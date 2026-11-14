Alertă de dronă în apropierea României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat sâmbătă seară, 14 noiembrie, detectarea unei drone în apropierea Insulei Șerpilor. Două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizarea spațiului aerian românesc. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Alerta aeriană a încetat după aproximativ 40 de minute.

Ministerul Apărării Naționale a activat procedurile de monitorizare aeriană sâmbătă seară, după detectarea unei drone în apropierea Insulei Șerpilor.

Potrivit informațiilor transmise de MApN, radarele militare au identificat aparatul de zbor în jurul orei 20:51. Drona se afla la est de Insula Șerpilor, în apropierea regiunii de frontieră a României.

În urma detectării, două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. Misiunea acestora a vizat supravegherea spațiului aerian național și monitorizarea situației din apropierea frontierei.

Autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea, pentru avertizarea populației cu privire la situația aeriană.

Măsurile de monitorizare au continuat până la ora 21:37, când autoritățile au anunțat încetarea alertei aeriene.

Intervalul dintre detectarea dronei și ridicarea alertei a fost de aproximativ 46 de minute.

Informațiile comunicate nu precizează dacă drona a pătruns în spațiul aerian al României. De asemenea, nu au fost furnizate detalii despre proveniența aparatului sau traseul său ulterior.

MApN nu a comunicat, în informațiile prezentate, existența unor pagube sau incidente pe teritoriul României.