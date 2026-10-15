Este iarnă în toată regula! Zonele unde drumarii intervin acum cu utilaje cu lamă și material antiderapant

Ninsoarea și-a făcut apariția joi seară, iar drumarii au ieșit pe șosea cu utilajele de deszăpezire. Pe Transfăgărășan, în zona înaltă a județului Argeș, se intervine cu lame și material antiderapant, pe tronsonul cuprins între kilometrii 109 și 116.

Temperaturile au coborât sub zero grade, iar la Bâlea Lac s-au înregistrat -2,4 grade Celsius. Vântul a suflat cu aproximativ 29 de kilometri pe oră. Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a anunțat că ninge în zona montană a județului Argeș și că echipele de intervenție acționează pe Transfăgărășan pentru menținerea condițiilor de circulație. Intervențiile au loc pe un sector aflat la altitudine, unde vremea se poate schimba rapid, iar temperaturile negative pot favoriza apariția unor porțiuni alunecoase pe carosabil.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București au transmis informații despre condițiile meteorologice și operațiunile desfășurate pe DN 7C, în județul Argeș. Anunțul a fost însoțit de imagini de pe șosea, care surprind intervenția utilajelor în condiții de ninsoare.

„Ninge în zona înaltă a judeţului Argeş. Se acţionează cu autoutilaje cu lamă şi material antiderapant pe DN 7C, jud. Argeş”, a transmis, joi seară, DRDP Bucureşti, distribuind imagini.

Potrivit reprezentanților Secției de Drumuri Naționale Pitești, utilajele acționează pe sectorul cuprins între kilometrii 109 și 116. Intervențiile urmăresc îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă și împrăștierea materialului antiderapant, în contextul temperaturilor scăzute și al precipitațiilor sub formă de ninsoare.

Condițiile meteo din zona înaltă a Transfăgărășanului impun atenție sporită din partea conducătorilor auto. Pe drumurile montane, schimbările de temperatură și precipitațiile pot modifica rapid starea carosabilului, iar șoferii trebuie să țină cont de condițiile întâlnite pe traseu.

La ora 20:00, stația meteorologică de la Bâlea Lac înregistra o temperatură de -2,4 grade Celsius. În același timp, vântul sufla cu o viteză de aproximativ 29 de kilometri pe oră, potrivit datelor meteorologice prezentate pentru zonă.

Temperaturile negative, asociate cu ninsoarea, pot favoriza apariția unor porțiuni alunecoase pe carosabil, în special pe sectoarele expuse și pe cele aflate la altitudine. În zonă, stratul de zăpadă este discontinuu, însă condițiile meteorologice necesită în continuare prudență din partea participanților la trafic.

Intervențiile drumarilor se desfășoară în condițiile în care sezonul rece începe să se facă simțit în zonele montane. Utilajele cu lamă și materialul antiderapant sunt folosite pentru a menține drumul practicabil, în funcție de evoluția vremii și de starea carosabilului.

Drumarii le recomandă conducătorilor auto care se deplasează pe DN 7C să își echipeze corespunzător mașinile pentru condiții de iarnă și să adapteze viteza la starea drumului. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să păstreze distanța de siguranță față de vehiculele din față și să evite manevrele bruște, mai ales pe porțiunile unde carosabilul poate deveni alunecos.

„La munte, vremea se poate schimba în câteva minute. Dacă urcaţi pe Transfăgărăşan, nu plecaţi la drum fără să vă echipaţi corespunzător pentru iarnă! Adaptaţi viteza la starea carosabilului, păstraţi distanţa de siguranţă şi circulaţi cu maximă prudenţă. La munte, vremea se poate schimba în câteva minute”, avertizează reprezentanții drumurilor, care le cer șoferilor să circule cu maximă prudență.

Înainte de plecare, conducătorii auto sunt sfătuiți să verifice informările referitoare la condițiile meteorologice și la starea circulației. Echiparea corespunzătoare a autovehiculului pentru sezonul rece este importantă în condițiile în care temperaturile scad sub zero grade Celsius, iar precipitațiile pot influența aderența anvelopelor la carosabil.

Pe sectoarele cu vizibilitate redusă sau cu suprafață alunecoasă, șoferii trebuie să reducă viteza și să păstreze o distanță suficientă față de celelalte vehicule. Totodată, aceștia sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile echipelor de drumari care intervin pe traseu.