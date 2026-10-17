Termoenergetica pregătește pornirea căldurii în Capitală. Decizia care poate lăsa apartamentele reci

Scăderea temperaturilor la mijlocul lunii octombrie ar putea determina pornirea mai devreme a sistemului de încălzire din Capitală. Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că au fost înregistrate deja două zile în care temperaturile medii au coborât sub pragul prevăzut de lege pentru începerea furnizării agentului termic. Dacă vremea rece se menține, livrarea căldurii ar putea începe în zilele următoare.

Potrivit regulilor aplicabile, sezonul de încălzire începe după înregistrarea, timp de trei zile consecutive, a unor temperaturi medii zilnice de cel mult 10 grade Celsius, măsurate în intervalul orar 20:00-06:00. Condiția trebuie îndeplinită în fiecare dintre cele trei zile, înainte ca furnizarea căldurii să fie pornită pe baza acestui criteriu.

Directorul Direcției Termoenergetice din cadrul companiei, Adela Ciudoescu, a precizat că temperatura medie înregistrată în noaptea de 14 octombrie a fost de aproximativ 9,6 grade Celsius.

Dacă și următoarele două nopți se vor încadra în limita stabilită, Termoenergetica va trebui să înceapă furnizarea agentului termic. Intervalul ales pentru calcularea temperaturii medii acoperă orele în care valorile termice sunt, de regulă, cele mai scăzute.

Pornirea sistemului centralizat nu garantează că agentul termic va ajunge simultan în toate locuințele din București. Pentru ca radiatoarele să se încălzească, este necesar ca asociațiile de proprietari să deschidă circuitele de încălzire aflate în subsolurile blocurilor.

Termoenergetica a semnalat că unele asociații aleg să amâne deschiderea vanelor până la 1 noiembrie. Decizia are legătură cu modificarea prețului suportat de populație pentru energia termică, ca urmare a reducerii cotei de TVA de la 21% la 11%, începând cu data menționată.

Potrivit informațiilor prezentate de companie, tariful plătit de populație urmează să scadă de la 399 de lei la 366 de lei pentru o gigacalorie. Până la intrarea în vigoare a noului nivel de taxare, consumatorii achită un preț mai ridicat pentru căldura furnizată.

Menținerea închisă a instalațiilor de încălzire de la baza blocurilor poate afecta funcționarea rețelei de termoficare. Atunci când punctele termice nu preiau energia termică livrată, presiunea din rețeaua primară poate crește, situație care favorizează apariția avariilor.

Sistemele automate de reglare încearcă să adapteze cantitatea de agent termic furnizată la necesarul detectat în rețea. Dacă există un consum insuficient, se poate produce un dezechilibru de presiune, care crește riscul unor defecțiuni, inclusiv al spargerii conductelor.

O altă problemă este pierderea de energie. Apa încălzită pleacă de la centrală și circulă prin rețea, însă, dacă instalațiile blocurilor rămân închise, aceasta nu cedează suficientă căldură către consumatori. În consecință, agentul termic se întoarce la centrală la o temperatură mai ridicată decât ar fi de așteptat în condițiile unui transfer eficient de energie.

La pornirea încălzirii, Termoenergetica solicită de la ELCEN, producătorul de energie termică, un anumit debit, o anumită presiune și o anumită temperatură, în funcție de necesarul sistemului. Parametrii sunt stabiliți astfel încât energia termică să poată fi distribuită prin rețea și utilizată pentru încălzirea locuințelor.

Dacă asociațiile de proprietari mențin închise circuitele de încălzire, agentul termic continuă să circule, dar nu transferă suficientă energie către apartamente. În aceste condiții, apa revine la centrală cu o temperatură prea ridicată, ceea ce indică faptul că o parte din energia produsă nu a fost valorificată eficient.

Compania de termoficare are interesul ca instalațiile blocurilor să fie deschise, astfel încât agentul termic să poată ceda căldura necesară înainte de a reveni în sistem. Potrivit informațiilor transmise de sursa citată, o verificare la punctul termic al blocului poate ajuta fiecare asociație să clarifice situația instalațiilor și condițiile în care căldura poate ajunge în apartamente. În sezonul rece din 2025, Termoenergetica a început furnizarea agentului termic pe 6 octombrie.