Raed Arafat a explicat de ce autoritățile nu au transmis un mesaj RO-Alert înaintea cutremurului de 5,7 produs în noaptea de marți spre miercuri. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență susține că o avertizare cu doar câteva secunde înainte de seism ar fi putut provoca panică. Potrivit acestuia, reacțiile greșite ale populației ar fi putut duce la accidente.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat miercuri seară motivele pentru care nu a fost emisă o avertizare RO-Alert.

Declarațiile au fost făcute la B1 TV, după cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs în zona seismică Vrancea.

Potrivit oficialului, dispeceratul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nu a transmis avertizarea din cauza riscului de panică.

Arafat consideră că populația nu este suficient de pregătită pentru a reacționa corect la un asemenea mesaj.

„Mulți oameni ar fi intrat în panică, ar fi reacționat într-un mod probabil greșit, mulți ar fi ieșit în casa scărilor, ar fi coborât pe scări, când dacă un cutremur puternic lovește, ar fi asta o mișcare foarte greșită”, a declarat Raed Arafat.

Acesta a subliniat că reacțiile necontrolate pot deveni periculoase în timpul unui seism puternic.

„Noi nu vorbim, din păcate, de o populație care are o pregătire și cunoștință de, să zicem, la nivel de 80-90% ca să ne bazăm, că vor rămâne calmi, că nu se vor panica și că nu vor face anumite greșeli dacă intră în panică”, a explicat oficialul.

Raed Arafat a prezentat și un exemplu privind riscurile asociate panicii în timpul unui cutremur.

Potrivit acestuia, o persoană a fost transportată la spital după ce s-a lovit la cap de un obiect de mobilier.

Accidentul s-a produs în timp ce persoana respectivă încerca să evacueze locuința.

„Am avut un singur caz care a fost dus la spital, a unei persoane care a lovit cu capul un obiect de mobilier, încercând să se evacueze din cauza panicii”, a declarat șeful DSU.

Oficialul consideră că o avertizare transmisă cu numai câteva secunde înaintea seismului ar fi putut determina mai multe persoane să reacționeze asemănător.

„Gândiți-vă că acest lucru ar putea să fi fost multiplicat dacă noi am fi dat astfel de alertă înainte, cu câteva secunde de cutremur”, a adăugat Arafat.

Șeful DSU a explicat și limitele sistemelor de avertizare seismică utilizate de autoritățile române.

Potrivit acestuia, echipamentele conectate la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului oferă un interval foarte scurt de reacție.

„Aparatele pe care noi le avem conectate în dispeceratele noastre la Institutul de Fizica Pământului, totuși când ne avertizează, ne avertizează doar cu câteva secunde înainte sau chiar în timpul în care cutremurul se întâmplă”, a precizat Raed Arafat.

El a făcut și o comparație cu sistemul de alertare pentru cutremure disponibil pe dispozitivele Android.

„Android-ul are un sistem cunoscut care este bazat pe detectarea unor unde mai puțin detectabile de către om, înainte să vină undele detectabile de către om”, a explicat oficialul.

Sistemul Android poate trimite avertizări înainte ca undele seismice mai puternice să ajungă la utilizatori, în funcție de localizarea acestora.

Explicațiile lui Raed Arafat au venit după seismul produs în noaptea de marți spre miercuri.

Potrivit celor mai recente date comunicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut magnitudinea de 5,7.

Mișcarea seismică s-a produs în zona Vrancea, județul Covasna, la o adâncime de 107,1 kilometri.

Seismul a fost resimțit inclusiv în București.