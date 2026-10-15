Alertă meteo pentru 15 octombrie! Unde se depune zăpada și cât de mult scad temperaturile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru joi, 15 octombrie. Meteorologii anunță o vreme rece cu ploi, lapoviță și ninsori în mai multe zone ale țării. Nu vor lipsi intensificări ale vântului și precipitații sub formă de lapoviță.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei și cele mai ridicate în Oltenia și Muntenia. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la -1 grad în unele zone, în timp ce pe litoral se vor înregistra valori de până la 9 grade.

Dimineața și noaptea, pe alocuri se va forma ceață, iar izolat vor apărea condiții de brumă. Vremea va fi caracterizată de înnorări temporare și precipitații în mai multe regiuni ale țării, în timp ce la munte temperaturile se vor menține sub mediile multianuale specifice perioadei.

Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor fi prezente în Maramureș și Transilvania. Precipitații locale sunt prognozate și în Crișana, Moldova și Muntenia, în timp ce în celelalte regiuni acestea vor apărea izolat.

Pe spații mici, cantitățile de apă vor depăși 10 litri pe metru pătrat. Precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie în zonele joase, însă condițiile meteorologice vor fi diferite la altitudini mari, unde temperaturile mai scăzute vor favoriza apariția lapoviței și a ninsorii.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale și temporare în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. În aceste regiuni, vitezele vor ajunge la 40–50 km/h, în timp ce în restul teritoriului intensificările vor fi izolate.

Cele mai puternice rafale sunt așteptate în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde vântul va atinge viteze de 60–80 km/h. Aceste condiții vor însoți precipitațiile din zonele înalte, unde sunt prognozate și ninsori.

Temperaturile maxime din timpul zilei se vor încadra între 8 grade Celsius în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia. Diferențele dintre regiuni vor fi resimțite pe fondul vremii reci, cu precipitații în mai multe zone ale țării și perioade cu cer noros.

În timpul nopții, minimele vor varia între -1 și 9 grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate pe litoral, în timp ce în alte regiuni temperaturile vor coborî spre pragul de îngheț.

Ceața se va forma local în primele ore ale dimineții și pe timpul nopții. Tot în aceste intervale, izolat vor exista condiții de brumă, pe fondul temperaturilor scăzute.

În Capitală, vremea va avea un regim termic apropiat de normalul climatologic al datei. Cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe vor apărea trecător, cu precădere în cursul serii și al nopții.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensitățile prognozate în zonele montane înalte. Temperaturile vor rămâne moderate pentru această perioadă a lunii octombrie, în ciuda perioadelor cu cer înnorat și a precipitațiilor slabe.

Maxima zilei va ajunge la 16–18 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă se va situa între 5 și 7 grade. Dimineața și noaptea vor exista condiții de ceață, care pot reduce temporar vizibilitatea.

La munte, temperaturile din timpul zilei se vor menține sub mediile multianuale specifice mijlocului lunii octombrie. Cerul va avea înnorări, iar precipitațiile vor apărea temporar în Carpații Meridionali, Carpații Orientali și Munții Apuseni.

În unele zone, cantitățile de apă vor depăși 10 litri pe metru pătrat. La altitudini mai mici, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, însă la peste 1.500 de metri vor predomina lapovița și ninsoarea.

În zonele montane situate la altitudini mari, stratul nou de zăpadă va avea, în general, între 5 și 10 centimetri. În restul masivelor, cerul va fi temporar noros, iar ploile vor apărea izolat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale și temporare în zonele înalte. Cele mai mari viteze sunt prognozate în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde rafalele vor atinge 60–80 km/h. Precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare vor fi însoțite de temperaturi diurne mai scăzute decât mediile obișnuite pentru această perioadă.

Vântul va avea intensificări temporare în mai multe regiuni ale țării în intervalul 14–16 octombrie. Miercuri, 14 octombrie, sunt prognozate rafale de 45–55 km/h în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și, izolat, în sudul Banatului.

Joi și vineri, 15 și 16 octombrie, vântul va prezenta intensificări locale în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, precum și izolat în celelalte regiuni. Vitezele la rafală vor ajunge la 40–50 km/h. În zonele montane înalte, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vântul va sufla mai puternic, cu rafale de 60–80 km/h.

La altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. În special în Carpații Meridionali și Orientali, pe parcursul intervalului menționat, se va depune un strat de zăpadă cu grosimi cuprinse, în general, între 5 și 15 centimetri.