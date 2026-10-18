Probleme la furnizarea căldurii și apei calde în Iași, după un incendiu la CET 1. Primăria caută soluții temporare pentru școli și spitale

Peste 50 de angajați și specialiști în domeniul electric și energetic intervin în regim de urgență la CET 1 Iași, după incendiul izbucnit sâmbătă la postul electric de alimentare al centralei. Primăria Iași a anunțat duminică mobilizarea echipelor pentru remedierea avariei și reluarea alimentării cu energie termică în condiții de siguranță. Autoritățile caută inclusiv soluții temporare pentru asigurarea căldurii și apei calde în școlile și spitalele racordate la sistemul public de termoficare.

Primăria Iași a transmis duminică că peste 50 de persoane participă la operațiunile de remediere a avariei provocate de incendiul izbucnit sâmbătă la postul electric de alimentare al CET 1 Iași.

La intervenție participă angajați ai centralei, reprezentanți ai municipalității și specialiști în domeniul electric și energetic, inclusiv de la DelGaz Grid.

Potrivit autorităților locale, echipele sunt complet mobilizate pe teren și desfășoară lucrări pentru stabilizarea situației și reluarea cât mai rapidă a furnizării energiei termice, în condiții de siguranță.

Personalul implicat lucrează fără întrerupere la îndepărtarea resturilor rămase în urma incendiului și la evaluarea pagubelor produse.

În același timp, municipalitatea a solicitat sprijinul direct al operatorului DelGaz Grid pentru realizarea manevrelor tehnice și a lucrărilor de racordare necesare restabilirii alimentării cu energie electrică a centralei.

Primăria Iași a precizat că, în afara postului electric afectat de incendiu, nu au fost identificate alte probleme tehnice la infrastructura CET 1.

„Peste 50 de persoane – angajaţi ai CET 1 Iaşi şi specialişti în domeniul electric şi energetic – lucrează neîntrerupt la degajarea resturilor şi evaluarea pagubelor. A fost solicitat sprijinul direct al operatorului DelGaz Grid pentru executarea manevrelor tehnice şi racordarea necesară reasigurării energiei electrice în centrală. În afara postului electric afectat de incendiu, nu au fost identificate alte probleme tehnice la infrastructura centralei”, a informat Primăria Iaşi.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au constituit o echipă mixtă de criză, formată din specialiști în domeniul energetic de la CET 1 Iași și specialiști în domeniul electric de la DelGaz Grid.

Această echipă va fi prezentă permanent la centrală și va analiza soluțiile tehnice disponibile pentru repornirea instalațiilor.

Principalul obiectiv este restabilirea alimentării cu energie electrică a centralei, astfel încât furnizarea energiei termice să poată fi reluată în condiții de siguranță.

Operațiunile se desfășoară în regim de urgență, iar echipele tehnice continuă evaluarea pagubelor și lucrările necesare pentru repunerea în funcțiune a CET 1 Iași.

În paralel cu intervențiile tehnice, reprezentanții municipalității au început demersurile pentru identificarea unor soluții temporare de alimentare cu apă caldă și căldură a instituțiilor publice afectate.

Duminică dimineață, autoritățile locale au luat legătura cu conducerile unităților de învățământ și ale spitalelor racordate la rețeaua publică de termoficare.

Discuțiile au vizat identificarea unor alternative care să permită asigurarea încălzirii și a apei calde până la remedierea avariei.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a transmis că reprezentanții administrației locale se află pe teren, alături de specialiștii CET Iași, pentru identificarea celor mai rapide soluții tehnice de repunere în funcțiune a centralei.

Edilul a subliniat că spitalele și școlile reprezintă instituții prioritare, în special în contextul temperaturilor mai scăzute din această perioadă, iar municipalitatea urmărește să le ofere sprijinul necesar.

Potrivit primarului, autoritățile vor comunica informații suplimentare pe măsură ce lucrările de remediere avansează.

Mihai Chirica a precizat că vor fi depuse toate eforturile pentru reluarea furnizării apei calde și căldurii în cel mai scurt timp posibil, inclusiv prin desfășurarea lucrărilor în regim continuu, 24 de ore din 24, dacă situația o va impune.

„Suntem pe teren alături de specialiştii de la CET Iaşi şi căutăm cele mai rapide soluţii tehnice pentru repunerea în funcţiune a centralei. Ne asigurăm că instituţiile prioritare, precum spitalele şi şcolile, beneficiază de sprijinul necesar în această perioadă cu temperaturi mai scăzute. Vom reveni cu detalii pe măsură ce lucrările de remediere avansează. Vom depune toate eforturile pentru ca alimentarea cu apă caldă şi căldură să fie reluată în cât mai scurt timp, chiar dacă va trebui să se lucreze 24 de ore din 24”, a transmis primarul Mihai Chirica.

Incendiul care a provocat avaria s-a produs sâmbătă, la un transformator electric amplasat în incinta CET 1 Iași, pe Calea Chișinăului din municipiu.

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mihail Sturdza al județului Iași au fost solicitați să intervină pentru stingerea flăcărilor.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași, incendiul s-a manifestat la primul etaj al unei hale industriale.

Suprafața afectată de flăcări a fost de aproximativ 100 de metri pătrați, în condițiile în care hala are o suprafață totală de aproximativ 5.000 de metri pătrați.

În urma incidentului, postul electric de alimentare al centralei a fost afectat, fiind necesare lucrări de remediere pentru restabilirea funcționării instalațiilor.

Conform evaluărilor comunicate de Primăria Iași, celelalte componente ale infrastructurii centralei nu prezintă probleme tehnice identificate până în prezent.

Echipele de intervenție continuă lucrările de îndepărtare a resturilor, evaluare a pagubelor și restabilire a alimentării cu energie electrică, în vederea repornirii CET 1 Iași și reluării furnizării căldurii și apei calde către consumatorii racordați la sistemul public de termoficare.