice cu susținerea PNL și face parte din decizia partidului de a se retrage din viitoarea structură guvernamentală. Conducerea liberală a stabilit ca demnitarii vizați să renunțe la funcțiile deținute înainte de instalarea noului Executiv.

Potrivit informațiilor publicate de TVR Info, conducerea Partidului Național Liberal le-a cerut tuturor persoanelor numite în funcții publice cu sprijinul formațiunii să își înainteze demisiile până luni, la ora 10:00.

Decizia a fost comunicată duminică seară, cu puțin timp înainte de termenul stabilit pentru depunerea documentelor. Demnitarii trebuie să transmită demisiile cabinetului premierului interimar Ilie Bolojan, documentele putând fi depuse direct sau trimise prin poșta electronică.

Termenul scurt reflectă calendarul stabilit de conducerea partidului pentru retragerea reprezentanților susținuți de PNL din funcțiile publice. Măsura se înscrie în schimbarea poziției politice a liberalilor, care au anunțat că nu vor participa la viitoarea guvernare.

Votul din Parlament pentru învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu este programat marți, 20 octombrie. Cu toate acestea, conducerea PNL a decis ca demnitarii susținuți de partid să își depună demisiile încă de luni dimineață.

Retragerea acestora este prevăzută înainte de instalarea noului cabinet, în condițiile în care liberalii au anunțat anterior că vor trece în opoziție. Decizia privind demisiile a fost comunicată înaintea votului parlamentar, astfel încât persoanele care ocupă funcții publice cu sprijinul partidului să își înainteze documentele în termenul stabilit.

Trecerea PNL în opoziție precedă, astfel, votul prin care Parlamentul urmează să decidă dacă acordă încredere noului Executiv condus de Luca Niculescu. Calendarul stabilit de conducerea liberală prevede retragerea demnitarilor înainte de acest moment.

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat că formarea unui nou Guvern este necesară pentru a evita apariția unor dificultăți suplimentare în funcționarea instituțiilor statului. Declarația sa a vizat responsabilitatea asigurării continuității activității instituțiilor publice și a serviciilor esențiale pentru cetățeni.

Bolojan a precizat că, în evaluarea sa, responsabilitățile asociate funcției de premier au avut prioritate față de calculele politice. Acesta a explicat că funcționarea instituțiilor de bază și menținerea serviciilor vitale reprezintă aspecte care trebuie asigurate în perioada următoare.