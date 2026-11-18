Consiliul Europei a lansat, miercuri, un ghid destinat jurnaliștilor din toate statele membre pentru a îmbunătăți modul în care sunt relatate cazurile de violență sexuală asupra copiilor. Documentul stabilește reguli privind protejarea victimelor, evitarea senzaționalismului și prezentarea fenomenului ca problemă sistemică, nu ca incident izolat.

Consiliul Europei a lansat miercuri un ghid destinat jurnaliștilor, care stabilește recomandări privind modul în care mass-media ar trebui să abordeze cazurile de violență sexuală împotriva copiilor. Documentul atrage atenția asupra necesității de a evita senzaționalismul și de a prezenta fenomenul ca pe o problemă sistemică, nu doar prin prisma unor cazuri izolate.

Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a subliniat că relatările jurnalistice trebuie să fie corecte și etice, fără exagerări sau învinovățirea victimelor. Berset a precizat că denunțarea și condamnarea acestor infracțiuni nu trebuie să afecteze drepturile, siguranța și demnitatea copiilor.

Ghidul, disponibil în prezent pentru toate statele membre ale Consiliului Europei, reprezintă o adaptare a unei versiuni în limba spaniolă, publicată în octombrie 2025. Documentul inițial a fost elaborat de experți din mediul academic, juridic, medical și din domeniul serviciilor sociale, alături de jurnaliști. Versiunea spaniolă a fost prezentată în noiembrie 2025 de ministrul Tineretului și Copiilor din Spania, Sira Rego.

În ceea ce privește evitarea senzaționalismului, autorii ghidului recomandă ca titlurile de presă să nu transforme violența sexuală împotriva copiilor într-un spectacol, ci să informeze publicul fără a alimenta curiozitatea morbidă sau a minimaliza gravitatea fenomenului în scopul obținerii unui număr mai mare de clicuri. Jurnaliștii sunt îndemnați să nu sugereze niciodată că minorii și-ar fi dat consimțământul pentru relații sexuale cu adulți, întrucât, din punct de vedere legal, copiii nu pot consimți la astfel de relații.

Consiliul Europei atrage atenția și asupra necesității protejării vieții private a victimelor. Astfel, mass-media ar trebui să evite publicarea numelor, fotografiilor, informațiilor despre locul în care trăiesc, familiile sau școlile copiilor, precum și a conținutului preluat de pe rețelele de socializare sau a altor detalii care ar putea permite identificarea directă ori indirectă a victimelor sau supraviețuitorilor.

Totodată, organizația recomandă evitarea interviurilor directe cu minorii care au fost victime ale violenței sexuale, în special atunci când aceștia se află în proces de recuperare sau sunt implicați în proceduri judiciare.

Ghidul recomandă, de asemenea, ca articolele și materialele de presă despre astfel de cazuri să includă informații despre serviciile de sprijin disponibile pentru victime, precum liniile telefonice de asistență.