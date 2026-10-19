Guvernul Luca Niculescu, în fața testului decisiv. Când sunt audiați miniștrii și când se votează în Parlament

Audierile miniștrilor propuși să facă parte din Guvernul condus de Luca Niculescu încep luni, la ora 12.00, în comisiile parlamentare de specialitate. Procedura este programată să se încheie marți, la ora 12.00, înaintea ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului, în care noul Executiv urmează să primească votul de învestitură.

Primul ministru care va ajunge în fața parlamentarilor este Florin Barbu, nominalizat pentru conducerea Ministerului Agriculturii. Ultimul audiat va fi Alexandru Rogobete, propus pentru funcția de ministru al Sănătății.

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru noul Cabinet. Duminică, după întâlnirea cu membrii echipei sale guvernamentale, acesta a transmis că audierile vor fi tratate cu seriozitate și respect față de reprezentanții aleși ai cetățenilor.

„Le vom aborda cu seriozitate şi cu respect faţă de cei care reprezintă cetăţenii. România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline”, a declarat Luca Niculescu.

Guvernul propus de Luca Niculescu are 17 miniștri, dintre care 11 și un ministru delegat sunt susținuți de PSD, în timp ce ceilalți candidați sunt fără apartenență politică.

Luni, audierile sunt programate între orele 12.00 și 20.00. Primii care vor răspunde întrebărilor parlamentarilor sunt candidații pentru portofoliile Agriculturii, Dezvoltării și Energiei, urmați de ceilalți membri propuși ai Cabinetului.

Lista miniștrilor programați pentru luni îi include pe Florin Barbu, nominalizat la Agricultură, Marcel Alexandru Stoica, propus la Dezvoltare, și Dumitru Chisăliță, desemnat pentru Ministerul Energiei. Tot luni vor fi audiați Radu Oprea, propus la Apărare, Daniel Zamfir, nominalizat la Economie, și Bogdan Dumitru, propus pentru Digitalizare.

Programul continuă cu Alexandru Nazare, candidatul pentru Ministerul Finanțelor, Sorin Costreie, nominalizat la Educație, și Sorin Gabriel Ionescu, propus pentru portofoliul Învățământului preuniversitar. În aceeași zi sunt programați Marian Neacșu, pentru Afaceri Interne, Ștefan Ovidiu Popa, pentru Transporturi, Natalia Intotero, pentru Mediu, și Ioana Ciocan, pentru Cultură.

Marți, comisiile parlamentare își vor începe activitatea la ora 09.00, iar audierile trebuie să se încheie până la ora 12.00. În această etapă vor fi evaluați candidații pentru portofoliile Justiției, Proiectelor Europene, Afacerilor Externe, Muncii și Sănătății.

Radu Marinescu este nominalizat pentru Ministerul Justiției, Mihai Ghifiu pentru Proiecte Europene, iar Dan Neculăescu pentru Afaceri Externe. Lista este completată de Florin Manole, propus la Muncă, și Alexandru Rogobete, nominalizat pentru conducerea Ministerului Sănătății.

Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audierea în comisiile de specialitate. Avizele acordate de parlamentari au caracter consultativ, astfel că votul comisiilor nu reprezintă decizia finală privind învestirea membrilor Guvernului.

După încheierea audierilor, plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului este programat să se întrunească marți, de la ora 14.00, pentru votul de învestitură al noului Executiv.

Pentru a obține învestitura Parlamentului, Guvernul condus de Luca Niculescu are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile. Susținerea parlamentară este, astfel, esențială pentru ca noul Cabinet să poată prelua atribuțiile unui guvern cu puteri depline.

Premierul desemnat a semnat un acord de susținere cu liberalii. Potrivit unor surse, un document similar ar putea fi semnat și cu UDMR. În schimb, USR și AUR nu susțin Guvernul Luca Niculescu.

Procedura de învestitură are loc după ce Parlamentul a respins anterior două formule guvernamentale, conduse de Veștea și Mureșan. Un alt premier desemnat de președinte, Eugen Tomac, nu a mai ajuns la votul din Parlament.

Audierile de luni și marți reprezintă etapa premergătoare votului din plenul reunit, în care parlamentarii urmează să decidă dacă acordă sprijinul necesar pentru învestirea Guvernului propus de Luca Niculescu.