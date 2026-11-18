Amenzi de 1,22 milioane de lei pentru exploatarea agregatelor minerale în Neamț. Ce nereguli au descoperit inspectorii de mediu
SURSA FOTO: Facebook/Garde de Mediu
Garda Națională de Mediu a aplicat 15 amenzi, de peste 1,2 milioane de lei, unor operatori economici care exploatează agregate minerale în județul Neamț. Sancțiunile au fost date după 17 controale desfășurate în cinci zile.
Amenzi de 1,22 milioane de lei pentru exploatatorii de agregate minerale din Neamț. Garda de Mediu a făcut 17 controale
Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au aplicat amenzi în valoare totală de 1.220.000 de lei, în urma unor controale efectuate la operatori economici din domeniul exploatării agregatelor minerale din județul Neamț. În cadrul verificărilor, desfășurate pe parcursul a cinci zile, au fost descoperite încălcări ale legislației de mediu, inclusiv privind protecția resurselor de apă și gestionarea deșeurilor.
Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au anunțat miercuri că două echipe de comisari din cadrul Direcției Controlul Biodiversității, Biosecurității și Ariilor Protejate a Comisariatului General au desfășurat, în ultima săptămână, o amplă acțiune de verificare a operatorilor economici care exploatează agregate minerale în județul Neamț.
În cele cinci zile de controale, comisarii au efectuat 17 verificări, în urma cărora au aplicat 15 amenzi, în valoare totală de 1.220.000 de lei, și cinci avertismente.
Ce nereguli au descoperit inspectorii în Neamț?
Printre cele mai grave nereguli constatate s-au numărat nerespectarea condițiilor prevăzute în actele de reglementare privind protecția mediului și gospodărirea apelor, încălcarea legislației referitoare la protecția resurselor de apă, precum și depozitarea necorespunzătoare a materialelor rezultate din exploatare și a deșeurilor.
Unii operatori au desfășurat activități fără să adopte măsuri adecvate pentru protejarea solului, subsolului, apelor și biodiversității. Comisarii au identificat și nerespectarea tehnologiilor și condițiilor stabilite pentru exploatarea agregatelor minerale, precum și desfășurarea unor activități fără actele de reglementare obligatorii în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor.
Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au precizat că rezultatele verificărilor indică probleme serioase în modul în care unii operatori economici își desfășoară activitatea, existând riscul afectării factorilor de mediu și a ecosistemelor din zonele de exploatare.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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