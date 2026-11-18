România a înregistrat în 2026 o creștere de 40% a producției de vin, până la 4,6 milioane de hectolitri, potrivit estimărilor Organizației Internaționale a Viei și Vinului. Redresarea vine în contextul unei producții mondiale aflate aproape de minimul istoric.

Producția mondială de vin a rămas în 2026 aproape de minimul istoric înregistrat în ultimele decenii, însă mai multe țări europene au raportat creșteri semnificative ale recoltelor. România se numără printre statele cu cele mai bune evoluții, cu o producție estimată la 4,6 milioane de hectolitri, în creștere cu 40% față de anul precedent, potrivit Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV).

Conform estimărilor preliminare ale organizației, producția de vin a României a ajuns în acest an la 4,6 milioane de hectolitri, comparativ cu 3,3 milioane de hectolitri în 2025. Volumul este cu 19% peste media ultimilor cinci ani.

România se află astfel printre țările europene care au înregistrat o revenire importantă în sectorul viticol, alături de Spania și Portugalia.

La nivel mondial, producția de vin este estimată pentru 2026 la aproximativ 225 de milioane de hectolitri, echivalentul a circa 30 de miliarde de sticle. Volumul este ușor mai mic decât cel din 2025 și aproape identic cu cel din 2024, an în care producția mondială a atins cel mai redus nivel din 1961.

Schimbările climatice au continuat să reprezinte principala cauză a scăderii producției de vin, a explicat directorul general al OIV, John Barker. El a precizat că efectele fenomenelor climatice au fost diferite de la o țară la alta, astfel că evoluția recoltelor nu a fost uniformă la nivel mondial.

„Din cauza impactului climatic, situaţia nu a fost uniformă la nivelul ţărilor. Nu a existat un an în care toată lumea să fi avut o recoltă bună sau, dimpotrivă, o recoltă proastă”, a declarat Barker.

În Uniunea Europeană, care asigură aproximativ 60% din producția mondială de vin, volumul este estimat la 137 de milioane de hectolitri în 2026, în creștere cu 1% față de anul precedent.

Italia, cel mai mare producător de vin la nivel mondial, estimează o recoltă mai mică, pe fondul temperaturilor ridicate din timpul verii. Franța și-a revizuit ușor în creștere prognoza de producție, însă recolta se menține printre cele mai slabe din istorie. În schimb, Spania și România înregistrează o redresare a producției.

Estimările Organizației Internaționale a Viei și Vinului se bazează pe date furnizate de 29 de țări, care reprezintă 95% din producția mondială de vin. Pentru restul de 5%, organizația a realizat estimări prin extrapolare, folosind datele privind producția din anii anteriori.