Alaska revine în prim-planul industriei petroliere americane după aproape patru decenii de scădere a producției. Statul ar urma să extragă cu 23.000 de barili pe zi mai mult în 2026, iar creșterea s-ar putea dubla în 2027. Redresarea vine într-un moment în care exploatările de petrol de șist din restul Statelor Unite dau semne de maturizare.

Alaska traversează o perioadă de relansare a industriei petroliere, după decenii în care producția a scăzut constant.

Potrivit estimărilor Administrației americane pentru Informații în Energie (EIA), producția statului ar urma să crească cu aproximativ 23.000 de barili pe zi în 2026.

Pentru 2027, instituția anticipează o creștere de aproximativ două ori mai mare, ceea ce ar însemna circa 46.000 de barili suplimentari pe zi.

Evoluția marchează o schimbare importantă pentru un stat care a fost cândva cel mai mare producător de petrol din Statele Unite.

În 1988, Alaska a atins un nivel record de aproximativ două milioane de barili pe zi.

De atunci, producția a scăzut în cea mai mare parte a perioadei, pe fondul îmbătrânirii zăcămintelor.

Printre cele mai afectate se numără Prudhoe Bay, unul dintre cele mai importante câmpuri petroliere din istoria statului, arată Bloomberg.

Relansarea actuală este susținută de două proiecte petroliere importante din regiunea North Slope, situată în nordul statului Alaska.

Primul este Nuna, dezvoltat de compania americană ConocoPhillips.

Al doilea este Pikka, un proiect deținut în comun de Santos Ltd. și Repsol SA, a cărui primă etapă contribuie la majorarea extracției.

Ambele proiecte își extind treptat activitatea, ceea ce permite creșterea volumelor de petrol produse.

Industria petrolieră din Alaska ar urma să primească un impuls suplimentar în 2029, odată cu intrarea în exploatare a proiectului Willow.

Dezvoltat tot de ConocoPhillips, Willow este cel mai mare proiect petrolier aflat în pregătire în stat.

Acesta ar putea contribui la menținerea tendinței de creștere a producției în următorii ani.

Președintele american Donald Trump a făcut din dezvoltarea resurselor de petrol și gaze din Alaska una dintre prioritățile politicii sale energetice.

Administrația sa urmărește stimularea investițiilor și extinderea exploatărilor în regiune.

Totuși, proiectele care susțin actuala creștere a producției au fost pregătite în mare parte înaintea începerii celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Proiectul Willow, de exemplu, a fost aprobat în timpul administrației fostului președinte Joe Biden.

Acesta beneficiază și de sprijinul democratei Mary Peltola, care a câștigat ultima cursă pentru Senatul american rămasă nedecisă după alegerile de la jumătatea mandatului din 2026.

Dezvoltarea industriei petroliere din Alaska beneficiază astfel de susținere politică din partea unor reprezentanți ai ambelor partide.

În ciuda creșterii anticipate, revenirea Alaskăi la nivelurile record din trecut este considerată puțin probabilă.

Exploatarea petrolului în regiunea North Slope presupune costuri ridicate și perioade lungi de dezvoltare.

Iernile prelungite, condițiile climatice dificile și distanțele mari complică operațiunile de foraj și transport.

La acestea se adaugă problemele legate de protecția mediului.

Donald Trump a promovat potențialul petrolier al Arctic National Wildlife Refuge, o regiune naturală protejată din Alaska.

Cu toate acestea, marile companii petroliere au evitat până acum să participe la licitațiile pentru concesiuni din această zonă.

Una dintre principalele preocupări este posibilitatea ca o viitoare administrație democrată să reintroducă restricții asupra exploatărilor energetice.

Creșterea producției din Alaska are loc într-un moment în care exploatările de petrol de șist din celelalte state americane se maturizează.

Bazinul Permian, situat în Texas și New Mexico, produce în continuare volume mult mai mari decât Alaska.

Totuși, ritmul de dezvoltare al industriei petrolului de șist nu mai este comparabil cu cel înregistrat în urmă cu un deceniu.

Creșterea puternică a prețurilor petrolului din acest an a încurajat companiile să extragă volume suplimentare din zăcămintele existente.

Astfel, Statele Unite sunt pe cale să își majoreze producția cu aproximativ 378.000 de barili pe zi până la sfârșitul anului 2026.

Avansul rămâne însă mult sub ritmurile înregistrate în perioada de expansiune rapidă a petrolului de șist.